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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:19
pesikot написав:
Магнитофон и джинсы, когда ты был в школе, уже тогда ушли на второй-третий план
И комп себе позволить могли многие
В Москве, разве что. В Харькове начала 90-х это все было совсем не мейнстрим.
Вопрос, было ли это предметом мечтаний, обсуждать не возьмусь, у каждого свой круг (в моем кругу вещизмом особо не страдали)
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juristkostya
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:19
juristkostya написав:
Всегда большинство удовлетворялось футболом в собственном дворе
рили? Перечислю интересы своих друзей, велики, футбол, скейт, один танцевал профессионально, другой коллекционировал зарубежную рок музыку, в 16 все мы играли на гитарах, брали видеокамеру пытались снимать какие-то приколы, типа розыгрыша. Я с паяльником ремонтировал электронику, потом программировал бк0010 на бейсике. Несколько друзей увлекались палаточным туризмом, будучи школьниками на электричках ездили в Крым и другие места. Ещё один друг увлекался мотоциклами, ремонтировал, продавал, читал журналы про них.
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vitaliian
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:21
pesikot написав: vitaliian написав: juristkostya написав:
что касается нынешних подростков.
у нынешних подростков проблемы с социальным взаимодействием, которых у нас не было. Я до 30 лет вообще не знал что они существуют. В остальном да, одежда гаджеты любые. Мы в школе про свой комп даже не мечтали. Вообще ни о чем материальном не мечтали, максимум о магнитофоне и джинсах
. Улавливаете обратную связь с социальным взаимодействием?
Тебе, согласно твоей легенде, немного 40+
Магнитофон и джинсы, когда ты был в школе, уже тогда ушли на второй-третий план
И комп себе позволить могли многие
Ты всегда палишься на мелочах
Ты как всегда не теме. В 90х когда уже все было относительно доступно я уже занимался своим первым бизнесом и джинсы с магнитофоном (по 300 руб и то и другое) мог себе покупать раз в неделю.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 20 лис, 2022 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:22
vitaliian написав: juristkostya написав:
Всегда большинство удовлетворялось футболом в собственном дворе
рили? Перечислю интересы своих друзей, велики, футбол, скейт, один танцевал профессионально, другой коллекционировал зарубежную рок музыку, в 16 все мы играли на гитарах, брали видеокамеру пытались снимать какие-то приколы, типа розыгрыша. Я с паяльником ремонтировал электронику, потом программировал бк0010 на бейсике. Несколько друзей увлекались палаточным туризмом, будучи школьниками на электричках ездили в Крым и другие места. Ещё один друг увлекался мотоциклами, ремонтировал, продавал, читал журналы про них.
И? Современные подростки имеют круг интересов как минимум не Уже. А возможностей для реализации гораздо больше. Соответственно, и перспективы у них лучше.
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juristkostya
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:24
juristkostya написав:
Современные подростки имеют круг интересов как минимум не Уже. А возможностей для реализации гораздо больше. Соответственно, и перспективы у них лучше.
возможности тесно связаны с финансами. Найдите кто вас бесплатно научит играть на гитаре или синтезаторе. Для справки 300 грн урок. 6 тыс - только начать обучение. А хор вообще мало где есть. В моей школе хор был. И бассейн стоил 5 копеек. Помню вопрос цены для его посещения вообще не стоял. Детство щедро субсидировалось государством.
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vitaliian
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