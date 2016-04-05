RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 27362737273827392740 ... 2742>
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:52

дел.
Востаннє редагувалось alibob в Нед 20 лис, 2022 14:03, всього редагувалось 1 раз.
alibob
 
Повідомлень: 351
З нами з: 31.01.18
Подякував: 147 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:53

  prodigy написав:на примере Польши видно, что страна способна процветать и развиваться и без промышленности

В 2013 у Польщі було вироблено 23,1 млн побутових приладів. Польща є найбільшим виробником складної побутової техніки у Європі, обігнавши такі країни, як Італія та Німеччина — традиційних постачальників цих товарів на світовий ринок. 70—80 % від всього обсягу складної побутової техніки, виробленої в Польщі, постачається на ринки інших європейських країн. Виробництво великих приладів — холодильників, кухонних плит, посудомийних машин в 2013 склало 17,6 млн одиниць. Виробництво цих товарів в Польщі, як правило, здійснюється на створених підприємствах великих міжнародних компаній, таких, як Samsung, Bosch, Electrolux, Indesit та FagorMastercook
заводов и работы на них в Польше как грязи. Людей не хватает. Скорее всего будем развиваться как ЗУ, Болгария и страны Прибалтики. Все трудоспособное население будет в ЕС на заработках, а здесь останется только сфера услуг.
  flyman написав:Серед знайомих багато хто їздить в Польщу на півроку, а потім тут "проїдає" зароблене, то "дітей на ноги ставлять", то "ремонти" роблять в хатах. З одною балакав, то порахували, що їй за рік праці в Польщі може спокійно купити квартиру в Тернополі
типа такого
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лис, 2022 14:04, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15069
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:55

  Hotab написав:Проте і ціна пропану в Україні була б зовсім іншою, якби з ринку прибрали побутовий трубопровідний газ ...
вряд ли, цена пропана у нас вполне рыночная, сравните с соседями по соцлагерю (Румыния, Словакия и т.п)
juristkostya
 
Повідомлень: 5134
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:56

  ЛАД написав:
  prodigy написав:............
по поводу возвращаться некуда-брехня

у нас Кадор настроил 60 жемчужин и они стояли на половину пустыми (люди покупали 3ю,4ю квартиру под сдачу,в будущем на детей(внуков)...жил фонд в стране есть (в Киеве можно как минимум еще миллион разместить)

Ну да, допустим даже, что разместить можно. А деньги у этого миллиона есть на покупку квартир? Или даже аренду? Или национализировать и дальше как в Союзе?

если 10-15% населения не вернется-это их право, Украине достаточно 30млн (к сожалению , что из этих 30 -10млн пенсы (вот это проблема)

Право, безусловно, их.
А вот по достаточному количеству населения...
Смотря какие цели. Если строить "великую с/х державу", то достаточно и 10 млн (а, может, и меньше - миллионов 7-8).
А для создания современной державы с развитой промышленностью и наукой мало, скорее всего, и 40 млн. Да даже для восстановления разрушений после войны нужно больше людей.
У нас плотность населения и так заметно ниже, чем в Европе. Да, в Сев. Европе и США плотность ниже - легко объяснимо природными условиями, там достаточно много земель практически непригодных для жизни. У нас такого нет. Сегодня (до войны) у нас плотность населения около 70 чел на кв.км (население пусть примерно 40 млн, площадь даже без Крыма - 576,6 тыс. кв.км, с Крымом - 603 549 км², но не считаю, т.к. непонятно с населением). Если останется 30 млн, то плотность будет 52 чел.
Надеюсь, Вы ещё не забыли лозунги 90-х: "Нас 50 млн!" (сначала, правда, ещё больше).
Не буду продолжать.

Україна може розмістити і прогодувати 700 млн. народонаселення (британські учоні чи хто там порахував)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30033
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2587 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 14:00

  prodigy написав:
  Kudrjavuy написав:
  prodigy написав:кудрявий, shut your mf mouth

:mrgreen:
Вам, (прямым текстом) дают информацию с мест событий.
А Вы ссылаетесь, на того, кто по этим данным делает выводы?
Почему самому не ориентироваться лучше, в происходящем.


вы паникуете, и не в первый раз
такое уже было -когда оставили Северодонецк/Лисичанск

у ЗСУ есть достаточно резервов, чтобы держать оборону по всему(практически) фронту

don't panic

Я, попробую, корректно:
Только по озвученными Вами пунктами:
Города 200 000 человек + 20 тыс с округами.
Промышленные, с существующей системой жилья, торговли, действующими производствами(после воровской прихватизации - ключевыми в Украине), транспортные узлы, железная дорога, дороги,.....
- Объём оставленного на поругу?
Или когда по Кальмиусу, в 14м, плыли отрезанные головы - это было Х.З.Ч., а теперь:
После освобождения оккупированных территорий Харьковщины, Донбасса и Херсонщины были раскрыты сотни преступлений армии РФ против народа Украины. В указанных областях за октябрь и ноябрь в указанных областях обнаружили более 700 тел украинцев, 9/10 из которых - мирные жители.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/262815_1668897024

Будьте, пожалуйста последовательным.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10276
З нами з: 20.09.12
Подякував: 745 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:щось Ви занадто вже прискіпливо до Успіха

Не люблю недалеких людей в принципі. Але не реагую, поки обмежена людина не починає вести себе надто активно, вимагаючи до себе багато уваги. Тому я інколи нестримано реагую на долярчиків, і не тільки на нього.
  Shaman написав:людина намагається дивитися позитивно.

Якщо це його єдиний плюс, то замало все ж.. як для мене.
  Shaman написав:помітили, деякі прорашинські боти тут так й роблять, - наче об'єктивно, але тягнуть сюди тільки, що все погано

Помітив. На щастя модерація їх швидко випилює.

  juristkostya написав:вряд ли, цена пропана у нас вполне рыночная, сравните с соседями по соцлагерю (Румыния, Словакия и т.п

Риночна. Були моменти, коли у нас було ще дорожче, чим у них.
Різниця за рахунок більших акцизів у них.

Але я кажу про момент різкого зростання попиту, а інфраструктура і логістика буде не готова. З часом мабуть це б прийшло до рівноваги.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 лис, 2022 14:07, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8302
З нами з: 15.02.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1903 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 14:03

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Ну да, допустим даже, что разместить можно. А деньги у этого миллиона есть на покупку квартир? Или даже аренду? Или национализировать и дальше как в Союзе
в 10й раз убеждаюсь война и рыночная экономика несовместимы... В конфискацию не верю, но какие то директивы типа фиксированных цен на аренду, или без % ипотека за счёт новых налогов допускаю. Например через резкий рост налогов на недвижимость, которые пойдут на кредитование покупателя.

Что такое совок? Если представить что людям платили 10% от средних западных зарплат, это и был по сути налог 90% , который шел на строительство коммунизма. Так что без повышения налогов думаю никак.

Проблема сложная. Большевики недаром прибегли к национализации, это единственный метод быстрого решения проблемы, позволяющий избежать серьёзных социальных проблем.
Но сегодня это, скажем так, малореально.
С другой стороны, сегодня эту проблему решить проще.
Конечно, у меня нет данных, но масштаб разрушений в масштабах государства в %-ом отношении не такой большой. Строительная промышленность у нас достаточно развита и обладает приличными мощностями. В ускоренном темпе построить относительно дешёвое жильё за счёт государственных средств, думаю, вполне возможно. Как было сделано при
Хрущёве. Восстановить Чернигов, Харьков, Ирпень и Бучу не такая большая проблема.

Главная проблема будет с Донбассом. Там разрушения, по-видимому, весьма серьёзные. Возможно, многие населённые пункты не будет смысла и восстанавливать. При этом в Донбассе была самая высокая плотность населения (по данным Вики 164 чел), т.е. людей оставшихся без жилья, по-видимому, достаточно много. С другой стороны, там уже давно (ещё с советских времён) была проблема с рабочими местами. Насколько понимаю, там проблема, которая стояла перед Тэтчер в Англии и за решение которой многие её до сих пор проклинают. Тэтчер закрыла шахты, что привело к массовой потере работы и вынужденному переселению большого количества людей в другие регионы. У нас на это не решались - слишком рискованно, а государство слабое. Сейчас будет возможность решить эту проблему. Но для этого надо будет иметь чёткий план будущего развития страны, где будут создаваться новые предприятия и где потребуется рабочая сила. И строить там жильё.
Смогут ли всё это спланировать, большой вопрос.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23226
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:якщо помітили, деякі прорашинські боти тут так й роблять, - наче об'єктивно, але тягнуть сюди тільки, що все погано


не усі вони прорашинські

Кудрявий знаходиться близько до фронту
з розуміння відносусь до його нервування

мене теж турбує, майже кожної ночі прокидаюсь о 3й і починаю
скролити ТГ канали (яких вже більше 40 у підписці) і стрічки новин

зараз на фронті рівновага -десь ми наступаємо (де? майже ніде)
десь ЗСУ тримає наступ ворога

10 днів фронт майже не рухається
(Херсон і вихід на берег Дніпра це вже минуле)
prodigy
 
Повідомлень: 8783
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3072 раз.
Подякували: 3125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 14:07

  prodigy написав:
  Kudrjavuy написав:40% Украины уже в разрухе. И грошей нема, и производств строительных материалов нема, ... - идёт Война.


ну не 40%, а около 10-12% (даже на аккупированной территории на все разрушено)

строй материалов пока достаточно (есть старые запасы), турки/поляки/словаки подвезут
когда Крым вернем

Не обижайтесь, но речь не только о "жилых домах", о общественных зданиях, о заводах, о токах, о сельхоз производствах, о электростанциях, о кораблях затопленных, о системе транспорта, о железнодорожном транспорте, о связях экономических, о семьях, о пахотных землях засеянных снарядами и минами, о посадках выкошенных снарядами и выжившим местным населением, ........
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10276
З нами з: 20.09.12
Подякував: 745 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 14:10

  prodigy написав:
10 днів фронт майже не рухається
(Херсон і вихід на берег Дніпра це вже минуле)

А манька знову за своє.

Фронт как раз движется!
Но на каждом участке по своей динамике.
Погода полный пипец
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10276
З нами з: 20.09.12
Подякував: 745 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 27362737273827392740 ... 2742>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107338
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472774
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4212
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3261)
20.11.2022 14:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.