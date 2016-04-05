Додано: Нед 20 лис, 2022 16:20

Hotab написав: ...........

От тепер давайте так: виходить 26 лютого президент, чи той самий Арестович, і каже те, в чому він майже повністю внутрішньо переконаний "нам кінець! Шансів нема! Тікайте з Києва, хто може!".

Скажіть, ви розумієте, що тисячі людей опустили б руки і Київ дійсно міг би лягти?? ...........От тепер давайте так: виходить 26 лютого президент, чи той самий Арестович, і каже те, в чому він майже повністю внутрішньо переконаний "нам кінець! Шансів нема! Тікайте з Києва, хто може!".Скажіть, ви розумієте, що тисячі людей опустили б руки і Київ дійсно міг би лягти??

А що, якщо й справді нема балансуючої позитивної інформації?? Все одно давати негативну?? Хай складуть зброю ті, хто на емоційній межі??

Понимаю.Но это не информация, а эмоциональная оценка. Причём не рядового человека, а Президента.Какая-то позитивная информация есть всегда.Я привёл пример - когда враг стоял под Киевом, позитивом было уже то, что мы не проиграли и не сдались через 3 дня и что Харьков не был захвачен уже в первый день. Чего я лично очень опасался и думал, где взять оружие, чтобы убить хоть несколько врагов. В Харькове, в отличие от Киева, оружие людям не раздавали.