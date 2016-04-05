Додано: Нед 20 лис, 2022 15:22

ЛАД написав: никому не мешает. никому не мешает.

ЛАД написав: . А вопросы, которые он ставит, думаю, интересуют не его одного. . А вопросы, которые он ставит, думаю, интересуют не его одного.

ЛАД написав: Если такая необходимость есть у армии, то ему должны ставить такие задачи. Если такая необходимость есть у армии, то ему должны ставить такие задачи.

ЛАД написав: Что касается "тягнуть сюди тільки, що все погано".

Никто не мешает другим "тянуть то, что хорошо". Будет баланс. Что касается "тягнуть сюди тільки, що все погано".Никто не мешает другим "тянуть то, что хорошо". Будет баланс.

Коли beee каже "никому" , то там все зрозуміло. Але ви здаєтесь мудрішим. Навіть на цьому форумі долярчик, який є без сумніву патріотом і перебуває на захисті держави (ого, яка фора!) , вибісив добру половину користувачів. Феноменально. Чому б це?? Бо перш ніж створювати навколо себе таку активність, потрібно трохи розуму нажити. Ну або її не створювати.Відповіді він не раз отримував і тут, на цих сторінках, від мене, і, я впевнений, від своїх командирів. Той факт, що відповіді йому не подобаються, не означає, що потрібно спамити цим питанням знов і знов. Це знову ж таки показує його обмеженість.Звідки вам знати, чи ставлять їх йому,чи ні. А може не ставлять, бо верх його можливостей - рубати дрова.Це не так працює. Дуже багато людей в принципі не здатні тримати психологічні удари. На психолога у них грошей теж нема, та і не прийнято це у нас.Тому , особливо в ситуаціях, коли гарних новин нема, нема чого травмувати людей потоком суцільного негативу. Дозовано - так. Але не так як робили наші crumd-и, діяльність яких була спрямована на свідомий підрив віри в державу. А людина, яка втратила віру, легко стає здобиччю для противника. Починає співпрацювати з ним. Або просто перестає працювати на свою державу. Дивно, що ваша життєва мудрість, яка має спиратись на вік, не дозволяє вам це зрозуміти.