juristkostya написав:что касается нынешних подростков.
у нынешних подростков проблемы с социальным взаимодействием, которых у нас не было. Я до 30 лет вообще не знал что они существуют. В остальном да, одежда гаджеты любые. Мы в школе про свой комп даже не мечтали. Вообще ни о чем материальном не мечтали, максимум о магнитофоне и джинсах. Улавливаете обратную связь с социальным взаимодействием?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лис, 2022 17:54, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:что касается нынешних подростков.
у нынешних подростков проблемы с социальным взаимодействием, которых у нас не было. Я до 30 лет вообще не знал что они существуют. В остальном да, одежда гаджеты любые. Мы в школе про свой комп даже не мечтали. Вообще ни о чем материальном не мечтали, максимум о магнитофоне и джинсах. Улавливаете обратную связь с социальным взаимодействием?
А может быть, они сейчас осваивают новое качество социального взаимодействия? Глобальное, на иностранных языках и т.п. о чем ещё 30 лет назад никто и не мечтал?
juristkostya написав:может быть, они сейчас осваивают новое качество социального взаимодействия? Глобальное, на иностранных языках и т.п. о чем ещё 30 лет назад никто и не мечтал?
очень просто определить без гаданий - широта интересов. Чтобы не расписаться на 5 страниц приведу своими словами пример учителя истории, который после долгих лет перерыва вернулся на работу в школу.
Первое что ему бросилось в глаза - количество учеников с лишним весом. Второе - отсутствие познавательного интереса к чему то новому. Да у каждого +/- есть своя тема (любимый мультик, сериал, комп.игра, блогер) но что за её пределами- абсолютная индифферентность. Дальше своего носа не видят.
Для успешного социального взаимодействия необходимо хотя бы замечать других людей, интересоваться ими, что то знать о них, уважать их интересы.
Кстати по теме ветки, русские очень мало знают про Украину, в основном то что говорят по ящику и некоторых певичек типа Лободы. Про уважение молчу.
juristkostya написав:может быть, они сейчас осваивают новое качество социального взаимодействия? Глобальное, на иностранных языках и т.п. о чем ещё 30 лет назад никто и не мечтал?
очень просто определить без гаданий - широта интересов. Чтобы не расписаться на 5 страниц приведу своими словами пример учителя истории, который после долгих лет перерыва вернулся на работу в школу. Первое что ему бросилось в глаза - количество учеников с лишним весом. Второе - отсутствие познавательного интереса к чему то новому. Да у каждого +/- есть своя тема (любимый мультик, сериал, комп.игра, блогер) но что за её пределами- абсолютная индифферентность. Дальше своего носа не видят.
Для успешного социального взаимодействия необходимо хотя бы замечать других людей, интересоваться ими, что то знать о них, уважать их интересы.
не вижу принципиальной разницы. Всегда большинство удовлетворялось футболом в собственном дворе. К большему стремилось меньшинство. Но сейчас даже у индифферентного большинства перед глазами больше позитивных примеров и больше мотивации. Просто в силу глобальности мира и большей информированности
Де завжди є електроенергія: запустили онлайн-карту закладів України.
Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні запроваджують планові та екстрені аварійні відключення електроенергії, що створює незручності для людей. З'явилася онлайн-карта закладів, де завжди є електроенергія.
На ній позначені підприємства з альтернативними джерелами живлення, які не закриваються під час вимкнення світла.
juristkostya написав:что касается нынешних подростков.
у нынешних подростков проблемы с социальным взаимодействием, которых у нас не было. Я до 30 лет вообще не знал что они существуют. В остальном да, одежда гаджеты любые. Мы в школе про свой комп даже не мечтали. Вообще ни о чем материальном не мечтали, максимум о магнитофоне и джинсах. Улавливаете обратную связь с социальным взаимодействием?
Тебе, согласно твоей легенде, немного 40+
Магнитофон и джинсы, когда ты был в школе, уже тогда ушли на второй-третий план И комп себе позволить могли многие