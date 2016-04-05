vitaliian написав:...... Сказать что украинцы тупее поляков нельзя, украинцы достаточно умная нация. А вот уровни образования отличаются существенно.
Поляки к нам учиться не едут. С таким дипломом на своей родине им светит только унитазы мыть. .....
К сожалению, Вы правы в том, что уровень образования у нас падает, и сильно. Но всё же не всё так грустно. У меня сейчас один внук в Германии. Ходит в их школу, 6 класс. Знание математики у него, к сожалению, ... мягко говоря, так себе по моим меркам. При этом "их" математика для него представляется "легкотнёй" и он там из лучших. А поляки не едут учиться сюда ещё и потому, что наш диплом потребует подтверждения на Западе (что очень не просто), а их диплом свободно признаётся. Ну, о медсёстрах говорить не буду. Тут всё грустно, даже если говорить о колледжах, а не о ваших "курсах".
работал с поляками в 2013 (3 штурмана и 2 механика), уровень знаний средний . 3й пом с отсутствием знаний вообще (просил снисхождения-заочник, в 40лет пошел на флот), так что поляки ни чем не лучше наших (может на уровне и даже ниже)
pesikot написав:Мне другое нравится - "помимо высшего образования, нужно иметь хотя бы среднее соображение и хотя бы начальное воспитание"
на судно часто на сервис приезжают текнишены от производителя (Furuno, MAN, Sperry, Raytheon Anschütz) у них образование -максимум пту (коледж), наше профтехническое обрзование в 60-80х было на уровне мировых коледжей, угробили зря (кое-что осталось)
yanyura написав:budivelnik Когда человек вместо того, чтобы коротко ответить "да" или "нет" на вопрос о перезвоне ему менеджера, начинает расписывать, почему он не будет это покупать, становится понятно, кто действительно "лоханулся" со своим утверждением о доступности ИБП.
prodigy написав:надо сократить сумму до 20мрд и предложить вузам финансирование из контрактов студентов
так и будет. Содержать столько вузов во время войны и после нее - непозволительная роскошь.. надо признать что совковый коммунизм рухнул. У какого гаранта хватит смелости на такое? Потом выступит профильный министр и предложит молодежи учиться заграницей.
vitaliian написав:Де завжди є електроенергія: запустили онлайн-карту закладів України.
Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні запроваджують планові та екстрені аварійні відключення електроенергії, що створює незручності для людей. З'явилася онлайн-карта закладів, де завжди є електроенергія.
На ній позначені підприємства з альтернативними джерелами живлення, які не закриваються під час вимкнення світла.
prodigy написав:надо сократить сумму до 20мрд и предложить вузам финансирование из контрактов студентов
так и будет. Содержать столько вузов во время войны и после нее - непозволительная роскошь.. надо признать что совковый коммунизм рухнул. У какого гаранта хватит смелости на такое? Потом выступит профильный министр и предложит молодежи учиться заграницей.
в моєму районі (приватний сектор)-більше 40% дітей отримують освіту за кордоном-Словаччина, Польща, Німеччина, Канада)
juristkostya написав:что касается нынешних подростков.
у нынешних подростков проблемы с социальным взаимодействием, которых у нас не было. Я до 30 лет вообще не знал что они существуют. В остальном да, одежда гаджеты любые. Мы в школе про свой комп даже не мечтали. Вообще ни о чем материальном не мечтали, максимум о магнитофоне и джинсах. Улавливаете обратную связь с социальным взаимодействием?
я в школе собрал себе кассетный магнитофон, потом цветной телевизор, потом комп типа спектрума...
yanyura написав:budivelnik Когда человек вместо того, чтобы коротко ответить "да" или "нет" на вопрос о перезвоне ему менеджера, начинает расписывать, почему он не будет это покупать, становится понятно, кто действительно "лоханулся" со своим утверждением о доступности ИБП.