prodigy написав:на примере Польши видно, что страна способна процветать и развиваться и без промышленности
В 2013 у Польщі було вироблено 23,1 млн побутових приладів. Польща є найбільшим виробником складної побутової техніки у Європі, обігнавши такі країни, як Італія та Німеччина — традиційних постачальників цих товарів на світовий ринок. 70—80 % від всього обсягу складної побутової техніки, виробленої в Польщі, постачається на ринки інших європейських країн. Виробництво великих приладів — холодильників, кухонних плит, посудомийних машин в 2013 склало 17,6 млн одиниць. Виробництво цих товарів в Польщі, як правило, здійснюється на створених підприємствах великих міжнародних компаній, таких, як Samsung, Bosch, Electrolux, Indesit та FagorMastercook
заводов и работы на них в Польше как грязи. Людей не хватает. Скорее всего будем развиваться как ЗУ, Болгария и страны Прибалтики. Все трудоспособное население будет в ЕС на заработках, а здесь останется только сфера услуг.
flyman написав:Серед знайомих багато хто їздить в Польщу на півроку, а потім тут "проїдає" зароблене, то "дітей на ноги ставлять", то "ремонти" роблять в хатах. З одною балакав, то порахували, що їй за рік праці в Польщі може спокійно купити квартиру в Тернополі
типа такого
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лис, 2022 14:04, всього редагувалось 4 разів.
prodigy написав:............ по поводу возвращаться некуда-брехня
у нас Кадор настроил 60 жемчужин и они стояли на половину пустыми (люди покупали 3ю,4ю квартиру под сдачу,в будущем на детей(внуков)...жил фонд в стране есть (в Киеве можно как минимум еще миллион разместить)
Ну да, допустим даже, что разместить можно. А деньги у этого миллиона есть на покупку квартир? Или даже аренду? Или национализировать и дальше как в Союзе?
если 10-15% населения не вернется-это их право, Украине достаточно 30млн (к сожалению , что из этих 30 -10млн пенсы (вот это проблема)
Право, безусловно, их. А вот по достаточному количеству населения... Смотря какие цели. Если строить "великую с/х державу", то достаточно и 10 млн (а, может, и меньше - миллионов 7-8). А для создания современной державы с развитой промышленностью и наукой мало, скорее всего, и 40 млн. Да даже для восстановления разрушений после войны нужно больше людей. У нас плотность населения и так заметно ниже, чем в Европе. Да, в Сев. Европе и США плотность ниже - легко объяснимо природными условиями, там достаточно много земель практически непригодных для жизни. У нас такого нет. Сегодня (до войны) у нас плотность населения около 70 чел на кв.км (население пусть примерно 40 млн, площадь даже без Крыма - 576,6 тыс. кв.км, с Крымом - 603 549 км², но не считаю, т.к. непонятно с населением). Если останется 30 млн, то плотность будет 52 чел. Надеюсь, Вы ещё не забыли лозунги 90-х: "Нас 50 млн!" (сначала, правда, ещё больше). Не буду продолжать.
Україна може розмістити і прогодувати 700 млн. народонаселення (британські учоні чи хто там порахував)
Вам, (прямым текстом) дают информацию с мест событий. А Вы ссылаетесь, на того, кто по этим данным делает выводы? Почему самому не ориентироваться лучше, в происходящем.
вы паникуете, и не в первый раз такое уже было -когда оставили Северодонецк/Лисичанск
у ЗСУ есть достаточно резервов, чтобы держать оборону по всему(практически) фронту
don't panic
Я, попробую, корректно: Только по озвученными Вами пунктами: Города 200 000 человек + 20 тыс с округами. Промышленные, с существующей системой жилья, торговли, действующими производствами(после воровской прихватизации - ключевыми в Украине), транспортные узлы, железная дорога, дороги,..... - Объём оставленного на поругу? Или когда по Кальмиусу, в 14м, плыли отрезанные головы - это было Х.З.Ч., а теперь:
После освобождения оккупированных территорий Харьковщины, Донбасса и Херсонщины были раскрыты сотни преступлений армии РФ против народа Украины. В указанных областях за октябрь и ноябрь в указанных областях обнаружили более 700 тел украинцев, 9/10 из которых - мирные жители.
Shaman написав:щось Ви занадто вже прискіпливо до Успіха
Не люблю недалеких людей в принципі. Але не реагую, поки обмежена людина не починає вести себе надто активно, вимагаючи до себе багато уваги. Тому я інколи нестримано реагую на долярчиків, і не тільки на нього.
Shaman написав:людина намагається дивитися позитивно.
Якщо це його єдиний плюс, то замало все ж.. як для мене.
Shaman написав:помітили, деякі прорашинські боти тут так й роблять, - наче об'єктивно, але тягнуть сюди тільки, що все погано
Помітив. На щастя модерація їх швидко випилює.
juristkostya написав:вряд ли, цена пропана у нас вполне рыночная, сравните с соседями по соцлагерю (Румыния, Словакия и т.п
Риночна. Були моменти, коли у нас було ще дорожче, чим у них. Різниця за рахунок більших акцизів у них.
Але я кажу про момент різкого зростання попиту, а інфраструктура і логістика буде не готова. З часом мабуть це б прийшло до рівноваги.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 лис, 2022 14:07, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Ну да, допустим даже, что разместить можно. А деньги у этого миллиона есть на покупку квартир? Или даже аренду? Или национализировать и дальше как в Союзе
в 10й раз убеждаюсь война и рыночная экономика несовместимы... В конфискацию не верю, но какие то директивы типа фиксированных цен на аренду, или без % ипотека за счёт новых налогов допускаю. Например через резкий рост налогов на недвижимость, которые пойдут на кредитование покупателя.
Что такое совок? Если представить что людям платили 10% от средних западных зарплат, это и был по сути налог 90% , который шел на строительство коммунизма. Так что без повышения налогов думаю никак.
Проблема сложная. Большевики недаром прибегли к национализации, это единственный метод быстрого решения проблемы, позволяющий избежать серьёзных социальных проблем. Но сегодня это, скажем так, малореально. С другой стороны, сегодня эту проблему решить проще. Конечно, у меня нет данных, но масштаб разрушений в масштабах государства в %-ом отношении не такой большой. Строительная промышленность у нас достаточно развита и обладает приличными мощностями. В ускоренном темпе построить относительно дешёвое жильё за счёт государственных средств, думаю, вполне возможно. Как было сделано при Хрущёве. Восстановить Чернигов, Харьков, Ирпень и Бучу не такая большая проблема.
Главная проблема будет с Донбассом. Там разрушения, по-видимому, весьма серьёзные. Возможно, многие населённые пункты не будет смысла и восстанавливать. При этом в Донбассе была самая высокая плотность населения (по данным Вики 164 чел), т.е. людей оставшихся без жилья, по-видимому, достаточно много. С другой стороны, там уже давно (ещё с советских времён) была проблема с рабочими местами. Насколько понимаю, там проблема, которая стояла перед Тэтчер в Англии и за решение которой многие её до сих пор проклинают. Тэтчер закрыла шахты, что привело к массовой потере работы и вынужденному переселению большого количества людей в другие регионы. У нас на это не решались - слишком рискованно, а государство слабое. Сейчас будет возможность решить эту проблему. Но для этого надо будет иметь чёткий план будущего развития страны, где будут создаваться новые предприятия и где потребуется рабочая сила. И строить там жильё. Смогут ли всё это спланировать, большой вопрос.
Kudrjavuy написав:40% Украины уже в разрухе. И грошей нема, и производств строительных материалов нема, ... - идёт Война.
ну не 40%, а около 10-12% (даже на аккупированной территории на все разрушено)
строй материалов пока достаточно (есть старые запасы), турки/поляки/словаки подвезут когда Крым вернем
Не обижайтесь, но речь не только о "жилых домах", о общественных зданиях, о заводах, о токах, о сельхоз производствах, о электростанциях, о кораблях затопленных, о системе транспорта, о железнодорожном транспорте, о связях экономических, о семьях, о пахотных землях засеянных снарядами и минами, о посадках выкошенных снарядами и выжившим местным населением, ........