более того, по прошествии некоторого времени он ещё и благодарить будет государство, которое волшебными пенделями заставило его хоть что-то узнать об окружающем мире (помните это позорище про слово "азимут"?)
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Додано: Нед 20 лис, 2022 15:09
более того, по прошествии некоторого времени он ещё и благодарить будет государство, которое волшебными пенделями заставило его хоть что-то узнать об окружающем мире (помните это позорище про слово "азимут"?)
Додано: Нед 20 лис, 2022 15:19
К сожалению, Вы правы в том, что уровень образования у нас падает, и сильно. Но всё же не всё так грустно.
У меня сейчас один внук в Германии. Ходит в их школу, 6 класс. Знание математики у него, к сожалению, ... мягко говоря, так себе по моим меркам. При этом "их" математика для него представляется "легкотнёй" и он там из лучших.
А поляки не едут учиться сюда ещё и потому, что наш диплом потребует подтверждения на Западе (что очень не просто), а их диплом свободно признаётся.
Ну, о медсёстрах говорить не буду. Тут всё грустно, даже если говорить о колледжах, а не о ваших "курсах".
Додано: Нед 20 лис, 2022 15:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Коли beee каже "никому" , то там все зрозуміло. Але ви здаєтесь мудрішим. Навіть на цьому форумі долярчик, який є без сумніву патріотом і перебуває на захисті держави (ого, яка фора!) , вибісив добру половину користувачів. Феноменально. Чому б це?? Бо перш ніж створювати навколо себе таку активність, потрібно трохи розуму нажити. Ну або її не створювати.
Відповіді він не раз отримував і тут, на цих сторінках, від мене, і, я впевнений, від своїх командирів. Той факт, що відповіді йому не подобаються, не означає, що потрібно спамити цим питанням знов і знов. Це знову ж таки показує його обмеженість.
Звідки вам знати, чи ставлять їх йому,чи ні. А може не ставлять, бо верх його можливостей - рубати дрова.
Це не так працює. Дуже багато людей в принципі не здатні тримати психологічні удари. На психолога у них грошей теж нема, та і не прийнято це у нас.
Тому , особливо в ситуаціях, коли гарних новин нема, нема чого травмувати людей потоком суцільного негативу. Дозовано - так. Але не так як робили наші crumd-и, діяльність яких була спрямована на свідомий підрив віри в державу. А людина, яка втратила віру, легко стає здобиччю для противника. Починає співпрацювати з ним. Або просто перестає працювати на свою державу. Дивно, що ваша життєва мудрість, яка має спиратись на вік, не дозволяє вам це зрозуміти.
Додано: Нед 20 лис, 2022 15:28
Человек пользуется и ищет те знания, кот. ему нужны в жизни. Или просто интересны.
"Азимут" ему по жизни был не нужен, дорогу к своему ларьку он находил и без этого.
Я уже давно понял, что нельзя от человека требовать слишком много. Подавляющее большинство интересуется в основном тем, что ему непосредственно нужно. Меня уже давно не очень удивляют люди, не способные решить задачку для 5 класса.
Главное при этом, чтобы человек понимал ограниченность своих знаний и не пытался судить о проблемах квантовой механики, не зная школьной арифметики.
Додано: Нед 20 лис, 2022 15:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Котирування ЗВО різні бувають. НМТ цьогорічний досить слабенький, а на бюджет низки спеціальностей достатньо було 125 балів - це на рівні вгадування, або слабке задовільно.
Додано: Нед 20 лис, 2022 15:59
Меня не выбесил.
Людей надо воспринимать спокойнее. Он не агрессивен и абсолютно безвреден.
Хотя Вас я понимаю.
Возможно, не следил так уж внимательно за его вопросами, но, например, вопрос о ротации так и не решён/не решается. При том, что в последнее время часто говорится об усталости и отсутствии ротации в войсках врага.
Не знаю. Но как-то он писал, что освоил что-то новое, когда ему поручили.
Ну а если у человека "верх можливостей - рубати дрова", то и нечего с него требовать. Пусть подносит снаряды.
Вы правы, когда говорите, об отрицательном воздействии негативной информации. Не буду анализировать crumd-а, не очень помню, но здесь не его персональный блог. Его пусть даже негативная инфа уравновешивается информацией других участников. В результате складывается более-менее объективная картина.
Но и постоянная "позитивная" информация влияет так же плохо, как Вы написали. Не буду повторяться, уже написал, но если бы в июле называли чёткий срок освобождения Херсона, например, 20 августа, то к ноябрю (реальному освобождению) это вызвало бы, мягко говоря, разочарование и "підрив віри в державу".
А позитивную информацию можно найти всегда. В самом начале войны я оценивал как позитив то, что нам удалось не проиграть и выдержать первые 7, а потом 10 дней. И писал здесь об этом. Тогда это был явный позитив, который дал время нашим партнёрам начать поставки оружия и поверить в том, что ситуация не безнадёжна, о "взятии Киева за 3 дня" речь не идёт и поставленное оружие будет использовано в тяжёлых боях, а не бездарно сдано противнику, как произошло в Афгане.
Додано: Нед 20 лис, 2022 16:07
ЛАД , давайте ,щоб підвести риску, просте питання і пряма відповідь.
Навіть Арестович, який постійно казав про "через 2-3 тижні", пізніше сам зізнався, що сам був майже впевнений, що нам кінець буде наприкінці лютого. І врятувались фактично завдяки чуду, до якого можна віднести також неймовірний героїзм цивільного населення, силовиків (окрім ЗСУ, які і так зрозуміло, що воювали) , які були в місті.
От тепер давайте так: виходить 26 лютого президент, чи той самий Арестович, і каже те, в чому він майже повністю внутрішньо переконаний "нам кінець! Шансів нема! Тікайте з Києва, хто може!".
Скажіть, ви розумієте, що тисячі людей опустили б руки і Київ дійсно міг би лягти??
А що, якщо й справді нема балансуючої позитивної інформації?? Все одно давати негативну?? Хай складуть зброю ті, хто на емоційній межі??
Додано: Нед 20 лис, 2022 16:15
а вот это условие практически невыполнимо без некоторого базового уровня подготовки неуч неспособен понять что, что он неуч, потому что он неуч.
Додано: Нед 20 лис, 2022 16:16
Макаренко в свое время вполне внятно доказал обратное.
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