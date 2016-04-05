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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:33
juristkostya написав:
Предлагаю версию "невыгодно, по трубе и надёжнее, и дешевле
Одна ремарка: якби Україна продавала населенню газ з труби по ринковій європейській ціні (1уе за куб без врахування доставки та податків/акцизів, така ціна зараз? ) , то ще невідомо, що було б вигідніше.
Проте і ціна пропану в Україні була б зовсім іншою, якби з ринку прибрали побутовий трубопровідний газ ...
Ой+ написав:
поменше всяким успіхам всякого викладати,
Поки є фідбеки у вигляді кількості підписників, лайків і т.д. - свідомість до таких "успіхів" сама не прийде. Тому дуже вірно, що на цій гілці нема оцінок. І дуже погано, що успіхам дозволили хайпувати офтопом на інших гілках.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 20 лис, 2022 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:33
prodigy написав: Kudrjavuy написав:
Вы, словно в сериале.
кудрявий, shut your mf mouth
Вам, (прямым текстом) дают информацию с мест событий.
А Вы ссылаетесь, на того, кто по этим данным делает выводы?
Почему самому не ориентироваться лучше, в происходящем.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:34
juristkostya написав: vitaliian написав:
Например через резкий рост налогов на недвижимость, которые пойдут на кредитование покупателя.
А будут желающие покупать - при резком-то росте налогов? Скорее, выплеснется на рынок куча "лишних" квадратных метров
Ситуативно может быть что угодно. Я помню в 90е родители моего друга сдавали квартиру за коммуналку. Потом началась массовая миграция населения из сел в города и цены на аренду подросли до +/- адекватных.
В остальном рынок сам себя балансирует. По недвижимости пока больше вопросов чем ответов.
Цены на отделочные материалы ощутимо выросли. Много чего до 24.02 везли из РФ теперь соответственно везут из Европы, где ценник другой. Некоторые собственные производства разрушены и т д.
Сдавать квартиру с ремонтом дешевле 12-15 тыс грн/мес теперь означает субсидировать арендаторов.
Весь доход от аренды через пару лет пойдет на новый ремонт. Пока что 12-15тыс грн это верх рынка аренды. Народ ещё не осознал как обесценились деньги. Но рано или поздно прозрение наступит.
Высокие налоги на недвижимость - обычная практика в развитых странах.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:38
ЛАД написав:
...
А вот по достаточному количеству населения...
Смотря какие цели. Если строить "великую с/х державу", то достаточно и 10 млн (а, может, и меньше - миллионов 7-8).
А для создания современной державы с развитой промышленностью и наукой мало, скорее всего, и 40 млн. Да даже для восстановления разрушений после войны нужно больше людей.
У нас плотность населения и так заметно ниже, чем в Европе. Да, в Сев. Европе и США плотность ниже - легко объяснимо природными условиями, там достаточно много земель практически непригодных для жизни. У нас такого нет. Сегодня (до войны) у нас плотность населения около 70 чел на кв.км (население пусть примерно 40 млн, площадь даже без Крыма - 576,6 тыс. кв.км, с Крымом - 603 549 км², но не считаю, т.к. непонятно с населением). Если останется 30 млн, то плотность будет 52 чел.
Надеюсь, Вы ещё не забыли лозунги 90-х: "Нас 50 млн!" (сначала, правда, ещё больше).
Не буду продолжать.
це залежить не від нас. яка кількість буде на кінець війни, з тієї й почнемо відбудовувати державу.
магічної формули по співвідношенню кількості населення та площі країни немає. зазвичай краще, якщо населення більше, але це не достатня умова для кращого життя - Бангладеш чи Нігерія не дадуть збрехати.
до самодостатності нам все одно далеко, а як частина Європи - вистачить.
створимо нормальну країну - люди підтягнуться. з мого досвіду - більшість повернеться, та й залишилось насправді багато в тому ж Харкові.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:41
ЛАД написав: Kudrjavuy написав:
..........
40% Украины уже в разрухе. И грошей нема, и производств строительных материалов нема, ... - идёт Война.
Если говорить о жилом фонде, то это явное преувеличение.
Да и о нежилом тоже. 40, а позже 50% назвали об объектах эл-энергетики. И то, подозреваю,
что это относится не ко всей эл-энергетике, а только к распределительным сетям, а, возможно, к ещё более узкой отрасли (например, только к подстанциям).
С другой стороны и Вас, можно понять - а оно Вам надо?
Звідсіля і похибки, десь не почув, десь недочув,... - але зробив свій висновок.
Вы о электроэнергетике?
Согласен, сегодня под электроэнергию подвязано ВСЁ.
Побоку идут даже производства, кроме производств с непрерывным циклом,... - только бы сохранить условия для населения.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:45
ЛАД написав: prodigy написав:
............
по поводу возвращаться некуда-брехня
у нас Кадор настроил 60 жемчужин и они стояли на половину пустыми (люди покупали 3ю,4ю квартиру под сдачу,в будущем на детей(внуков)...жил фонд в стране есть (в Киеве можно как минимум еще миллион разместить)
Ну да, допустим даже, что разместить можно. А деньги у этого миллиона есть на покупку квартир? Или даже аренду? Или национализировать и дальше как в Союзе?
если 10-15% населения не вернется-это их право, Украине достаточно 30млн (к сожалению , что из этих 30 -10млн пенсы (вот это проблема)
Право, безусловно, их.
А вот по достаточному количеству населения...
Смотря какие цели. Если строить "великую с/х державу", то достаточно и 10 млн (а, может, и меньше - миллионов 7-8).
А для создания современной державы с развитой промышленностью и наукой мало, скорее всего, и 40 млн. Да даже для восстановления разрушений после войны нужно больше людей.
У нас плотность населения и так заметно ниже, чем в Европе. Да, в Сев. Европе и США плотность ниже - легко объяснимо природными условиями, там достаточно много земель практически непригодных для жизни. У нас такого нет. Сегодня (до войны) у нас плотность населения около 70 чел на кв.км (население пусть примерно 40 млн, площадь даже без Крыма - 576,6 тыс. кв.км, с Крымом - 603 549 км², но не считаю, т.к. непонятно с населением). Если останется 30 млн, то плотность будет 52 чел.
Надеюсь, Вы ещё не забыли лозунги 90-х: "Нас 50 млн!" (сначала, правда, ещё больше).
Не буду продолжать.
Украина не будет строить державу с развитой промышленностью, стоимость энергоносителей, отсутсвие квал.кадров (да, им уже за 56 в среднем-как пример корпорация ДП Антонов, в тех же чм портах докерам механизаторам, которые могут управлять любой техникой -в среднем за 53) и отсутствие мирового спроса
в Украине остались остатки промышленности, которая практически загнулась
на примере Польши видно, что страна способна процветать и развиваться и без промышленности (которую Поляки практически ликвидировали по распоряжением ЕС-в первую очередь -судостроение)
про нас 50млн бедных можно забыть
в Украине , кстати , был свой средний класс и
власти надо серьезно думать, как не потерять его окончательно:
-моряки (которых от 80т)
Сколько действующих моряков в Украине?
На сегодня в мировой судоходной отрасли работают примерно 76 тыс. украинских моряков (некоторые источники указывают цифру в 80 тыс), из которых около 40 тыс. - офицеры. Украина является одним из крупнейших в мире поставщиков рабочей силы для флота.
-IT специалисты
-врачи (хурурги, стоматологи и пр.)
-те же докеры
-дальнобойщики
да много разных спецуиальностей -и это не обязательно люди с высшим образованием,
сварщики/сантехники/плиточники/каменщики-до войны люди труда спокойно зарабатывали
-от 1,5-2,5к долл в месяц
если сложить всех может набереться 2 млн
а сколько людей официально работает и платит налоги?
В 2019 году официально работало в Украине 16,5 млн человек
допустим, еще 10млн работали неофициально (моряки, айтишники и "строители")
тогда 30млн населения вполне достаточно не для 2022
для 2023-24 хватит даже 25млн (если для них найдется работа)
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:47
Kudrjavuy написав:
prodigy написав: Kudrjavuy написав:
Вы, словно в сериале.
кудрявий, shut your mf mouth
Вам, (прямым текстом) дают информацию с мест событий.
А Вы ссылаетесь, на того, кто по этим данным делает выводы?
Почему самому не ориентироваться лучше, в происходящем.
вы паникуете, и не в первый раз
такое уже было -когда оставили Северодонецк/Лисичанск
у ЗСУ есть достаточно резервов, чтобы держать оборону по всему(практически) фронту
don't panic
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:47
Hotab написав: Ой+ написав:
поменше всяким успіхам всякого викладати,
Поки є фідбеки у вигляді кількості підписників, лайків і т.д. - свідомість до таких "успіхів" сама не прийде. Тому дуже вірно, що на цій гілці нема оцінок. І дуже погано, що успіхам дозволили хайпувати офтопом на інших гілках.
щось Ви занадто вже прискіпливо до Успіха.
ну буває, ну інколи заносить - але людина намагається дивитися позитивно.
в цей час це також важливо, бо від негативу й дах може з'їхати. тож питання - акцент робимо на позитиві чи негативі?
якщо помітили, деякі прорашинські боти тут так й роблять, - наче об'єктивно, але тягнуть сюди тільки, що все погано
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:49
edvardd написав:
⚡️ЦПД про нові фейки: на цей раз ворог поширює дезінформацію про нібито експорт української електроенергії до країн ЄС
Київська ОВА вже теж спростувала таку інформацію. За допомогою подібних повідомлень рф намагається ввести в оману українців і відвернути увагу суспільства від єдиної причини відключення електроенергії – ракетних атак по енергооб’єктах України.
У ЦПД наголошують, що усі доступні потужності української генерації наразі працюють лише для потреб українських споживачів. Експорт електроенергії з України зупинено ще 11.10.2022 року рішенням Міненергетики, одразу ж після першої атаки на енергосистему.
Вы, знаете, происходящее куда циничнее и страшнее.
Даже распространять ненужно, поэтому и я молчу, да бы не "раздували".
Но что интересно, какое отношение имеет "Київська ОВА" к экспорту электроэнергии?
Неужели и там, уже "приватизировали" это "Экспорт электроэнергии".
(дебилизм, я , так понял раздувают в Куеве)
Попов, и прочут орковскую челядь гнать, вероятно нужно?
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Додано: Нед 20 лис, 2022 13:51
Kudrjavuy написав:
40% Украины уже в разрухе. И грошей нема, и производств строительных материалов нема, ... - идёт Война.
ну не 40%, а около 10-12% (даже на аккупированной территории на все разрушено)
строй материалов пока достаточно (есть старые запасы), турки/поляки/словаки подвезут
когда Крым вернем
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