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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:20
Hotab написав:
...........
От тепер давайте так: виходить 26 лютого президент, чи той самий Арестович, і каже те, в чому він майже повністю внутрішньо переконаний "нам кінець! Шансів нема! Тікайте з Києва, хто може!".
Скажіть, ви розумієте, що тисячі людей опустили б руки і Київ дійсно міг би лягти??
Понимаю.
Но это не информация, а эмоциональная оценка. Причём не рядового человека, а Президента.
А що, якщо й справді нема балансуючої позитивної інформації?? Все одно давати негативну?? Хай складуть зброю ті, хто на емоційній межі??
Какая-то позитивная информация есть всегда.
Я привёл пример - когда враг стоял под Киевом, позитивом было уже то, что мы не проиграли и не сдались через 3 дня и что Харьков не был захвачен уже в первый день. Чего я лично очень опасался и думал, где взять оружие, чтобы убить хоть несколько врагов. В Харькове, в отличие от Киева, оружие людям не раздавали.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:22
ЛАД написав:
Я уже давно понял, что нельзя от человека требовать слишком много. Меня уже давно не очень удивляют люди, не способные решить задачку для 5 класса.
Главное при этом, чтобы человек понимал ограниченность своих знаний и не пытался судить о проблемах квантовой механики, не зная школьной арифметики.
Погоджуюсь із цим та додам дещо.
Одне діло, коли дурість пише людина, що має лише шкільну освіту (це мене не дивує, розумію обмеженість світогляду), а інше - коли людина з дипломом універа (це дратує, особливо коли людина видає себе за фахівця з усіх питань).
Не всі люди мають однакові можливості щодо отримання гідної освіти. Тому засуджувати за неосвіченість не варто, ліпше коректно вказувати на помилки чи підказувати спосіб вирішення питання.
Сподіваюся, що Успіх скоро напише, бо в Мико помітила ознаки "ротації".
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:23
juristkostya написав: ЛАД написав:
Главное при этом, чтобы человек понимал ограниченность своих знаний и не пытался судить о проблемах квантовой механики, не зная школьной арифметики.
а вот это условие практически невыполнимо без некоторого базового уровня подготовки
неуч неспособен понять что, что он неуч, потому что он неуч.
Встречал людей, которым на это хватало ума (а, скорее, мудрости - это несколько разные вещи).
Хотя, конечно, это далеко не всегда.
Причём, это даже не очень зависит от уровня образования. Бывает, и нередко, что человек с высшим образованием такой мудрости лишён.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 20 лис, 2022 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:24
ЛАД написав:
это не информация, а эмоциональная оценка. Причём не рядового человека, а Президента.
Вона базується на тому, що президент є фігурою, яка володіє фактично найширшою інформацією щодо стану в країні. Можливо навіть більше, ніж ГУР, чи МО, бо до президента може доходити інфо напряму від партнерів. А отже його емоційна оцінка спирається на інформацію.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:30
fler написав:
Не всі люди мають однакові можливості щодо отримання гідної освіти. Тому засуджувати за неосвіченість не варто, ліпше коректно вказувати на помилки чи підказувати спосіб вирішення питання.
не все могут пробиться в Гарвард, но полное среднее доступно даже выходцам из глухих деревень.
И мириться с воинствующей безграмотностью недопустимо, эти люди должны остро ощущать свою неполноценность в современном мире.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:30
Hotab написав: ЛАД написав:
это не информация, а эмоциональная оценка. Причём не рядового человека, а Президента.
Вона базується на тому, що президент є фігурою, яка володіє фактично найширшою інформацією щодо стану в країні. Можливо навіть більше, ніж ГУР, чи МО, бо до президента може доходити інфо напряму від партнерів. А отже його емоційна оцінка спирається на інформацію.
Да.
Но, тем не менее, это эмоции.Так
выступить Президент имеет право только, когда принято решение о капитуляции и он его через полчаса подпишет.
Если он такого не планирует, на такое выступление он права не имеет, даже если оценивает ситуацию как безнадёжную.
Пример - Альенде.
И молодец Зеленский. Поэтому меня бесят сегодняшние попытки поливать его грязью незаслужено.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:31
juristkostya написав: ЛАД написав:
Главное при этом, чтобы человек понимал ограниченность своих знаний и не пытался судить о проблемах квантовой механики, не зная школьной арифметики.
а вот это условие практически невыполнимо без некоторого базового уровня подготовки
неуч неспособен понять что, что он неуч, потому что он неуч.
Чергова дурість. Багато шкільних двієчників чудово розуміють, що вони неучі. Так само студенти- двієчники тощо.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:33
ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
Главное при этом, чтобы человек понимал ограниченность своих знаний и не пытался судить о проблемах квантовой механики, не зная школьной арифметики.
а вот это условие практически невыполнимо без некоторого базового уровня подготовки
неуч неспособен понять что, что он неуч, потому что он неуч.
Встречал людей, которым на это хватало ума (а, скорее, мудрости - это несколько разные вещи).
Хотя, конечно, это далеко не всегда.
Причём, это даже не очень зависит от уровня образования. Бывает, и нередко, что человек с высшим образованием такой мудрости лишён.
скажем так, системное образование в принципе сильно повышает шансы понять сложность мира. Мудрецы-самородки (без образования) , это явное исключение, сути оно не меняет.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:35
vitaliian
........
Качество образования напрямую связана с мотивацией учиться, а не с компьютерами и плазмовыми тв в каждом классе... В первую очередь - уважение к ученику, к его интересам и потребностям. В этом смысле мы ещё в 19веке. Поэтому будем ездить учиться и работать в Европу.
В первую очередь ученик должен знать, что от его знаний будут зависеть его успехи по жизни. И что в жизни они ему пригодятся.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:35
fler написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
Главное при этом, чтобы человек понимал ограниченность своих знаний и не пытался судить о проблемах квантовой механики, не зная школьной арифметики.
а вот это условие практически невыполнимо без некоторого базового уровня подготовки
неуч неспособен понять что, что он неуч, потому что он неуч.
Чергова дурість. Багато шкільних двієчників чудово розуміють, що вони неучі. Так само студенти- двієчники тощо.
Может, на словах и понимают, но это якобы "понимание" не мешает им воспитывать своих детей, ходить на выборы, брать кредиты и принимать массу других решений, от которых потом и у них, и у окружающих масса проблем.
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