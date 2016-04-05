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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2742274327442745>
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 17:47

отвлекитесь

Миссия Артемида полетела на Луну
https://www.youtube.com/watch?v=CMLD0Lp0JBg
https://www.youtube.com/watch?v=Er8YupelwkE
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 17:52

  juristkostya написав:что касается нынешних подростков.
у нынешних подростков проблемы с социальным взаимодействием, которых у нас не было. Я до 30 лет вообще не знал что они существуют. В остальном да, одежда гаджеты любые. Мы в школе про свой комп даже не мечтали. Вообще ни о чем материальном не мечтали, максимум о магнитофоне и джинсах. Улавливаете обратную связь с социальным взаимодействием?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лис, 2022 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 17:53

  juristkostya написав:... эти люди должны остро ощущать свою неполноценность в современном мире.
Не вижу смысла обсуждать миллионеров - их во все времена единицы, статистику на них не построишь.

Ок, яку неповноцінність має гостро відчувати умовний Долярчик, що заробив гроші на смарт і має зарплату 100тис.грн.? (Риторичне)
fler
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 17:56

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:что касается нынешних подростков.
у нынешних подростков проблемы с социальным взаимодействием, которых у нас не было. Я до 30 лет вообще не знал что они существуют. В остальном да, одежда гаджеты любые. Мы в школе про свой комп даже не мечтали. Вообще ни о чем материальном не мечтали, максимум о магнитофоне и джинсах. Улавливаете обратную связь с социальным взаимодействием?

А может быть, они сейчас осваивают новое качество социального взаимодействия? Глобальное, на иностранных языках и т.п. о чем ещё 30 лет назад никто и не мечтал?
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 17:57

  fler написав:
  juristkostya написав:... эти люди должны остро ощущать свою неполноценность в современном мире.
Не вижу смысла обсуждать миллионеров - их во все времена единицы, статистику на них не построишь.

Ок, яку неповноцінність має гостро відчувати умовний Долярчик, що заробив гроші на смарт і має зарплату 100тис.грн.? (Риторичне)

На этот вопрос я вполне детально отвечал выше. При минимальном старании найдете и узнаете.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:04

  juristkostya написав:может быть, они сейчас осваивают новое качество социального взаимодействия? Глобальное, на иностранных языках и т.п. о чем ещё 30 лет назад никто и не мечтал?
очень просто определить без гаданий - широта интересов. Чтобы не расписаться на 5 страниц приведу своими словами пример учителя истории, который после долгих лет перерыва вернулся на работу в школу.

Первое что ему бросилось в глаза - количество учеников с лишним весом. Второе - отсутствие познавательного интереса к чему то новому. Да у каждого +/- есть своя тема (любимый мультик, сериал, комп.игра, блогер) но что за её пределами- абсолютная индифферентность. Дальше своего носа не видят.

Для успешного социального взаимодействия необходимо хотя бы замечать других людей, интересоваться ими, что то знать о них, уважать их интересы.

Кстати по теме ветки, русские очень мало знают про Украину, в основном то что говорят по ящику и некоторых певичек типа Лободы. Про уважение молчу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:11

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:может быть, они сейчас осваивают новое качество социального взаимодействия? Глобальное, на иностранных языках и т.п. о чем ещё 30 лет назад никто и не мечтал?
очень просто определить без гаданий - широта интересов. Чтобы не расписаться на 5 страниц приведу своими словами пример учителя истории, который после долгих лет перерыва вернулся на работу в школу. Первое что ему бросилось в глаза - количество учеников с лишним весом. Второе - отсутствие познавательного интереса к чему то новому. Да у каждого +/- есть своя тема (любимый мультик, сериал, комп.игра, блогер) но что за её пределами- абсолютная индифферентность. Дальше своего носа не видят.

Для успешного социального взаимодействия необходимо хотя бы замечать других людей, интересоваться ими, что то знать о них, уважать их интересы.
не вижу принципиальной разницы. Всегда большинство удовлетворялось футболом в собственном дворе. К большему стремилось меньшинство. Но сейчас даже у индифферентного большинства перед глазами больше позитивных примеров и больше мотивации. Просто в силу глобальности мира и большей информированности
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:12

Де завжди є електроенергія: запустили онлайн-карту закладів України.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні запроваджують планові та екстрені аварійні відключення електроенергії, що створює незручності для людей. З'явилася онлайн-карта закладів, де завжди є електроенергія.

На ній позначені підприємства з альтернативними джерелами живлення, які не закриваються під час вимкнення світла.

Там можна подивитися, де працюють заправки, магазини, аптеки, поштові відділення, кафе, ресторани, коворкінги, салони краси та інше:
https://misto.lun.ua/help?ls=svitlo#9.5 ... .6497/0/29
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:15

  vitaliian написав:Кстати по теме ветки, русские очень мало знают про Украину, в основном то что говорят по ящику и некоторых певичек типа Лободы. Про уважение молчу.
кстати, это хорошо. Легче смирятся с мыслью, что мы отдельный народ.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:15

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:что касается нынешних подростков.
у нынешних подростков проблемы с социальным взаимодействием, которых у нас не было. Я до 30 лет вообще не знал что они существуют. В остальном да, одежда гаджеты любые. Мы в школе про свой комп даже не мечтали. Вообще ни о чем материальном не мечтали, максимум о магнитофоне и джинсах. Улавливаете обратную связь с социальным взаимодействием?

Тебе, согласно твоей легенде, немного 40+

Магнитофон и джинсы, когда ты был в школе, уже тогда ушли на второй-третий план
И комп себе позволить могли многие

Ты всегда палишься на мелочах
pesikot
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