Додано: Нед 20 лис, 2022 14:03

vitaliian написав: ЛАД написав: Ну да, допустим даже, что разместить можно. А деньги у этого миллиона есть на покупку квартир? Или даже аренду? Или национализировать и дальше как в Союзе Ну да, допустим даже, что разместить можно. А деньги у этого миллиона есть на покупку квартир? Или даже аренду? Или национализировать и дальше как в Союзе в 10й раз убеждаюсь война и рыночная экономика несовместимы... В конфискацию не верю, но какие то директивы типа фиксированных цен на аренду, или без % ипотека за счёт новых налогов допускаю. Например через резкий рост налогов на недвижимость, которые пойдут на кредитование покупателя.



Что такое совок? Если представить что людям платили 10% от средних западных зарплат, это и был по сути налог 90% , который шел на строительство коммунизма. Так что без повышения налогов думаю никак. в 10й раз убеждаюсь война и рыночная экономика несовместимы... В конфискацию не верю, но какие то директивы типа фиксированных цен на аренду, или без % ипотека за счёт новых налогов допускаю. Например через резкий рост налогов на недвижимость, которые пойдут на кредитование покупателя.Что такое совок? Если представить что людям платили 10% от средних западных зарплат, это и был по сути налог 90% , который шел на строительство коммунизма. Так что без повышения налогов думаю никак.

Проблема сложная. Большевики недаром прибегли к национализации, это единственный метод быстрого решения проблемы, позволяющий избежать серьёзных социальных проблем.Но сегодня это, скажем так, малореально.С другой стороны, сегодня эту проблему решить проще.Конечно, у меня нет данных, но масштаб разрушений в масштабах государства в %-ом отношении не такой большой. Строительная промышленность у нас достаточно развита и обладает приличными мощностями. В ускоренном темпе построить относительно дешёвое жильё за счёт государственных средств, думаю, вполне возможно. Как было сделано приХрущёве. Восстановить Чернигов, Харьков, Ирпень и Бучу не такая большая проблема.Главная проблема будет с Донбассом. Там разрушения, по-видимому, весьма серьёзные. Возможно, многие населённые пункты не будет смысла и восстанавливать. При этом в Донбассе была самая высокая плотность населения (по данным Вики 164 чел), т.е. людей оставшихся без жилья, по-видимому, достаточно много. С другой стороны, там уже давно (ещё с советских времён) была проблема с рабочими местами. Насколько понимаю, там проблема, которая стояла перед Тэтчер в Англии и за решение которой многие её до сих пор проклинают. Тэтчер закрыла шахты, что привело к массовой потере работы и вынужденному переселению большого количества людей в другие регионы. У нас на это не решались - слишком рискованно, а государство слабое. Сейчас будет возможность решить эту проблему. Но для этого надо будет иметь чёткий план будущего развития страны, где будут создаваться новые предприятия и где потребуется рабочая сила. И строить там жильё.Смогут ли всё это спланировать, большой вопрос.