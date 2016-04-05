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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:42
prodigy написав:
В 2019 году официально работало в Украине 16,5 млн человек
допустим, еще 10млн работали неофициально (моряки, айтишники и "строители")
тогда 30млн населения вполне достаточно не для 2022
для 2023-24 хватит даже 25млн (если для них найдется работа)
Звідки такі дані?
Ідем далі:
Оптимістичні оцінки наявного населення 25 млн. на зараз, з них більше 10 млн пенсіонерів, з яких тільки 2 млн продовжують офіційно працювати.
Ізраїль іде вперед і при 9 млн і постійних зіткненнях та значній зовнішній підтримці сородичів, але щось мені видається в нас так не буде.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:43
prodigy написав:
стенания у вас
Не выдавайте желаемое за действительное
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juristkostya
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:47
juristkostya написав:
директивное решение данной проблемы - прямой путь назад в совок
вы про воровство? Только директивно она и решается. Если про низкий уровень рабсилы - нужны вливания.
Работодатель не влияет на качество обучения в школах и ПТУ. В этом противорение. Государство делает как ему выгодно, но на выхлопе выходит неконкурентный продукт, за который система образования не отвечает.
Дна у этой системы нет, будем падать и падать, пока диплом вуза не начнут выдавать за знание алфавита.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 20 лис, 2022 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:49
vitaliian написав: ЛАД написав:
Вы сами написали о Польше.
в Китай в свое время вывезли производства из Японии, дешёвая раб.сила и т.д. В Польшу вывезли производства из Германии (и других стран) по тем же причинам. Рабсила в Украине хоть и дешёвая, но низкоквалифицированная. Диплом можно купить, а большинству студентов ВУЗОВ практику проходить негде, нет столько предприятий. Проще набрать миллион два украинцев для работы в Польше, чем строить заводы здесь. К тому же нестабильное законодательство, политические и военные риски, периодически падающая нац.валюта.
і набрати тупих малограмотних українців в Польщу, тут щось не сходиться
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:50
vitaliian написав: juristkostya написав:
директивное решение данной проблемы - прямой путь назад в совок
вы про воровство?
Про жёсткие ограничения на выезд "наших", дабы не освобождались места для "ихних"
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:53
flyman написав:
і набрати тупих малограмотних українців в Польщу, тут щось не сходиться
что у тебя не сходится? Поляки не особо хотят работать на тех работах куда приглашают украинцев.
Сказать что украинцы тупее поляков нельзя, украинцы достаточно умная нация. А вот уровни образования отличаются существенно.
Поляки к нам учиться не едут. С таким дипломом на своей родине им светит только унитазы мыть. Зато у нас курсы медсестры 4 месяца и готов диплом. Можно даже не посещать. Могу адресок дать, там 90% студенток - "трудные подростки" которых выгнали из медицинского колледжа (или кто не поступил).
Все в твоём вкусе.
со своими кавалирками ты там за небольшого олигарха будешь. Там же курсы судового кока есть.
Поляк со своим образованием априори претендует на большее, а украинцу стабильная работа в теплом помещении уже за счастье.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 20 лис, 2022 15:04, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 15:03
Hotab написав: Shaman написав:
щось Ви занадто вже прискіпливо до Успіха
Не люблю недалеких людей в принципі. Але не реагую, поки обмежена людина не починає вести себе надто активно, вимагаючи до себе багато уваги. Тому я інколи нестримано реагую на долярчиків, і не тільки на нього.
Shaman написав:
людина намагається дивитися позитивно.
Якщо це його єдиний плюс, то замало все ж.. як для мене.
Shaman написав:
помітили, деякі прорашинські боти тут так й роблять, - наче об'єктивно, але тягнуть сюди тільки, що все погано
Помітив. На щастя модерація їх швидко випилює.
........
Позвольте возразить.
То, что Успіх
требует/хочет много внимания, это его проблемы и никому не мешает.
При этом ничего контрреволюционного он не пишет. И никаких военных тайн не раскрывает. Т.е. вреда от его активности никакого. А вопросы, которые он ставит, думаю, интересуют не его одного. Наверняка он обсуждает их и с товарищами и если бы они не вызывали отклика, он бы их сюда не выкладывал.
А то, что он не посвящает это время освоению других воинских специальностей, вполне естественно - он не профессиональный военный и не собирается им становиться. Если такая необходимость есть у армии
, то ему должны ставить
такие задачи.
Что касается "тягнуть сюди тільки, що все погано".
Никто не мешает другим "тянуть то, что хорошо". Будет баланс.
Информация бывает радостная или не очень, но если она объективная
, то претензий быть не может.Опасна лживая/ложная информация. Причём как ложно-негативная, так и ложно-позитивная.
И ещё вопрос, что опаснее и вреднее. Вот за это нужно банить.
Например, утверждение, что разрушено 40% Украины ложно.
Можно сообщать, что "объём промышленного производства в Украине сократился В 72 раза" (не знаю, так ли это, 100 раз писал о требовании ссылок на инфу), но при этом вывод, что 72% промышленности разрушено, - ложный. Она не разрушена (во всяком случае, в таких масштабах), а просто стоит. И оживить её будет достаточно несложно.
Но и так же опасны уверенные заявления об освобождении Крыма до НГ. Неоправданные ожидания с последующим разочарованием...
Гораздо лучше так, как было с Харьковской областью и с Херсоном. Никто не ожидал такого быстрого освобождения, тем больше радости, когда это произошло. А если бы назывались даты, которые потом долго не выполнялись... После такого у людей опускаются руки.
Подход здесь некоторых "товарищей" к определению "врагов" часто напоминает "охоту на ведьм" и практику сталинских времён и рашизма ("иноагенты"). Хотя эти "товарищи" провозглашают себя главными и истинными "борцами" с "совком" и рашизмом.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 20 лис, 2022 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 15:07
ЛАД написав:
Подход здесь некоторых "товарищей" к определению "врагов" часто напоминает "охоту на ведьм" и практику сталинских времён и рашизма ("иноагенты"). Хотя эти "товарищи" провозглашают себя главными и истинными "борцами" с "совком" и рашизмом.
вам ли не знать, жизнь борьба. У кого то это борьба с форумными ведьмами.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 15:09
ЛАД написав:
А то, что он не посвящает это время освоению других воинских специальностей, вполне естественно - он не профессиональный военный и не собирается им становиться. Если такая необходимость есть у армии
, то ему должны ставить
такие задачи.
более того, по прошествии некоторого времени он ещё и благодарить будет государство, которое волшебными пенделями заставило его хоть что-то узнать об окружающем мире (помните это позорище про слово "азимут"?)
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Додано: Нед 20 лис, 2022 15:19
vitaliian написав:
......
Сказать что украинцы тупее поляков нельзя, украинцы достаточно умная нация. А вот уровни образования отличаются существенно.
Поляки к нам учиться не едут. С таким дипломом на своей родине им светит только унитазы мыть. .....
К сожалению, Вы правы в том, что уровень образования у нас падает, и сильно. Но всё же не всё так грустно.
У меня сейчас один внук в Германии. Ходит в их школу, 6 класс. Знание математики у него, к сожалению, ... мягко говоря, так себе по моим меркам. При этом "их" математика для него представляется "легкотнёй" и он там из лучших.
А поляки не едут учиться сюда ещё и потому, что наш диплом потребует подтверждения на Западе (что очень не просто), а их диплом свободно признаётся.
Ну, о медсёстрах говорить не буду. Тут всё грустно, даже если говорить о колледжах, а не о ваших "курсах".
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