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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:25
juristkostya написав:
Предлагаю версию "невыгодно, по трубе и надёжнее, и дешевле"
ИМХО по трубе дешевле и надежнее при определенной плотности населения.
обе схемы поставок имеют право на жизнь - все зависит от ситуации.
в Украине потому и газификация высокая потому что плотность населения побольше чем в кацапии. там газа хоть и завались но тянуть трубу иногда просто смысла нет на те расстояния из-за тыщи второй человек.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:27
Kudrjavuy написав: prodigy написав:
10 днів фронт майже не рухається
(Херсон і вихід на берег Дніпра це вже минуле)
А манька знову за своє.
Фронт как раз движется!
Но на каждом участке по своей динамике.
Погода полный пипец
вчера +13/14с- солнце весь день (просто чудесый день)вечером тучи затянули
сегодня +14c cовсем тепло (мелкий дождик моросит)
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:27
ЛАД написав:
Вы сами написали о Польше.
в Китай в свое время вывезли производства из Японии, дешёвая раб.сила и т.д. В Польшу вывезли производства из Германии (и других стран) по тем же причинам. Рабсила в Украине хоть и дешёвая, но низкоквалифицированная. Диплом можно купить, а большинству студентов ВУЗОВ практику проходить негде, нет столько предприятий. Проще набрать миллион два украинцев для работы в Польше, чем строить заводы здесь. К тому же нестабильное законодательство, политические и военные риски, периодически падающая нац.валюта.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 20 лис, 2022 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:29
prodigy написав:
читаю регулярно
Злой одесит "Александр Коваленко " варто також.
Хоча ні, нам Вітальян все носить звідти. Можна не підписуватись)).
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:29
mephala написав: juristkostya написав:
Предлагаю версию "невыгодно, по трубе и надёжнее, и дешевле"
ИМХО по трубе дешевле и надежнее при определенной плотности населения.
обе схемы поставок имеют право на жизнь - все зависит от ситуации.
в Украине потому и газификация высокая потому что плотность населения побольше чем в кацапии. там газа хоть и завались но тянуть трубу иногда просто смысла нет на те расстояния из-за тыщи второй человек.
мы же понимаем, что большинство людей у нас обитает в _уже_ (ещё при союзе) газифицированных населенных пунктах. Поэтому, тут нет особого предмета для дискуссии: доставка газа баллонами не будет особо востребована даже если тариф на газ для населения станет полностью коммерческим.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:32
vitaliian написав:
Нужно планировать будущее с учётом что они есть и будут.
более того после войны они будут у нас
у нас будет новая война за существование (если только законодательно
не ограничат въезд китайцев/индусов
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:33
prodigy написав: vitaliian написав:
Нужно планировать будущее с учётом что они есть и будут.
более того после войны они будут у нас
у нас будет новая война за существование (если только законодательно
не ограничат въезд китайцев/индусов
очень прикольно читать стенания одновременно о массовом выезде населения, и тут же о необходимости ограничить приток
))
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:38
juristkostya написав: prodigy написав: vitaliian написав:
Нужно планировать будущее с учётом что они есть и будут.
более того после войны они будут у нас
у нас будет новая война за существование (если только законодательно
не ограничат въезд китайцев/индусов
очень прикольно читать стенания одновременно о массовом выезде населения, и тут же о необходимости ограничить приток
))
здесь важно не количество а качество. Откроете вы фабрику, к вам на работу пойдет орава безработных, которые кроме как воровать и жаловаться больше ничего не умеют. Много вы с ними наделаете?
В Африке какая то фабрика шила левые кроссовки в одном городе, а правые в другом, потому что если их шить в одном месте - воруют. Может байка, хз, на бизнес семинаре слышал этот кейс.
Но я с Продиджи не согласен. В Киеве шаурму продают не славяни. Ошибка думать что они отбирают рабочие места, наоборот они их создают. Помню Киев 2000 где перекусить возле офиса было негде. Наш народ инертный.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 20 лис, 2022 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:41
vitaliian написав: juristkostya написав: prodigy написав:
более того после войны они будут у нас
у нас будет новая война за существование (если только законодательно
не ограничат въезд китайцев/индусов
очень прикольно читать стенания одновременно о массовом выезде населения, и тут же о необходимости ограничить приток
))
здесь важно не количество а качество. Откроете вы фабрику, к вам на работу пойдет орава безработных, которые кроме как воровать и жаловаться больше ничего не умеют. Много вы с ними наделаете?
В Африке какая то фабрика шила левые кроссовки в одном городе, а правые в другом, потому что если их шить в одном месте - воруют. Может байка, хз.
директивное решение данной проблемы - прямой путь назад в совок.
Мы точно за это воюем?
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:42
juristkostya написав: prodigy написав: vitaliian написав:
Нужно планировать будущее с учётом что они есть и будут.
более того после войны они будут у нас
у нас будет новая война за существование (если только законодательно
не ограничат въезд китайцев/индусов
очень прикольно читать стенания одновременно о массовом выезде населения, и тут же о необходимости ограничить приток
))
стенания у вас
посмотри статистику -где китайцы проживают за пределами Китая
В европейских странах насчитывается порядка 500 тысяч
в мире насчитывается 40 млн хуацяо
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