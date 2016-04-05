ЛАД написав:

vitaliian написав: ......

Сказать что украинцы тупее поляков нельзя, украинцы достаточно умная нация. А вот уровни образования отличаются существенно.



Поляки к нам учиться не едут. С таким дипломом на своей родине им светит только унитазы мыть. ..... ......Сказать что украинцы тупее поляков нельзя, украинцы достаточно умная нация. А вот уровни образования отличаются существенно.Поляки к нам учиться не едут. С таким дипломом на своей родине им светит только унитазы мыть. .....

К сожалению, Вы правы в том, что уровень образования у нас падает, и сильно. Но всё же не всё так грустно.У меня сейчас один внук в Германии. Ходит в их школу, 6 класс. Знание математики у него, к сожалению, ... мягко говоря, так себе по моим меркам. При этом "их" математика для него представляется "легкотнёй" и он там из лучших.А поляки не едут учиться сюда ещё и потому, что наш диплом потребует подтверждения на Западе (что очень не просто), а их диплом свободно признаётся.Ну, о медсёстрах говорить не буду. Тут всё грустно, даже если говорить о колледжах, а не о ваших "курсах".