ЛАД написав:В первую очередь ученик должен знать, что от его знаний будут зависеть его успехи по жизни. И что в жизни они ему пригодятся.
И надо признать, что сейчас понимание перспектив и открытости мира у подростков намного чётче, чем было 30 лет назад. То есть, в целом, с мотивацией сейчас лучше. А уж насколько лучше с возможностями, это просто смешно сравнивать.
Понимание открытости мира лучше. С возможностями тоже - но в мире. А вот понимание востребованности знаний и возможностей в Украине ...
ну так само понимание, что получить знания можно здесь, а применять потом по всему миру - само по себе прекрасный мотиватор
drevlyanin написав:Це ще й Будівельнику на рахунок проблематичності переводу газових приладів з одного типу газу на інший.
Що таке проблемність? Я знаю як переналаштувати обємно масове співвідношення повітря і газу в залежності від газу.. Скільки тут присутніх просто зрозуміли про що я написав реченням вище? Скільки з тих хто зрозумів (навіть будучи при цьому фахівцями в своїх галузях) зможуть це зробити реально? Скільки з тих хто може зробити реально - зможе гарантувати що він все зробив правильно і не відбудеться нештатної ситуації з приладом і будинком?
Тепер зайдемо з іншого боку. Про що суперечка? Про ціну метану в порівнянні з бутаном? Чи про гарантованість отримання тепла? Так якщо про гарантованість - то між метаном і пропаном різниця в кількості запасених балонів... Бо якщо ситуація прийде до того що будуть знищені труби низького тиску...то місця де можна буде отримати пропан/бутан в балонах - будуть знищені ще до того як знищать труби низького тиску. Це хоч зрозуміло?
Тому Моя система з 6Квт*годинами має автономність 24 години...Якщо за 24 години я звідкись її не перезаряджу..то що вона є , що її немає. При цьому, в мене є вихід , додатково докупити ще й генератор( він в мене є) і раз в добу на три години запустити генератор заряджаючи акамулятор...Це буде мені коштувати 3 літра палива в добу...Каністра= тиждень...Так , можна використати фотопанелі..це дасть можливість не сліпати..але опалення це не замінить.
Звідси висновок Або від 10 000 доларів і повністю автономна система енергоживлення( перед цим треба буде всунути в утеплення будинку ще 20000)..або фантазії на тему Якщо не буде природного газу то тепло зникне відразу А якщо буде балон - то тепло зникне через добу....
Насчет Брежнева, сорокалетие смерти которого сейчас многие вспоминают. Вряд ли кто-то тогда мог представить, что через 40 лет у власти будут люди, по сравнению с которыми маразматичное брежневское Политбюро покажется мудрым и аристократичным римским сенатом.
Насчет Пригожина и Путина вот еще что. Годами все без устали сравнивают Россию с ее мистической, заклятой сестрой, парадоксальным близнецом-антиподом – Германией.
В этом смысле "вагнеровцев" иной раз сравнивают с СС, но это конечно же неверно.
СС всегда делали ставку на "элитарность" на некий "орденский", "рыцарский" стиль. "ЧВК Вагнера" - явление по сути антиэлитарное.
Если уж искать германские аналогии, то "ЧВК Вагнера" и лично Пригожин куда ближе к СА и Эрнсту Рёму. Они схожи типологически – простецки-хамские заявления, близость к криминалу, погруженность в криминал. Схожая риторика: не только шовинизм, но и разжигание ненависти к элитам (генералам, губернаторам, олигархам и прочим "жирным котам"). Социальный популизм, красно-коричневый градус.
Рём хотел сделать из СА параллельную армию, но погорел на противопоставлении себя фюреру. Пригожин в тумане войны очаровал Путина и спокойно делает то, что Рёму не удалось – параллельную армию.
Евгений Викторович смотрит сквозь туман нынешней войны за горизонт, в постпутинскую Россию и в новые войны за власть – об этом не написал уже только ленивый. Но для Путина всего этого пригожинского долгосрочного планирования не существует. Путин не видит постпутинских горизонтов, для него это непостижимо, как для нас – бесконечность Вселенной.
А пока ситуация вот такая. Представьте себе Гитлера, который в 1934 году отвернулся от армейских генералов, промышленных магнатов и шептунов из СС, и сделал ставку на Рёма, дал ему пушки и самолеты. Кстати, самые дикие, жестокие концлагеря сразу после прихода НСДАП к власти создавали именно СА.
Разумеется, сейчас куча высокопоставленного народу из ФСБ, Минобороны и прочих структур мечтает о новой "ночи длинных ножей". Но дошептаться до Путина им теперь нелегко. Путин залил уши воском, Путину в Пригожине всё нравится. Да и несмотря на карьеру в КГБ Путин типологически ближе к Пригожину, чем к генералам, даже лубянским.
Очередной бунт мобилизованных в российской армии. Атмосфера все ближе к февралю 1917-го. Интересно, что буквально фоном для очередного бунта является т.н. «Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации» – монструозная конструкция, возведенная Сергеем Шойгу в Одинцовском районе Подмосковья. Если помните, всякие там фрески и мозаики со Сталиным и красными звездами, переплавка военной техники вермахта для ступеней – это как раз для этого «храма».
Вести войну оказалось сложнее, чем городить безумные пропагандистские сооружения.
Одинцовский район. Не пердь какая-то. Рукой подать до МКАДа. Бунтуют люди с оружием, толкают в грудь офицеров.
fler написав:Що ж тепер робити з мільйонерами- двієчниками?)))
Вивчати їх досвід , щоб зрозуміти що дозволило їм обігнати відмінників/заучок...
На мій погляд Слава Долярчику(Успіху) захиснику Вітчизни якому МИ ПЛАТИМО.... Ганьба Долярчику(Успіху) бізнесмену який шукає як би нічого не робити і все отримати...
Основна проблема напевно 80% населення України.. Ця частина вважає що виготовляється в Україні достатньо..просто ділиться не так...
І поки ця частка не зрозуміє Щоб багато мати - треба спочатку створити.. До того часу вона буде бідною..
І взагалі Я двома руками за те , щоб активні і успішні навіть повністю не доплачували у бюджет...при умові що суми які вони не доплатили вони вкладуть у розвиток свого бізнесу..тільки тоді зявляться можливості заробити тут і більше отримати тим хто працює... Легко ділити коли всім досить А спробуй поділити коли 90% вважає що їм недодали.
vitaliian написав:...... Сказать что украинцы тупее поляков нельзя, украинцы достаточно умная нация. А вот уровни образования отличаются существенно. Поляки к нам учиться не едут. С таким дипломом на своей родине им светит только унитазы мыть. .....
К сожалению, Вы правы в том, что уровень образования у нас падает, и сильно. Но всё же не всё так грустно. У меня сейчас один внук в Германии. Ходит в их школу, 6 класс. Знание математики у него, к сожалению, ... мягко говоря, так себе по моим меркам. При этом "их" математика для него представляется "легкотнёй" и он там из лучших.
Не знаю, как сейчас в наших школах, но раньше они давали гораздо больше знаний, чем современные западные. Конечно, времена меняются, в 19 веке образованный человек должен был знать латынь... сейчас рассматривают школьную математику только как гимнастику для детского ума. А вот наши вузы - это действительно тихий ужас. Если ректор ХПИ (еще до войны) открытым текстом на общем собрании зав. кафедрами объявляет "не ставьте двоек, иначе лишитесь зарплаты" - о каких дипломах можно говорить?
juristkostya написав:так само понимание, что получить знания можно здесь, а применять потом по всему миру - само по себе прекрасный мотиватор
вы натягиваете сову на глобус. Чтобы мыслить глобально детям и подросткам нужно сформировать нейронные связи в достаточном количестве (в народе их ещё называют жизненным опытом, но это не совсем верно, точнее будет ассоциативные ряды).
Моделируем ситуацию, райцентр, работы нет, зарплаты низкие, возможностей развиваться минимум, круг общения ограничен, культурная среда так себе, из культурных событий концерт Поплавского и лисапедного батальона.
Даже вырвавшись из этого болота необходимо будет менять свое отношение к жизни, пересмотреть собственный уровень культуры и эрудиции.
Радужно все только в мечтах. Мне хватило переезда в пригород Киева, где не было большой разницы культур, но менталитет с обл.центром уже отличался диаметрально.
Например в мелких городках общепринято нытье. Продаешь квартиру (авто, холодильник - что угодно) приходят и ноют что дорого, ну так видели же цену в объявлении, зачем идёте если дорого? Идут поныть. И так во всём. Я называю это детскими болезнями, то есть несформированными нейронными связями.
В Ирпене у меня бизнес, за годы его существования ни один человек не сказал "дорого". По местным меркам это тупо. Дорого - иди туда где дешевле, в чем проблема.
В маленьких городах дети менее гибкие, поскольку сталкиваются с меньшим количеством людей, культур и ситуаций.. а тут другая культурная среда. Это как дикаря переселить в цивилизацию.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лис, 2022 17:48, всього редагувалось 8 разів.
Starikan написав:Не знаю, как сейчас в наших школах, но раньше они давали гораздо больше знаний, чем современные западные.
Мало дати потрошки різного інструменту для всього і вся... Треба навчити користуватись саме тим що найефективніший для кожного окремого індивідума...
В тому і сила успішних...вони якийсь один інструмент відшліфували до рівня на порядок вищого ніж рівень середньостатистичного по країні.... Писав, пишу і буду писати... Рівень Олімпійського чемпіона в бігу на 100м = 9,9 секунди З 8 млрд населення в два рази повільніше - пробіжить половина... Виходить різниця між найкращим і масовим - всього два рази..
juristkostya написав:так само понимание, что получить знания можно здесь, а применять потом по всему миру - само по себе прекрасный мотиватор
вы натягиваете сову на глобус. Чтобы мыслить глобально детям и подросткам нужно сформировать нейронные связи в достаточном количестве (в народе их ещё называют опытом, но это совсем не верно, скорее ассоциативные ряды).
Моделируем ситуацию, райцентр, работы нет, зарплаты низкие, возможностей развиваться минимум, круг общения ограничен, культурная среда так себе, из культурных событий концерт Поплавскюого и лисапедного батальона.
Даже вырвавшись из этого болота необходимо будет менять свое отношение к жизни, пересмотреть собственный уровень культуры и эрудиции.
Радужно все только в мечтах. Мне хватило переезда в пригород Киева, где не было большой разницы культур, но менталитет с обл.центром уже отличался диаметрально.
Например в мелких городках общепринято нытье. Продаешь квартиру приходят и ноют что дорого, ну так видели же цену в объявлении, зачем идёте если дорого? Идут поныть. И так во всём.
В маленьких городах дети менее гибкие, поскольку сталкиваются с меньшим количеством людей, культур и ситуаций.. а тут другая культурная среда. Это как дикаря переселить в цивилизацию.
принципиально, вы правы, но я бы так не драматизировал. В конце концов, сейчас большинство населения у нас городское, имеет какое-никакое "окно в мир" и соответственно строит жизненные планы. Короче, признавая проблемы, я все же оптимист что касается нынешних подростков.