Додано: Нед 20 лис, 2022 14:38

juristkostya написав: prodigy написав: vitaliian написав: Нужно планировать будущее с учётом что они есть и будут. Нужно планировать будущее с учётом что они есть и будут.



более того после войны они будут у нас



у нас будет новая война за существование (если только законодательно

не ограничат въезд китайцев/индусов более того после войны они будут у насу нас будет новая война за существование (если только законодательноне ограничат въезд китайцев/индусов очень прикольно читать стенания одновременно о массовом выезде населения, и тут же о необходимости ограничить приток )) очень прикольно читать стенания одновременно о массовом выезде населения, и тут же о необходимости ограничить приток))

здесь важно не количество а качество. Откроете вы фабрику, к вам на работу пойдет орава безработных, которые кроме как воровать и жаловаться больше ничего не умеют. Много вы с ними наделаете?В Африке какая то фабрика шила левые кроссовки в одном городе, а правые в другом, потому что если их шить в одном месте - воруют. Может байка, хз, на бизнес семинаре слышал этот кейс.Но я с Продиджи не согласен. В Киеве шаурму продают не славяни. Ошибка думать что они отбирают рабочие места, наоборот они их создают. Помню Киев 2000 где перекусить возле офиса было негде. Наш народ инертный.