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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27432744274527462747>
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:22

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Всегда большинство удовлетворялось футболом в собственном дворе
рили? Перечислю интересы своих друзей, велики, футбол, скейт, один танцевал профессионально, другой коллекционировал зарубежную рок музыку, в 16 все мы играли на гитарах, брали видеокамеру пытались снимать какие-то приколы, типа розыгрыша. Я с паяльником ремонтировал электронику, потом программировал бк0010 на бейсике. Несколько друзей увлекались палаточным туризмом, будучи школьниками на электричках ездили в Крым и другие места. Ещё один друг увлекался мотоциклами, ремонтировал, продавал, читал журналы про них.

И? Современные подростки имеют круг интересов как минимум не Уже. А возможностей для реализации гораздо больше. Соответственно, и перспективы у них лучше.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:24

  juristkostya написав:Современные подростки имеют круг интересов как минимум не Уже. А возможностей для реализации гораздо больше. Соответственно, и перспективы у них лучше.
возможности теперь тесно связаны с финансами. Найдите кто вас бесплатно научит играть на гитаре или синтезаторе. Для справки 200-300 грн урок. 10 тыс - только начать обучение. А хор вообще мало где есть. В моей школе хор был. И бассейн стоил 5 копеек. Помню вопрос цены для его посещения вообще не стоял. Детство щедро субсидировалось государством.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:34

  budivelnik написав:
  drevlyanin написав:Це ще й Будівельнику на рахунок проблематичності переводу газових приладів з одного типу газу на інший.
Що таке проблемність?
Я знаю як переналаштувати обємно масове співвідношення повітря і газу в залежності від газу..
Скільки тут присутніх просто зрозуміли про що я написав реченням вище?
Скільки з тих хто зрозумів (навіть будучи при цьому фахівцями в своїх галузях) зможуть це зробити реально?
Скільки з тих хто може зробити реально - зможе гарантувати що він все зробив правильно і не відбудеться нештатної ситуації з приладом і будинком?

Тепер зайдемо з іншого боку.
Про що суперечка? Про ціну метану в порівнянні з бутаном?
Чи про гарантованість отримання тепла?
Так якщо про гарантованість - то між метаном і пропаном різниця в кількості запасених балонів...
Бо якщо ситуація прийде до того що будуть знищені труби низького тиску...то місця де можна буде отримати пропан/бутан в балонах - будуть знищені ще до того як знищать труби низького тиску.
Це хоч зрозуміло?

Тому
Моя система з 6Квт*годинами має автономність 24 години...Якщо за 24 години я звідкись її не перезаряджу..то що вона є , що її немає.
При цьому, в мене є вихід , додатково докупити ще й генератор( він в мене є) і раз в добу на три години запустити генератор заряджаючи акамулятор...Це буде мені коштувати 3 літра палива в добу...Каністра= тиждень...Так , можна використати фотопанелі..це дасть можливість не сліпати..але опалення це не замінить.

Звідси висновок
Або від 10 000 доларів і повністю автономна система енергоживлення( перед цим треба буде всунути в утеплення будинку ще 20000)..або фантазії на тему
Якщо не буде природного газу то тепло зникне відразу
А якщо буде балон - то тепло зникне через добу....

От і вся різниця між трубою і балоном.


Знову у вас ця категоричність... :cry: Щоб пропав газ у трубах низького тиску, їх не потрібно знищувати, достатньо перекрити заглушку на трубі середньюго/високого тиску або зруйнувати газокомпресорну станцію, ГРП і т.п. Або вибухом порве десь поряд трубу і працівники облгазу будуть вимушені зупинити подачу палива для цілої вулиці/населеного пункту/району. Так було в мене в березні: в декількох розбитих вибухами будинках газ виходив неконтрольовано, але перекрили його всьому селищу а потім і сусіднім.
Тепер на рахунок того, що з балоном опалення зникне через добу. По перше, кількість баллонів, що може перебувати у власності громадянина законодавством не обмежена-купуйте хоч 50 шт або один великий газгольдер на декілька кубів.
По друге, при форсмажорі опалювати всю площю житла зовсім не обовязково-для виживання достатньо мати обігрів, мобільними або стаціонарними приладами, в 1-2 кімнатах, а на це потрібно на так вже й багато палива, звісно якщо воно у вас є! Закінчую цю тему.
Що там з погодою в зоні бойових дій? У мене другу добу йде сніг, котрого вже нападало до 10 см. Такі умови мають сильно демаскувати, особливо наступаючу сторону.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:36

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Современные подростки имеют круг интересов как минимум не Уже. А возможностей для реализации гораздо больше. Соответственно, и перспективы у них лучше.
возможности теперь тесно связаны с финансами. Найдите кто вас бесплатно научит играть на гитаре или синтезаторе. Для справки 200-300 грн урок. 10 тыс - только начать обучение. А хор вообще мало где есть. В моей школе хор был. И бассейн стоил 5 копеек. Помню вопрос цены для его посещения вообще не стоял. Детство щедро субсидировалось государством.
в Харькове дом пионеров все это прекрасно обеспечивал накануне войны
С бассейнами, безусловно, посложнее, но и обеспеченность нынче совсем не та, что раньше. После оплаты всяких платных курсов у средней семьи сейчас остаётся денег больше, чем у советской семьи после полностью бесплатной школы и кружков. Вот такой парадокс.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:43

  budivelnik написав:
  yanyura написав:Найти можно что угодно, если не обращать внимания на
1 А можна не заморочуватись і проклацати до оформлення замовлення...
Замовлення проходить...

То, что робот принял заказ в полночь, нет вопросов.
Интересует дальнейшее - с вами связался менеджер и подтвердил, что он готов продать вам имеющийся в магазине Logicpower U1200VA за 2632 гривны?
График работы CALL-центра

Пн - Пт 09:00 - 20:00,
Сб - Вс 10:00 - 18:00
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:45

  pesikot написав:
"Это подстава, Путин нас обманул!" Матери срочников записали обращение


В этом видео не услышал ни от одной говорящей не только об осуждении войны, но даже намека на это, единственная их просьба только чтобы не посылали лично их детей в Украину.
И вера в то, что "царь хороший, те бояре плохие", которые не прислушались к словам пуйла и "заслуженного спасателя недорашки" и отправили их детей воевать.

Психология раба неизлечима.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 18:46

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Харькове дом пионеров все это прекрасно обеспечивал накануне войны
Харькову повезло с мэром,
и при чем здесь мэр? Центральный Дом пионеров (первый в союзе, между прочим) - областного подчинения.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:06

  yanyura написав:
  budivelnik написав:
  yanyura написав:Найти можно что угодно, если не обращать внимания на
1 А можна не заморочуватись і проклацати до оформлення замовлення...
Замовлення проходить...

То, что робот принял заказ в полночь, нет вопросов.
Интересует дальнейшее - с вами связался менеджер и подтвердил, что он готов продать вам имеющийся в магазине Logicpower U1200VA за 2632 гривны?
График работы CALL-центра

Пн - Пт 09:00 - 20:00,
Сб - Вс 10:00 - 18:00
Я не збираюсь псувати своє реноме, або когось заморочувати бо на форумі є парочка якій всі винні....
Ви висловили сумнів
Я перевірив і побачив що ви лоханулись...
Я що повинен купити те що в мене є щоб довести якомусь віртуальному ніку що він не правий?
В мене немає такого завдання.
І наступне
Суперечка про чи можна зробити за 30000...без привязки до якогось конкретного обладнання.
Я знайшов перетворювач за 2600...Навіть якщо за 2600 вже закінчились..я точно знайду щось аналогічне за 3000-4000-5000...і цим доведу що зібрати систему за 30000 - можливо...
Тоді в чому ви не погоджуєтесь?
Станом на сьогодні в Китаї доступні навіть блейд батері за 80 доларів кіловат*година....Я розумію о доставка ще 10, я розумію що чекати від 15 днів...
Але війна йде 270...Кому це було потрібно/актуально - той вже зробив
А кому фаберже заважає - той знайде що сотню/другу причин щоб пояснювати чому він не хоче.

ППС
Для різних там кому звання прапорщик заважає
В мене в користуванні зараз 5 електромобілів, які щодня проїзжають по 200+ км...тому в питаннях батарей/електроніки - я просто змушений розбиратись щоб не збанкрутувати і не втратити вкладених 4 млн грн.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:21

budivelnik
Когда человек вместо того, чтобы коротко ответить "да" или "нет" на вопрос о перезвоне ему менеджера, начинает расписывать, почему он не будет это покупать, становится понятно, кто действительно "лоханулся" со своим утверждением о доступности ИБП.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:21

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:директивное решение данной проблемы - прямой путь назад в совок
вы про воровство? Только директивно она и решается. Если про низкий уровень рабсилы - нужны вливания.

Работодатель не влияет на качество обучения в школах и ПТУ. В этом противорение. Государство делает как ему выгодно, но на выхлопе выходит неконкурентный продукт, за который система образования не отвечает.

Дна у этой системы нет, будем падать и падать, пока диплом вуза не начнут выдавать за знание алфавита.


на выхлопе выходит неконкурентный продукт, за который система образования не отвечает.


15 декабря Верховная Рада приняла в целом закон о Государственном бюджете Украины на 2021 год. На сферу образования и науки предусмотрены расходы в объеме 139,5 миллиарда гривен, что на 26,6 миллиарда больше, чем было в этом году.
https://24tv.ua/education/ru/gosbjudzhe ... y_n1488757


надо сократить сумму до 20мрд и предложить вузам финансирование из контрактов студентов

как пример лет 15 назад компания Vships обеспечила прохождение плав.практики на своих судах более 100 курсантам академии, те курсанты -кто зарекомендовал себя хорошо на практике(это был 4курс, последний у бакалавров) были трудоустроены в компанию после получения диплома

На 2015 год в стране насчитывается 520 вузов государственной (включая коммунальную) формы собственности и 144 частных, однако из них 277 - лишь III-IV уровня аккредитации. Среди вузов 175 - университеты и 66 - академии

Во Франции 70 государственных университетов


наш университет Каразина на 491 месте в мировом рейтинге
https://www.topuniversities.com/univers ... kings/2020

зачем тратить столько денег из бюджета -если талантливые дети учатся за границей (и не только наши,
Примерно 120 000 немцев учатся за границей.
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