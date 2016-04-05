Додано: Нед 20 лис, 2022 18:04

juristkostya написав: может быть, они сейчас осваивают новое качество социального взаимодействия? Глобальное, на иностранных языках и т.п. о чем ещё 30 лет назад никто и не мечтал? может быть, они сейчас осваивают новое качество социального взаимодействия? Глобальное, на иностранных языках и т.п. о чем ещё 30 лет назад никто и не мечтал?

очень просто определить без гаданий - широта интересов. Чтобы не расписаться на 5 страниц приведу своими словами пример учителя истории, который после долгих лет перерыва вернулся на работу в школу.Первое что ему бросилось в глаза - количество учеников с лишним весом. Второе - отсутствие познавательного интереса к чему то новому. Да у каждого +/- есть своя тема (любимый мультик, сериал, комп.игра, блогер) но что за её пределами- абсолютная индифферентность. Дальше своего носа не видят.Для успешного социального взаимодействия необходимо хотя бы замечать других людей, интересоваться ими, что то знать о них, уважать их интересы.Кстати по теме ветки, русские очень мало знают про Украину, в основном то что говорят по ящику и некоторых певичек типа Лободы. Про уважение молчу.