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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:38
juristkostya написав:
.......
скажем так, системное образование в принципе сильно повышает шансы понять сложность мира. Мудрецы-самородки (без образования) , это явное исключение, сути оно не меняет.
Тут важно слово "системное".
Но всё равно, мудрость это нечто другое. Встречал очень не очень образованных людей (не молодых) весьма мудрых по жизни.
И двоечников (как и отличников), считающих себя чуть ли не гениями.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 20 лис, 2022 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:39
juristkostya написав: fler написав:
Не всі люди мають однакові можливості щодо отримання гідної освіти. Тому засуджувати за неосвіченість не варто, ліпше коректно вказувати на помилки чи підказувати спосіб вирішення питання.
И мириться с воинствующей безграмотностью недопустимо, эти люди должны остро ощущать свою неполноценность в современном мире.
Що ж тепер робити з мільйонерами- двієчниками?)))
Нагадаю відомий вислів: " Зустріч випускників вирішили провести на яхті двієчника Феді".
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:41
fler написав: juristkostya написав: fler написав:
Не всі люди мають однакові можливості щодо отримання гідної освіти. Тому засуджувати за неосвіченість не варто, ліпше коректно вказувати на помилки чи підказувати спосіб вирішення питання.
И мириться с воинствующей безграмотностью недопустимо, эти люди должны остро ощущать свою неполноценность в современном мире.
Що ж тепер робити з мільйонерами- двієчниками?)))
Нагадаю відомий вислів: " Зустріч випускників вирішили провести на яхті двієчника Феді".
"Это другое".
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:44
fler написав: juristkostya написав: fler написав:
Не всі люди мають однакові можливості щодо отримання гідної освіти. Тому засуджувати за неосвіченість не варто, ліпше коректно вказувати на помилки чи підказувати спосіб вирішення питання.
И мириться с воинствующей безграмотностью недопустимо, эти люди должны остро ощущать свою неполноценность в современном мире.
Що ж тепер робити з мільйонерами- двієчниками?)))
Нагадаю відомий вислів: " Зустріч випускників вирішили провести на яхті двієчника Феді".
Мне другое нравится - "помимо высшего образования, нужно иметь хотя бы среднее соображение и хотя бы начальное воспитание"
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:47
Shaman написав:як на мене, Кудрявий взагалі скептично ставиться до існування такої держави, як Україна, - бо бачить тільки погане. Але це особиста думка, й виникла вона ще до війни
Думать наверное самостоятельно Вам ещё рано:
fler написав: juristkostya написав: fler написав:
Не всі люди мають однакові можливості щодо отримання гідної освіти. Тому засуджувати за неосвіченість не варто, ліпше коректно вказувати на помилки чи підказувати спосіб вирішення питання.
И мириться с воинствующей безграмотностью недопустимо, эти люди должны остро ощущать свою неполноценность в современном мире.
Що ж тепер робити з мільйонерами- двієчниками?)))
Нагадаю відомий вислів: " Зустріч випускників вирішили провести на яхті двієчника Феді".
Отож і маємо, що маємо.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Нед 20 лис, 2022 16:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:48
drevlyanin написав: Hotab написав: drevlyanin написав:
це 16-17 кубів на добу або приблизно стільки ж літрів пропан/бутану.
В зимовому LPG використовують не менше 75% пропан, і відповідно не більше 25% бутану. Тому розглядаю пропан.
Питома теплота згоряння:
пропану 45570кДж/кг (23468кДж/літр)
, бо густина пропану близко 0.515кг/літр
Тепер природній газ:
Основним параметром для споживача є енергетична здатність природного газу. Теплота згоряння природного газу є саме таким показником. Відповідно до ГОСТ 5542-87 нижча теплота згоряння – 7600 ккал/м3. Фактично цей показник не опускається нижче 8000 ккал/м3 і коливається в межах 0,5 – 0,8 % в вищу сторону. Від місця та часу якість газу не залежить, оскільки газ йде з одного газопроводу практично з однаковими характеристиками.
Берем для зручності 8000ккал/куб, або 33472 кДж/куб
Тобто 23468кДж/літр
пропану проти 33472кДж/куб
природнього газу.
Або по теплотворній здатності 40л побутовий балон пропану може заміняти 28 кубів природнього газу.
Мільпардон, знову сплутав літри та кілограми пропану. В характеристиках пишуть як правило розхід в кіллограмах а на заправці заправляють в літрах.
Остане уточнення-ось знайшов інструкцію до своєї газової гармати(виробництво Нідерланди):
Давление на входе pu: природный газ: 20 – 25 мбар, пропан: 35 – 50 мбар.
Настройка датчика давления газа pW: природный газ: 10 мбар, пропан: 30 мбар.
Подключение газа: наружная резьба R ¾».
Материал: кожух: нержавеющая сталь 430, камера сгорания: нержавеющая сталь 430, автомат BCU: PPE (полифенилен).
Температура окружающей среды: от -10 до +60 °C. Конденсация влаги недопустима.
Тактовая блокировка: 15 с.
Мощность: 70 кВт.
Потребление газа: природный газ тип L: ± 7,2 м3/ч, природный газ тип H: ± 6,1 м3/ч, пропан: ± 5 кг/ч.
Як бачимо, споживання метану 7,2 куба а пропану всього 5 кг/год або біля 8,5 літра. Останне число не зі стелі чи якогось древнього довідника-зважував особисто на електронних повірених вагах у серпні ц.р. повністю пусті баллони перед заправкою та після залиття 40 л на ОККО. Середня цифра-24 кг на 40 л. або 0,6 кг/л.
Це ще й Будівельнику на рахунок проблематичності переводу газових приладів з одного типу газу на інший.
п.с. Повністю згоден з тезами juristkostya про міцність старих газових баллонів: коли на ньому нема коррозії та тримає вентиль, або тим більше він замінений на новий ДСТУшний, які можуть бути проблеми окрім надуманих? Там нічому ламатися і робилися вони з солідним запасом по міцності. Такий і нас пережива в сухому приміщенні. Бачив по селах конкретно іржаві без слідів заводської фарби, але тим не менше люди їх заправляли та користувалися без обмежень.
Коли хтось дуже хоче, може звісно відвезти свій на повірку. Гривень 500 оплати і найближчі 5 років спи спокійно. Я ж більшостю своїх користуюся біля 20 років-за потреби відновлюю фарбове покриття та замінюю вентилі але витрачати час та гроші на повірку не бачу потреби. Коли баллон має видимі дефекти, його потрібно не повіряти а утилізувати без роздумів.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:49
ЛАД написав:
vitaliian
........
Качество образования напрямую связана с мотивацией учиться, а не с компьютерами и плазмовыми тв в каждом классе... В первую очередь - уважение к ученику, к его интересам и потребностям. В этом смысле мы ещё в 19веке. Поэтому будем ездить учиться и работать в Европу.
В первую очередь ученик должен знать, что от его знаний будут зависеть его успехи по жизни. И что в жизни они ему пригодятся.
И надо признать, что сейчас понимание перспектив и открытости мира у подростков намного чётче, чем было 30 лет назад. То есть, в целом, с мотивацией сейчас лучше. А уж насколько лучше с возможностями, это просто смешно сравнивать.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:53
fler написав: juristkostya написав: fler написав:
Не всі люди мають однакові можливості щодо отримання гідної освіти. Тому засуджувати за неосвіченість не варто, ліпше коректно вказувати на помилки чи підказувати спосіб вирішення питання.
И мириться с воинствующей безграмотностью недопустимо, эти люди должны остро ощущать свою неполноценность в современном мире.
Що ж тепер робити з мільйонерами- двієчниками?)))
Нагадаю відомий вислів: " Зустріч випускників вирішили провести на яхті двієчника Феді".
Не вижу смысла обсуждать миллионеров - их во все времена единицы, статистику на них не построишь.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 16:54
juristkostya написав: ЛАД написав:
В первую очередь ученик должен знать, что от его знаний будут зависеть его успехи по жизни. И что в жизни они ему пригодятся.
vitaliian
........
Качество образования напрямую связана с мотивацией учиться, а не с компьютерами и плазмовыми тв в каждом классе... В первую очередь - уважение к ученику, к его интересам и потребностям. В этом смысле мы ещё в 19веке. Поэтому будем ездить учиться и работать в Европу.
И надо признать, что сейчас понимание перспектив и открытости мира у подростков намного чётче, чем было 30 лет назад. То есть, в целом, с мотивацией сейчас лучше. А уж насколько лучше с возможностями, это просто смешно сравнивать.
Перспективы в образовании увидели только подростки, дети(беженцев), выехавшие в Британию
и попавшие в хорошие районы.
- Это действительно реально, стало для них ОТКРЫТИЕМ.
В Украине, честным - перспектива была одна - "свернуть лыжи с Украины".
Или встраиваться в систему организованного криминала, но в таком случае выносить с Украины "кошелёк"
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