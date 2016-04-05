Насчет Пригожина и Путина вот еще что. Годами все без устали сравнивают Россию с ее мистической, заклятой сестрой, парадоксальным близнецом-антиподом – Германией.



В этом смысле "вагнеровцев" иной раз сравнивают с СС, но это конечно же неверно.



СС всегда делали ставку на "элитарность" на некий "орденский", "рыцарский" стиль. "ЧВК Вагнера" - явление по сути антиэлитарное.



Если уж искать германские аналогии, то "ЧВК Вагнера" и лично Пригожин куда ближе к СА и Эрнсту Рёму. Они схожи типологически – простецки-хамские заявления, близость к криминалу, погруженность в криминал. Схожая риторика: не только шовинизм, но и разжигание ненависти к элитам (генералам, губернаторам, олигархам и прочим "жирным котам"). Социальный популизм, красно-коричневый градус.



Рём хотел сделать из СА параллельную армию, но погорел на противопоставлении себя фюреру. Пригожин в тумане войны очаровал Путина и спокойно делает то, что Рёму не удалось – параллельную армию.



Евгений Викторович смотрит сквозь туман нынешней войны за горизонт, в постпутинскую Россию и в новые войны за власть – об этом не написал уже только ленивый. Но для Путина всего этого пригожинского долгосрочного планирования не существует. Путин не видит постпутинских горизонтов, для него это непостижимо, как для нас – бесконечность Вселенной.



А пока ситуация вот такая. Представьте себе Гитлера, который в 1934 году отвернулся от армейских генералов, промышленных магнатов и шептунов из СС, и сделал ставку на Рёма, дал ему пушки и самолеты. Кстати, самые дикие, жестокие концлагеря сразу после прихода НСДАП к власти создавали именно СА.



Разумеется, сейчас куча высокопоставленного народу из ФСБ, Минобороны и прочих структур мечтает о новой "ночи длинных ножей". Но дошептаться до Путина им теперь нелегко. Путин залил уши воском, Путину в Пригожине всё нравится. Да и несмотря на карьеру в КГБ Путин типологически ближе к Пригожину, чем к генералам, даже лубянским.