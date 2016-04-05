Додано: Нед 20 лис, 2022 15:03

Hotab написав: Shaman написав: щось Ви занадто вже прискіпливо до Успіха щось Ви занадто вже прискіпливо до Успіха

Не люблю недалеких людей в принципі. Але не реагую, поки обмежена людина не починає вести себе надто активно, вимагаючи до себе багато уваги. Тому я інколи нестримано реагую на долярчиків, і не тільки на нього.

Shaman написав: людина намагається дивитися позитивно. людина намагається дивитися позитивно.

Якщо це його єдиний плюс, то замало все ж.. як для мене.

Shaman написав: помітили, деякі прорашинські боти тут так й роблять, - наче об'єктивно, але тягнуть сюди тільки, що все погано помітили, деякі прорашинські боти тут так й роблять, - наче об'єктивно, але тягнуть сюди тільки, що все погано

Помітив. На щастя модерація їх швидко випилює.

........ Не люблю недалеких людей в принципі. Але не реагую, поки обмежена людина не починає вести себе надто активно, вимагаючи до себе багато уваги. Тому я інколи нестримано реагую на долярчиків, і не тільки на нього.Якщо це його єдиний плюс, то замало все ж.. як для мене.Помітив. На щастя модерація їх швидко випилює.........

у армии

должны ставить

объективная

Позвольте возразить.То, чтотребует/хочет много внимания, это его проблемы и никому не мешает.При этом ничего контрреволюционного он не пишет. И никаких военных тайн не раскрывает. Т.е. вреда от его активности никакого. А вопросы, которые он ставит, думаю, интересуют не его одного. Наверняка он обсуждает их и с товарищами и если бы они не вызывали отклика, он бы их сюда не выкладывал.А то, что он не посвящает это время освоению других воинских специальностей, вполне естественно - он не профессиональный военный и не собирается им становиться. Если такая необходимость есть, то емутакие задачи.Что касается "тягнуть сюди тільки, що все погано".Никто не мешает другим "тянуть то, что хорошо". Будет баланс.Информация бывает радостная или не очень, но если она, то претензий быть не может.И ещё вопрос, что опаснее и вреднее. Вот за это нужно банить.Например, утверждение, что разрушено 40% Украины ложно.Можно сообщать, что "объём промышленного производства в Украине сократился В 72 раза" (не знаю, так ли это, 100 раз писал о требовании ссылок на инфу), но при этом вывод, что 72% промышленности разрушено, - ложный. Она не разрушена (во всяком случае, в таких масштабах), а просто стоит. И оживить её будет достаточно несложно.Но и так же опасны уверенные заявления об освобождении Крыма до НГ. Неоправданные ожидания с последующим разочарованием...Гораздо лучше так, как было с Харьковской областью и с Херсоном. Никто не ожидал такого быстрого освобождения, тем больше радости, когда это произошло. А если бы назывались даты, которые потом долго не выполнялись... После такого у людей опускаются руки.Подход здесь некоторых "товарищей" к определению "врагов" часто напоминает "охоту на ведьм" и практику сталинских времён и рашизма ("иноагенты"). Хотя эти "товарищи" провозглашают себя главными и истинными "борцами" с "совком" и рашизмом.