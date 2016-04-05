Вы, правы, с учётом жилого фонда - 90% Украины.
Где то видел цифры, обманывать не буду, объём промышленного производства в Украине сократился В 72 раза.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:30
Додано: Нед 20 лис, 2022 13:31
⚡️ЦПД про нові фейки: на цей раз ворог поширює дезінформацію про нібито експорт української електроенергії до країн ЄС
Київська ОВА вже теж спростувала таку інформацію. За допомогою подібних повідомлень рф намагається ввести в оману українців і відвернути увагу суспільства від єдиної причини відключення електроенергії – ракетних атак по енергооб’єктах України.
У ЦПД наголошують, що усі доступні потужності української генерації наразі працюють лише для потреб українських споживачів. Експорт електроенергії з України зупинено ще 11.10.2022 року рішенням Міненергетики, одразу ж після першої атаки на енергосистему.
Додано: Нед 20 лис, 2022 13:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ще два тому про це писали британці і без українських коментарів досі:
Як на мене головний висновок - поменше всяким успіхам всякого викладати, що можуть по всякому порізати-поклеїти і подати зовсім не так успішно, як їм може уявлялось. Взагалі навіть впроваджувати військову цензуру з відповідальністю. Ось тут недавно про НОК говорилось, то навіть в цій цивільній організації (МОК) пів олімп. хартії розписані заборони на виставляння відосиків з ОІ всіма особами, спортсмен навіть не має права свій виступ в соц. мережі запостити.
Додано: Нед 20 лис, 2022 13:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Одна ремарка: якби Україна продавала населенню газ з труби по ринковій європейській ціні (1уе за куб без врахування доставки та податків/акцизів, така ціна зараз? ) , то ще невідомо, що було б вигідніше.
Проте і ціна пропану в Україні була б зовсім іншою, якби з ринку прибрали побутовий трубопровідний газ ...
Поки є фідбеки у вигляді кількості підписників, лайків і т.д. - свідомість до таких "успіхів" сама не прийде. Тому дуже вірно, що на цій гілці нема оцінок. І дуже погано, що успіхам дозволили хайпувати офтопом на інших гілках.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 лис, 2022 13:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лис, 2022 13:33
Додано: Нед 20 лис, 2022 13:34
Ситуативно может быть что угодно. Я помню в 90е родители моего друга сдавали квартиру за коммуналку. Потом началась массовая миграция населения из сел в города и цены на аренду подросли до +/- адекватных.
В остальном рынок сам себя балансирует. По недвижимости пока больше вопросов чем ответов.
Цены на отделочные материалы ощутимо выросли. Много чего до 24.02 везли из РФ теперь соответственно везут из Европы, где ценник другой. Некоторые собственные производства разрушены и т д.
Сдавать квартиру с ремонтом дешевле 12-15 тыс грн/мес теперь означает субсидировать арендаторов.
Весь доход от аренды через пару лет пойдет на новый ремонт. Пока что 12-15тыс грн это верх рынка аренды. Народ ещё не осознал как обесценились деньги. Но рано или поздно прозрение наступит.
Высокие налоги на недвижимость - обычная практика в развитых странах.
Додано: Нед 20 лис, 2022 13:38
це залежить не від нас. яка кількість буде на кінець війни, з тієї й почнемо відбудовувати державу.
магічної формули по співвідношенню кількості населення та площі країни немає. зазвичай краще, якщо населення більше, але це не достатня умова для кращого життя - Бангладеш чи Нігерія не дадуть збрехати.
до самодостатності нам все одно далеко, а як частина Європи - вистачить.
створимо нормальну країну - люди підтягнуться. з мого досвіду - більшість повернеться, та й залишилось насправді багато в тому ж Харкові.
Додано: Нед 20 лис, 2022 13:41
С другой стороны и Вас, можно понять - а оно Вам надо?
Звідсіля і похибки, десь не почув, десь недочув,... - але зробив свій висновок.
Вы о электроэнергетике?
Согласен, сегодня под электроэнергию подвязано ВСЁ.
Побоку идут даже производства, кроме производств с непрерывным циклом,... - только бы сохранить условия для населения.
Додано: Нед 20 лис, 2022 13:45
Украина не будет строить державу с развитой промышленностью, стоимость энергоносителей, отсутсвие квал.кадров (да, им уже за 56 в среднем-как пример корпорация ДП Антонов, в тех же чм портах докерам механизаторам, которые могут управлять любой техникой -в среднем за 53) и отсутствие мирового спроса
в Украине остались остатки промышленности, которая практически загнулась
на примере Польши видно, что страна способна процветать и развиваться и без промышленности (которую Поляки практически ликвидировали по распоряжением ЕС-в первую очередь -судостроение)
про нас 50млн бедных можно забыть
в Украине , кстати , был свой средний класс и
власти надо серьезно думать, как не потерять его окончательно:
-моряки (которых от 80т)
-IT специалисты
-врачи (хурурги, стоматологи и пр.)
-те же докеры
-дальнобойщики
да много разных спецуиальностей -и это не обязательно люди с высшим образованием,
сварщики/сантехники/плиточники/каменщики-до войны люди труда спокойно зарабатывали
-от 1,5-2,5к долл в месяц
если сложить всех может набереться 2 млн
а сколько людей официально работает и платит налоги?
допустим, еще 10млн работали неофициально (моряки, айтишники и "строители")
тогда 30млн населения вполне достаточно не для 2022
для 2023-24 хватит даже 25млн (если для них найдется работа)
Додано: Нед 20 лис, 2022 13:47
вы паникуете, и не в первый раз
такое уже было -когда оставили Северодонецк/Лисичанск
у ЗСУ есть достаточно резервов, чтобы держать оборону по всему(практически) фронту
don't panic
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