budivelnik написав:

drevlyanin написав: Це ще й Будівельнику на рахунок проблематичності переводу газових приладів з одного типу газу на інший. Це ще й Будівельнику на рахунок проблематичності переводу газових приладів з одного типу газу на інший.

Що таке проблемність?Я знаю як переналаштувати обємно масове співвідношення повітря і газу в залежності від газу..Скільки тут присутніх просто зрозуміли про що я написав реченням вище?Скільки з тих хто зрозумів (навіть будучи при цьому фахівцями в своїх галузях) зможуть це зробити реально?Скільки з тих хто може зробити реально - зможе гарантувати що він все зробив правильно і не відбудеться нештатної ситуації з приладом і будинком?Тепер зайдемо з іншого боку.Про що суперечка? Про ціну метану в порівнянні з бутаном?Чи про гарантованість отримання тепла?Так якщо про гарантованість - то між метаном і пропаном різниця в кількості запасених балонів...Бо якщо ситуація прийде до того що будуть знищені труби низького тиску...то місця де можна буде отримати пропан/бутан в балонах - будуть знищені ще до того як знищать труби низького тиску.Це хоч зрозуміло?ТомуМоя система з 6Квт*годинами має автономність 24 години...Якщо за 24 години я звідкись її не перезаряджу..то що вона є , що її немає.При цьому, в мене є вихід , додатково докупити ще й генератор( він в мене є) і раз в добу на три години запустити генератор заряджаючи акамулятор...Це буде мені коштувати 3 літра палива в добу...Каністра= тиждень...Так , можна використати фотопанелі..це дасть можливість не сліпати..але опалення це не замінить.Звідси висновокАбо від 10 000 доларів і повністю автономна система енергоживлення( перед цим треба буде всунути в утеплення будинку ще 20000)..або фантазії на темуЯкщо не буде природного газу то тепло зникне відразуА якщо буде балон - то тепло зникне через добу....От і вся різниця між трубою і балоном.