ЛАД написав:

prodigy написав: ............

по поводу возвращаться некуда-брехня



у нас Кадор настроил 60 жемчужин и они стояли на половину пустыми (люди покупали 3ю,4ю квартиру под сдачу,в будущем на детей(внуков)...жил фонд в стране есть (в Киеве можно как минимум еще миллион разместить) ............по поводу возвращаться некуда-брехняу нас Кадор настроил 60 жемчужин и они стояли на половину пустыми (люди покупали 3ю,4ю квартиру под сдачу,в будущем на детей(внуков)...жил фонд в стране есть (в Киеве можно как минимум еще миллион разместить)

если 10-15% населения не вернется-это их право, Украине достаточно 30млн (к сожалению , что из этих 30 -10млн пенсы (вот это проблема)

Ну да, допустим даже, что разместить можно. А деньги у этого миллиона есть на покупку квартир? Или даже аренду? Или национализировать и дальше как в Союзе?Право, безусловно, их.А вот по достаточному количеству населения...Смотря какие цели. Если строить "великую с/х державу", то достаточно и 10 млн (а, может, и меньше - миллионов 7-8).А для создания современной державы с развитой промышленностью и наукой мало, скорее всего, и 40 млн. Да даже для восстановления разрушений после войны нужно больше людей.У нас плотность населения и так заметно ниже, чем в Европе. Да, в Сев. Европе и США плотность ниже - легко объяснимо природными условиями, там достаточно много земель практически непригодных для жизни. У нас такого нет. Сегодня (до войны) у нас плотность населения около 70 чел на кв.км (население пусть примерно 40 млн, площадь даже без Крыма - 576,6 тыс. кв.км, с Крымом - 603 549 км², но не считаю, т.к. непонятно с населением). Если останется 30 млн, то плотность будет 52 чел.Надеюсь, Вы ещё не забыли лозунги 90-х: "Нас 50 млн!" (сначала, правда, ещё больше).Не буду продолжать.