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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27382739274027412742>
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 15:09

  ЛАД написав:А то, что он не посвящает это время освоению других воинских специальностей, вполне естественно - он не профессиональный военный и не собирается им становиться. Если такая необходимость есть у армии, то ему должны ставить такие задачи.
более того, по прошествии некоторого времени он ещё и благодарить будет государство, которое волшебными пенделями заставило его хоть что-то узнать об окружающем мире (помните это позорище про слово "азимут"?)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 15:19

  vitaliian написав:......
Сказать что украинцы тупее поляков нельзя, украинцы достаточно умная нация. А вот уровни образования отличаются существенно.

Поляки к нам учиться не едут. С таким дипломом на своей родине им светит только унитазы мыть. .....

К сожалению, Вы правы в том, что уровень образования у нас падает, и сильно. Но всё же не всё так грустно.
У меня сейчас один внук в Германии. Ходит в их школу, 6 класс. Знание математики у него, к сожалению, ... мягко говоря, так себе по моим меркам. При этом "их" математика для него представляется "легкотнёй" и он там из лучших.
А поляки не едут учиться сюда ещё и потому, что наш диплом потребует подтверждения на Западе (что очень не просто), а их диплом свободно признаётся.
Ну, о медсёстрах говорить не буду. Тут всё грустно, даже если говорить о колледжах, а не о ваших "курсах". :(
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:никому не мешает.

Коли beee каже "никому" , то там все зрозуміло. Але ви здаєтесь мудрішим. Навіть на цьому форумі долярчик, який є без сумніву патріотом і перебуває на захисті держави (ого, яка фора!) , вибісив добру половину користувачів. Феноменально. Чому б це?? Бо перш ніж створювати навколо себе таку активність, потрібно трохи розуму нажити. Ну або її не створювати.
  ЛАД написав:. А вопросы, которые он ставит, думаю, интересуют не его одного.


Відповіді він не раз отримував і тут, на цих сторінках, від мене, і, я впевнений, від своїх командирів. Той факт, що відповіді йому не подобаються, не означає, що потрібно спамити цим питанням знов і знов. Це знову ж таки показує його обмеженість.
  ЛАД написав:Если такая необходимость есть у армии, то ему должны ставить такие задачи.

Звідки вам знати, чи ставлять їх йому,чи ні. А може не ставлять, бо верх його можливостей - рубати дрова.


  ЛАД написав:Что касается "тягнуть сюди тільки, що все погано".
Никто не мешает другим "тянуть то, что хорошо". Будет баланс.

Це не так працює. Дуже багато людей в принципі не здатні тримати психологічні удари. На психолога у них грошей теж нема, та і не прийнято це у нас.
Тому , особливо в ситуаціях, коли гарних новин нема, нема чого травмувати людей потоком суцільного негативу. Дозовано - так. Але не так як робили наші crumd-и, діяльність яких була спрямована на свідомий підрив віри в державу. А людина, яка втратила віру, легко стає здобиччю для противника. Починає співпрацювати з ним. Або просто перестає працювати на свою державу. Дивно, що ваша життєва мудрість, яка має спиратись на вік, не дозволяє вам це зрозуміти.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 15:28

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:А то, что он не посвящает это время освоению других воинских специальностей, вполне естественно - он не профессиональный военный и не собирается им становиться. Если такая необходимость есть у армии, то ему должны ставить такие задачи.
более того, по прошествии некоторого времени он ещё и благодарить будет государство, которое волшебными пенделями заставило его хоть что-то узнать об окружающем мире (помните это позорище про слово "азимут"?)

Человек пользуется и ищет те знания, кот. ему нужны в жизни. Или просто интересны.
"Азимут" ему по жизни был не нужен, дорогу к своему ларьку он находил и без этого. :)
Я уже давно понял, что нельзя от человека требовать слишком много. Подавляющее большинство интересуется в основном тем, что ему непосредственно нужно. Меня уже давно не очень удивляют люди, не способные решить задачку для 5 класса.
Главное при этом, чтобы человек понимал ограниченность своих знаний и не пытался судить о проблемах квантовой механики, не зная школьной арифметики.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:котування дипломів вузів нижче, але хто хоче отримати якісну освіту, той і ЗНО здасть і на бюджет поступить, і вчитися буде для знань, а не для оцінок.
щодо рівня, то тут на форумі грамотіїв видно неозброєним оком, які у всьому зхперди, а не можуть писати без помилок ні українською ні російською, і це люди не вчорашні школоло

Котирування ЗВО різні бувають. НМТ цьогорічний досить слабенький, а на бюджет низки спеціальностей достатньо було 125 балів - це на рівні вгадування, або слабке задовільно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 15:48

edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 15:59

  Hotab написав:.... Навіть на цьому форумі долярчик, який є без сумніву патріотом і перебуває на захисті держави (ого, яка фора!) , вибісив добру половину користувачів. Феноменально. ...

Меня не выбесил. :)
Людей надо воспринимать спокойнее. Он не агрессивен и абсолютно безвреден.
Хотя Вас я понимаю.

  ЛАД написав:. А вопросы, которые он ставит, думаю, интересуют не его одного.


Відповіді він не раз отримував і тут, на цих сторінках, від мене, і, я впевнений, від своїх командирів. Той факт, що відповіді йому не подобаються, не означає, що потрібно спамити цим питанням знов і знов. Це знову ж таки показує його обмеженість.

Возможно, не следил так уж внимательно за его вопросами, но, например, вопрос о ротации так и не решён/не решается. При том, что в последнее время часто говорится об усталости и отсутствии ротации в войсках врага.

  ЛАД написав:Если такая необходимость есть у армии, то ему должны ставить такие задачи.

Звідки вам знати, чи ставлять їх йому,чи ні. А може не ставлять, бо верх його можливостей - рубати дрова.

Не знаю. Но как-то он писал, что освоил что-то новое, когда ему поручили.
Ну а если у человека "верх можливостей - рубати дрова", то и нечего с него требовать. Пусть подносит снаряды.

  ЛАД написав:Что касается "тягнуть сюди тільки, що все погано".
Никто не мешает другим "тянуть то, что хорошо". Будет баланс.

Це не так працює. Дуже багато людей в принципі не здатні тримати психологічні удари. На психолога у них грошей теж нема, та і не прийнято це у нас.
Тому , особливо в ситуаціях, коли гарних новин нема, нема чого травмувати людей потоком суцільного негативу. Дозовано - так. Але не так як робили наші crumd-и, діяльність яких була спрямована на свідомий підрив віри в державу. А людина, яка втратила віру, легко стає здобиччю для противника. Починає співпрацювати з ним. Або просто перестає працювати на свою державу. Дивно, що ваша життєва мудрість, яка має спиратись на вік, не дозволяє вам це зрозуміти.

Вы правы, когда говорите, об отрицательном воздействии негативной информации. Не буду анализировать crumd-а, не очень помню, но здесь не его персональный блог. Его пусть даже негативная инфа уравновешивается информацией других участников. В результате складывается более-менее объективная картина.

Но и постоянная "позитивная" информация влияет так же плохо, как Вы написали. Не буду повторяться, уже написал, но если бы в июле называли чёткий срок освобождения Херсона, например, 20 августа, то к ноябрю (реальному освобождению) это вызвало бы, мягко говоря, разочарование и "підрив віри в державу".

А позитивную информацию можно найти всегда. В самом начале войны я оценивал как позитив то, что нам удалось не проиграть и выдержать первые 7, а потом 10 дней. И писал здесь об этом. Тогда это был явный позитив, который дал время нашим партнёрам начать поставки оружия и поверить в том, что ситуация не безнадёжна, о "взятии Киева за 3 дня" речь не идёт и поставленное оружие будет использовано в тяжёлых боях, а не бездарно сдано противнику, как произошло в Афгане.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 16:07

ЛАД , давайте ,щоб підвести риску, просте питання і пряма відповідь.

Навіть Арестович, який постійно казав про "через 2-3 тижні", пізніше сам зізнався, що сам був майже впевнений, що нам кінець буде наприкінці лютого. І врятувались фактично завдяки чуду, до якого можна віднести також неймовірний героїзм цивільного населення, силовиків (окрім ЗСУ, які і так зрозуміло, що воювали) , які були в місті.

От тепер давайте так: виходить 26 лютого президент, чи той самий Арестович, і каже те, в чому він майже повністю внутрішньо переконаний "нам кінець! Шансів нема! Тікайте з Києва, хто може!".
Скажіть, ви розумієте, що тисячі людей опустили б руки і Київ дійсно міг би лягти??

А що, якщо й справді нема балансуючої позитивної інформації?? Все одно давати негативну?? Хай складуть зброю ті, хто на емоційній межі??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 16:15

  ЛАД написав:Главное при этом, чтобы человек понимал ограниченность своих знаний и не пытался судить о проблемах квантовой механики, не зная школьной арифметики.
а вот это условие практически невыполнимо без некоторого базового уровня подготовки :-) неуч неспособен понять что, что он неуч, потому что он неуч.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 16:16

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:А то, что он не посвящает это время освоению других воинских специальностей, вполне естественно - он не профессиональный военный и не собирается им становиться. Если такая необходимость есть у армии, то ему должны ставить такие задачи.
более того, по прошествии некоторого времени он ещё и благодарить будет государство, которое волшебными пенделями заставило его хоть что-то узнать об окружающем мире (помните это позорище про слово "азимут"?)

насильно милим не будеш

Макаренко в свое время вполне внятно доказал обратное.
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