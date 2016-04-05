juristkostya написав:Всегда большинство удовлетворялось футболом в собственном дворе
рили? Перечислю интересы своих друзей, велики, футбол, скейт, один танцевал профессионально, другой коллекционировал зарубежную рок музыку, в 16 все мы играли на гитарах, брали видеокамеру пытались снимать какие-то приколы, типа розыгрыша. Я с паяльником ремонтировал электронику, потом программировал бк0010 на бейсике. Несколько друзей увлекались палаточным туризмом, будучи школьниками на электричках ездили в Крым и другие места. Ещё один друг увлекался мотоциклами, ремонтировал, продавал, читал журналы про них.
И? Современные подростки имеют круг интересов как минимум не Уже. А возможностей для реализации гораздо больше. Соответственно, и перспективы у них лучше.
juristkostya написав:Современные подростки имеют круг интересов как минимум не Уже. А возможностей для реализации гораздо больше. Соответственно, и перспективы у них лучше.
возможности теперь тесно связаны с финансами. Найдите кто вас бесплатно научит играть на гитаре или синтезаторе. Для справки 200-300 грн урок. 10 тыс - только начать обучение. А хор вообще мало где есть. В моей школе хор был. И бассейн стоил 5 копеек. Помню вопрос цены для его посещения вообще не стоял. Детство щедро субсидировалось государством.
drevlyanin написав:Це ще й Будівельнику на рахунок проблематичності переводу газових приладів з одного типу газу на інший.
Що таке проблемність? Я знаю як переналаштувати обємно масове співвідношення повітря і газу в залежності від газу.. Скільки тут присутніх просто зрозуміли про що я написав реченням вище? Скільки з тих хто зрозумів (навіть будучи при цьому фахівцями в своїх галузях) зможуть це зробити реально? Скільки з тих хто може зробити реально - зможе гарантувати що він все зробив правильно і не відбудеться нештатної ситуації з приладом і будинком?
Тепер зайдемо з іншого боку. Про що суперечка? Про ціну метану в порівнянні з бутаном? Чи про гарантованість отримання тепла? Так якщо про гарантованість - то між метаном і пропаном різниця в кількості запасених балонів... Бо якщо ситуація прийде до того що будуть знищені труби низького тиску...то місця де можна буде отримати пропан/бутан в балонах - будуть знищені ще до того як знищать труби низького тиску. Це хоч зрозуміло?
Тому Моя система з 6Квт*годинами має автономність 24 години...Якщо за 24 години я звідкись її не перезаряджу..то що вона є , що її немає. При цьому, в мене є вихід , додатково докупити ще й генератор( він в мене є) і раз в добу на три години запустити генератор заряджаючи акамулятор...Це буде мені коштувати 3 літра палива в добу...Каністра= тиждень...Так , можна використати фотопанелі..це дасть можливість не сліпати..але опалення це не замінить.
Звідси висновок Або від 10 000 доларів і повністю автономна система енергоживлення( перед цим треба буде всунути в утеплення будинку ще 20000)..або фантазії на тему Якщо не буде природного газу то тепло зникне відразу А якщо буде балон - то тепло зникне через добу....
От і вся різниця між трубою і балоном.
Знову у вас ця категоричність... Щоб пропав газ у трубах низького тиску, їх не потрібно знищувати, достатньо перекрити заглушку на трубі середньюго/високого тиску або зруйнувати газокомпресорну станцію, ГРП і т.п. Або вибухом порве десь поряд трубу і працівники облгазу будуть вимушені зупинити подачу палива для цілої вулиці/населеного пункту/району. Так було в мене в березні: в декількох розбитих вибухами будинках газ виходив неконтрольовано, але перекрили його всьому селищу а потім і сусіднім. Тепер на рахунок того, що з балоном опалення зникне через добу. По перше, кількість баллонів, що може перебувати у власності громадянина законодавством не обмежена-купуйте хоч 50 шт або один великий газгольдер на декілька кубів. По друге, при форсмажорі опалювати всю площю житла зовсім не обовязково-для виживання достатньо мати обігрів, мобільними або стаціонарними приладами, в 1-2 кімнатах, а на це потрібно на так вже й багато палива, звісно якщо воно у вас є! Закінчую цю тему. Що там з погодою в зоні бойових дій? У мене другу добу йде сніг, котрого вже нападало до 10 см. Такі умови мають сильно демаскувати, особливо наступаючу сторону.
juristkostya написав:Современные подростки имеют круг интересов как минимум не Уже. А возможностей для реализации гораздо больше. Соответственно, и перспективы у них лучше.
возможности теперь тесно связаны с финансами. Найдите кто вас бесплатно научит играть на гитаре или синтезаторе. Для справки 200-300 грн урок. 10 тыс - только начать обучение. А хор вообще мало где есть. В моей школе хор был. И бассейн стоил 5 копеек. Помню вопрос цены для его посещения вообще не стоял. Детство щедро субсидировалось государством.
в Харькове дом пионеров все это прекрасно обеспечивал накануне войны С бассейнами, безусловно, посложнее, но и обеспеченность нынче совсем не та, что раньше. После оплаты всяких платных курсов у средней семьи сейчас остаётся денег больше, чем у советской семьи после полностью бесплатной школы и кружков. Вот такой парадокс.
"Это подстава, Путин нас обманул!" Матери срочников записали обращение
В этом видео не услышал ни от одной говорящей не только об осуждении войны, но даже намека на это, единственная их просьба только чтобы не посылали лично их детей в Украину. И вера в то, что "царь хороший, те бояре плохие", которые не прислушались к словам пуйла и "заслуженного спасателя недорашки" и отправили их детей воевать.
yanyura написав:Найти можно что угодно, если не обращать внимания на
1 А можна не заморочуватись і проклацати до оформлення замовлення... Замовлення проходить...
То, что робот принял заказ в полночь, нет вопросов. Интересует дальнейшее - с вами связался менеджер и подтвердил, что он готов продать вам имеющийся в магазине Logicpower U1200VA за 2632 гривны?
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Я не збираюсь псувати своє реноме, або когось заморочувати бо на форумі є парочка якій всі винні.... Ви висловили сумнів Я перевірив і побачив що ви лоханулись... Я що повинен купити те що в мене є щоб довести якомусь віртуальному ніку що він не правий? В мене немає такого завдання. І наступне Суперечка про чи можна зробити за 30000...без привязки до якогось конкретного обладнання. Я знайшов перетворювач за 2600...Навіть якщо за 2600 вже закінчились..я точно знайду щось аналогічне за 3000-4000-5000...і цим доведу що зібрати систему за 30000 - можливо... Тоді в чому ви не погоджуєтесь? Станом на сьогодні в Китаї доступні навіть блейд батері за 80 доларів кіловат*година....Я розумію о доставка ще 10, я розумію що чекати від 15 днів... Але війна йде 270...Кому це було потрібно/актуально - той вже зробив А кому фаберже заважає - той знайде що сотню/другу причин щоб пояснювати чому він не хоче.
ППС Для різних там кому звання прапорщик заважає В мене в користуванні зараз 5 електромобілів, які щодня проїзжають по 200+ км...тому в питаннях батарей/електроніки - я просто змушений розбиратись щоб не збанкрутувати і не втратити вкладених 4 млн грн.
budivelnik Когда человек вместо того, чтобы коротко ответить "да" или "нет" на вопрос о перезвоне ему менеджера, начинает расписывать, почему он не будет это покупать, становится понятно, кто действительно "лоханулся" со своим утверждением о доступности ИБП.
juristkostya написав:директивное решение данной проблемы - прямой путь назад в совок
вы про воровство? Только директивно она и решается. Если про низкий уровень рабсилы - нужны вливания.
Работодатель не влияет на качество обучения в школах и ПТУ. В этом противорение. Государство делает как ему выгодно, но на выхлопе выходит неконкурентный продукт, за который система образования не отвечает.
Дна у этой системы нет, будем падать и падать, пока диплом вуза не начнут выдавать за знание алфавита.
на выхлопе выходит неконкурентный продукт, за который система образования не отвечает.
15 декабря Верховная Рада приняла в целом закон о Государственном бюджете Украины на 2021 год. На сферу образования и науки предусмотрены расходы в объеме 139,5 миллиарда гривен, что на 26,6 миллиарда больше, чем было в этом году. https://24tv.ua/education/ru/gosbjudzhe ... y_n1488757
надо сократить сумму до 20мрд и предложить вузам финансирование из контрактов студентов
как пример лет 15 назад компания Vships обеспечила прохождение плав.практики на своих судах более 100 курсантам академии, те курсанты -кто зарекомендовал себя хорошо на практике(это был 4курс, последний у бакалавров) были трудоустроены в компанию после получения диплома
На 2015 год в стране насчитывается 520 вузов государственной (включая коммунальную) формы собственности и 144 частных, однако из них 277 - лишь III-IV уровня аккредитации. Среди вузов 175 - университеты и 66 - академии