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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:11
ЛАД написав:
для этого надо будет иметь чёткий план будущего развития страны, где будут создаваться новые предприятия и где потребуется рабочая сила. И строить там жильё
со всем +/- согласен, кроме одного. Мир глобализировался. Нет смысла строить заводы если аналогичные есть в Европе или в Китае. Это сильно усложняет трудоустройство и создание рабочих мест. Долгое время я работал на украинской фабрике (быт.химия) потом фабрика закрылась, формально она продолжает работать (сократив 90% персонала), но ничего не производит, а клеит этикетку на китайский импорт.
Когда не было массового импорта из Китая фабрика была монополистам по многим позициям прайса. Сейчас эти же позиции может купить любой школьник по интернету с доставкой прямо из Китая, естественно весь сегмент b2b так и делает, остались только мелкие клиенты, которым нет смысла делать в Китае закупки на 100-200 уе или даже некому (часто там вообще один человек хозяин и продавец).
Полагаю похожая ситуация в любом другой отрасли кроме транспорта, строительства и энергетики.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 20 лис, 2022 14:13, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:11
prodigy написав: Shaman написав:
якщо помітили, деякі прорашинські боти тут так й роблять, - наче об'єктивно, але тягнуть сюди тільки, що все погано
не усі вони прорашинські
Кудрявий знаходиться близько до фронту
з розуміння відносусь до його нервування
мене теж турбує, майже кожної ночі прокидаюсь о 3й і починаю
скролити ТГ канали (яких вже більше 40 у підписці) і стрічки новин
зараз на фронті рівновага -десь ми наступаємо (де? майже ніде)
десь ЗСУ тримає наступ ворога
10 днів фронт майже не рухається
(Херсон і вихід на берег Дніпра це вже минуле)
як на мене, Кудрявий взагалі скептично ставиться до існування такої держави, як Україна, - бо бачить тільки погане. Але це особиста думка, й виникла вона ще до війни
я навпаки відмовився від ТГ - тільки коли така халепа, як ці ракетні бомбардування. бо нічим не допоможе, а час й нерви марнує. едине, якщо пробуєте себе як війського аналітика як ЗлийОдесіт чи Купер. але там треба багато чого знати з військової справи - то вже до Хотаба
тож треба займатися тим, в чому можеш бути корисним.
думка банальна, але дуже слушна
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:12
vitaliian написав: prodigy написав:
на примере Польши видно, что страна способна процветать и развиваться и без промышленности
В 2013 у Польщі було вироблено 23,1 млн побутових приладів. Польща є найбільшим виробником складної побутової техніки у Європі, обігнавши такі країни, як Італія та Німеччина — традиційних постачальників цих товарів на світовий ринок. 70—80 % від всього обсягу складної побутової техніки, виробленої в Польщі, постачається на ринки інших європейських країн. Виробництво великих приладів — холодильників, кухонних плит, посудомийних машин в 2013 склало 17,6 млн одиниць. Виробництво цих товарів в Польщі, як правило, здійснюється на створених підприємствах великих міжнародних компаній, таких, як Samsung, Bosch, Electrolux, Indesit та FagorMastercook
заводов и работы на них в Польше как грязи. Людей не хватает. Скорее всего будем развиваться как ЗУ, Болгария и страны Прибалтики. Все трудоспособное население будет в ЕС на заработках, а здесь останется только сфера услуг.
flyman написав:
Серед знайомих багато хто їздить в Польщу на півроку, а потім тут "проїдає" зароблене, то "дітей на ноги ставлять", то "ремонти" роблять в хатах. З одною балакав, то порахували, що їй за рік праці в Польщі може спокійно купити квартиру в Тернополі
типа такого
проблема в тому що маряки які вже виїхали -залишаються поза межами
у товариша станом на лютий син був в рейсі, дружина з дитиною
виїхала в Польшу (знімає квартиру 500евро+100евро комуналка)
моряк у березні повернувся з рейсу-1,5міс пробув з сім"єю і знов у рейс на 3 міс
(і таких моряків більше половина у країні)
він старпом, зарплата нормальна от 10к дол
Болгарія/Румунія стали теж хабом для сімей моряків (деякі компанії навіть платили за оренду для дружин моряків перши 3 місяці)
якщо в Україні не буде достатньо вакансій 30-40% населення буде працювати за межами країни у ЕС
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:14
prodigy написав:
скролити ТГ канали (яких вже більше 40 у підписці) і стрічки новин
а как вы меня за это же критиковали, что читаю 60+ ТГ каналов.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:16
ЛАД написав: vitaliian написав:
в 10й раз убеждаюсь война и рыночная экономика несовместимы... В конфискацию не верю, но какие то директивы типа фиксированных цен на аренду, или без % ипотека за счёт новых налогов допускаю. Например через резкий рост налогов на недвижимость, которые пойдут на кредитование покупателя.
Что такое совок? Если представить что людям платили 10% от средних западных зарплат, это и был по сути налог 90% , который шел на строительство коммунизма. Так что без повышения налогов думаю никак.
Проблема сложная. Большевики недаром прибегли к национализации, это единственный метод быстрого решения проблемы, позволяющий избежать серьёзных социальных проблем.
Но сегодня это, скажем так, малореально.
С другой стороны, сегодня эту проблему решить проще.
Конечно, у меня нет данных, но масштаб разрушений в масштабах государства в %-ом отношении не такой большой. Строительная промышленность у нас достаточно развита и обладает приличными мощностями. В ускоренном темпе построить относительно дешёвое жильё за счёт государственных средств, думаю, вполне возможно. Как было сделано при
Хрущёве. Восстановить Чернигов, Харьков, Ирпень и Бучу не такая большая проблема.
Главная проблема будет с Донбассом. Там разрушения, по-видимому, весьма серьёзные. Возможно, многие населённые пункты не будет смысла и восстанавливать. При этом в Донбассе была самая высокая плотность населения (по данным Вики 164 чел), т.е. людей оставшихся без жилья, по-видимому, достаточно много. С другой стороны, там уже давно (ещё с советских времён) была проблема с рабочими местами. Насколько понимаю, там проблема, которая стояла перед Тэтчер в Англии и за решение которой многие её до сих пор проклинают. Тэтчер закрыла шахты, что привело к массовой потере работы и вынужденному переселению большого количества людей в другие регионы. У нас на это не решались - слишком рискованно, а государство слабое. Сейчас будет возможность решить эту проблему. Но для этого надо будет иметь чёткий план будущего развития страны, где будут создаваться новые предприятия и где потребуется рабочая сила. И строить там жильё.
Смогут ли всё это спланировать, большой вопрос.
Это "Детский лепет".
Вы не представляете масштабов происходящего.
Ибо к примеру: вопросы по "ВОДЕ", за десятки лет строительства удалось закрыть только при Кучме.
40% экспортного потенциала Украины - уже не существует.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:16
Kudrjavuy написав:
о кораблях затопленных
в сентябре 1854 года в Севастополе
или 18 июня 1918 года
или в сентябре/октябре 1941 года?
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:17
vitaliian написав: ЛАД написав:
для этого надо будет иметь чёткий план будущего развития страны, где будут создаваться новые предприятия и где потребуется рабочая сила. И строить там жильё
со всем +/- согласен, кроме одного. Мир глобализировался. Нет смысла строить заводы если аналогичные есть в Европе или в Китае. Это сильно усложняет трудоустройство и создание рабочих мест. Долгое время я работал на украинской фабрике (быт.химия) потом фабрика закрылась, формально она продолжает работать (сократив 90% персонала), но ничего не производит, а клеит этикетку на китайский импорт.
Когда не было массового импорта из Китая фабрика была монополистам по многим позициям прайса. Сейчас эти же позиции может купить любой школьник по интернету с доставкой прямо из Китая, естественно весь сегмент b2b так и делает, остались только мелкие клиенты которым нет смысла делать в Китае закупки на 100-200 уе . Полагаю похожая ситуация в любом другой отрасли кроме транспорта, строительства и энергетики.
це можна ще довго обговорювати. але 30 років тому феномену Кітаю ще не було. а через 10-20 років може знову його значення зменьшиться. це не значить, що все пропало. самі же вище писали про Польшу - а цього 30 років тому теж не було.
треба створювати умови, а далі знайдемо свою нішу. в нас є кілька важких проблем цієї трансформації, рішення яких я не бачу, але маємо що маємо
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:22
Shaman написав:
але 30 років тому феномену Кітаю ще не було. а через 10-20 років може знову його значення зменьшиться
с таким же успехом можно прогнозировать что люди вернутся жить в пещеры. Феномена Китая не было из за отсутствия коммуникаций, в 90е я продавал одесский коньяк в Камерун, одесситы не могли найти рынки сбыта (там совок сидел в сбыте) а камерунцы не могли найти одесский коньячный завод. Вся модель бизнеса. Надо ли говорить что интернет и китайские заводы никуда не денутся? Нужно планировать будущее с учётом что они есть и будут.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 20 лис, 2022 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:23
vitaliian написав: ЛАД написав:
для этого надо будет иметь чёткий план будущего развития страны, где будут создаваться новые предприятия и где потребуется рабочая сила. И строить там жильё
со всем +/- согласен, кроме одного. Мир глобализировался. Нет смысла строить заводы если аналогичные есть в Европе или в Китае. Это сильно усложняет трудоустройство и создание рабочих мест. Долгое время я работал на украинской фабрике (быт.химия) потом фабрика закрылась, формально она продолжает работать (сократив 90% персонала), но ничего не производит, а клеит этикетку на китайский импорт.
Когда не было массового импорта из Китая фабрика была монополистам по многим позициям прайса. Сейчас эти же позиции может купить любой школьник по интернету с доставкой прямо из Китая, естественно весь сегмент b2b так и делает, остались только мелкие клиенты, которым нет смысла делать в Китае закупки на 100-200 уе или даже некому (часто там вообще один человек хозяин и продавец).
Полагаю похожая ситуация в любом другой отрасли кроме транспорта, строительства и энергетики.
Китай поднялся на дешёвой рабочей силе. Это уже прошло/проходит. Тем не менее производство сохранилось во всех странах, а сейчас начали принимать меры к возврату промышленности (пример - США при Трампе, не знаю, как сейчас). Надо искать свои ниши. Вы сами написали о Польше.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:24
vitaliian написав: prodigy написав:
скролити ТГ канали (яких вже більше 40 у підписці) і стрічки новин
а как вы меня за это же критиковали, что читаю 60+ ТГ каналов.
40 я не читаю, я загнул
(вот спецом подсчитал на сколько подписан-20(остальное приватные сообщения), из 20 реально читаю регулярно 7-8
-DeepState/
TopNews/Украина24/
Братчук/
Соловьиный помет/
Трусы навального/
Усы овального/
Жорін з Азову)
большинство ваших каналов репостят инфу (можно просто скролить)
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