Додано: Нед 20 лис, 2022 16:48

drevlyanin написав: Hotab написав: drevlyanin написав: це 16-17 кубів на добу або приблизно стільки ж літрів пропан/бутану. це 16-17 кубів на добу або приблизно стільки ж літрів пропан/бутану.





В зимовому LPG використовують не менше 75% пропан, і відповідно не більше 25% бутану. Тому розглядаю пропан.



Питома теплота згоряння:

пропану 45570кДж/кг (23468кДж/літр) , бо густина пропану близко 0.515кг/літр



Тепер природній газ:

Основним параметром для споживача є енергетична здатність природного газу. Теплота згоряння природного газу є саме таким показником. Відповідно до ГОСТ 5542-87 нижча теплота згоряння – 7600 ккал/м3. Фактично цей показник не опускається нижче 8000 ккал/м3 і коливається в межах 0,5 – 0,8 % в вищу сторону. Від місця та часу якість газу не залежить, оскільки газ йде з одного газопроводу практично з однаковими характеристиками.



Берем для зручності 8000ккал/куб, або 33472 кДж/куб



Тобто 23468кДж/літр пропану проти 33472кДж/куб природнього газу.





Або по теплотворній здатності 40л побутовий балон пропану може заміняти 28 кубів природнього газу. В зимовому LPG використовують не менше 75% пропан, і відповідно не більше 25% бутану. Тому розглядаю пропан.Питома теплота згоряння:пропану 45570кДж/кг, бо густина пропану близко 0.515кг/літрТепер природній газ:Основним параметром для споживача є енергетична здатність природного газу. Теплота згоряння природного газу є саме таким показником. Відповідно до ГОСТ 5542-87 нижча теплота згоряння – 7600 ккал/м3. Фактично цей показник не опускається нижче 8000 ккал/м3 і коливається в межах 0,5 – 0,8 % в вищу сторону. Від місця та часу якість газу не залежить, оскільки газ йде з одного газопроводу практично з однаковими характеристиками.Берем для зручності 8000ккал/куб, абоТобтопропану протиприроднього газу.

Мільпардон, знову сплутав літри та кілограми пропану. В характеристиках пишуть як правило розхід в кіллограмах а на заправці заправляють в літрах. Мільпардон, знову сплутав літри та кілограми пропану. В характеристиках пишуть як правило розхід в кіллограмах а на заправці заправляють в літрах.

Остане уточнення-ось знайшов інструкцію до своєї газової гармати(виробництво Нідерланди):Давление на входе pu: природный газ: 20 – 25 мбар, пропан: 35 – 50 мбар.Настройка датчика давления газа pW: природный газ: 10 мбар, пропан: 30 мбар.Подключение газа: наружная резьба R ¾».Материал: кожух: нержавеющая сталь 430, камера сгорания: нержавеющая сталь 430, автомат BCU: PPE (полифенилен).Температура окружающей среды: от -10 до +60 °C. Конденсация влаги недопустима.Тактовая блокировка: 15 с.Мощность: 70 кВт.Потребление газа: природный газ тип L: ± 7,2 м3/ч, природный газ тип H: ± 6,1 м3/ч, пропан: ± 5 кг/ч.Як бачимо, споживання метану 7,2 куба а пропану всього 5 кг/год або біля 8,5 літра. Останне число не зі стелі чи якогось древнього довідника-зважував особисто на електронних повірених вагах у серпні ц.р. повністю пусті баллони перед заправкою та після залиття 40 л на ОККО. Середня цифра-24 кг на 40 л. або 0,6 кг/л.Це ще й Будівельнику на рахунок проблематичності переводу газових приладів з одного типу газу на інший.п.с. Повністю згоден з тезами juristkostya про міцність старих газових баллонів: коли на ньому нема коррозії та тримає вентиль, або тим більше він замінений на новий ДСТУшний, які можуть бути проблеми окрім надуманих? Там нічому ламатися і робилися вони з солідним запасом по міцності. Такий і нас переживе в сухому приміщенні. Бачив по селах конкретно іржаві без слідів заводської фарби, але тим не менше люди їх заправляли та користувалися без обмежень.Коли хтось дуже хоче, може звісно відвезти свій на повірку. Гривень 500 оплати і найближчі 5 років спи спокійно. Я ж більшостю своїх користуюся біля 20 років-за потреби відновлюю фарбове покриття та замінюю вентилі але витрачати час та гроші на повірку не бачу потреби. Коли баллон має видимі дефекти, його потрібно не повіряти а утилізувати без роздумів.