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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2744274527462747>
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:26

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:......
Сказать что украинцы тупее поляков нельзя, украинцы достаточно умная нация. А вот уровни образования отличаются существенно.

Поляки к нам учиться не едут. С таким дипломом на своей родине им светит только унитазы мыть. .....

К сожалению, Вы правы в том, что уровень образования у нас падает, и сильно. Но всё же не всё так грустно.
У меня сейчас один внук в Германии. Ходит в их школу, 6 класс. Знание математики у него, к сожалению, ... мягко говоря, так себе по моим меркам. При этом "их" математика для него представляется "легкотнёй" и он там из лучших.
А поляки не едут учиться сюда ещё и потому, что наш диплом потребует подтверждения на Западе (что очень не просто), а их диплом свободно признаётся.
Ну, о медсёстрах говорить не буду. Тут всё грустно, даже если говорить о колледжах, а не о ваших "курсах". :(


работал с поляками в 2013 (3 штурмана и 2 механика), уровень знаний средний .
3й пом с отсутствием знаний вообще (просил снисхождения-заочник, в 40лет пошел на флот), так что поляки ни чем не лучше наших (может на уровне и даже ниже)
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:32

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Харькове дом пионеров все это прекрасно обеспечивал накануне войны
Харькову повезло с мэром,
и при чем здесь мэр? Центральный Дом пионеров (первый в союзе, между прочим) - областного подчинения.

Местного подчинения.
https://cutt.ly/tMZpEqS
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лис, 2022 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Мне другое нравится - "помимо высшего образования, нужно иметь хотя бы среднее соображение и хотя бы начальное воспитание"


на судно часто на сервис приезжают текнишены от производителя (Furuno, MAN, Sperry,
Raytheon Anschütz)
у них образование -максимум пту (коледж), наше профтехническое обрзование в 60-80х было на уровне мировых коледжей, угробили зря (кое-что осталось)
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:35

  yanyura написав:budivelnik
Когда человек вместо того, чтобы коротко ответить "да" или "нет" на вопрос о перезвоне ему менеджера, начинает расписывать, почему он не будет это покупать, становится понятно, кто действительно "лоханулся" со своим утверждением о доступности ИБП.
Я тому й на порядок багатший від тебе - що ціную як свій так і чужий час.
І того самого вимагаю від інших по відношенню до себе.
Мені стало цікаво чи є логікпауер - я перевірив і перших два кліка показали що є...
Зараз я зробив ще чотири кліки
Це Епіцентр
https://epicentrk.ua/ua/shop/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/
Це ОЛХ
https://www.olx.ua/d/uk/elektronika/q-ups/
Це Розетка, тут зробив два
https://hard.rozetka.com.ua/tecnoware-fgcerapl1202sch/p360279621/

Так хто з нас лоханувся?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 20 лис, 2022 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:36

  prodigy написав:надо сократить сумму до 20мрд и предложить вузам финансирование из контрактов студентов
так и будет. Содержать столько вузов во время войны и после нее - непозволительная роскошь.. надо признать что совковый коммунизм рухнул. У какого гаранта хватит смелости на такое? Потом выступит профильный министр и предложит молодежи учиться заграницей.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:41

  vitaliian написав:Де завжди є електроенергія: запустили онлайн-карту закладів України.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні запроваджують планові та екстрені аварійні відключення електроенергії, що створює незручності для людей. З'явилася онлайн-карта закладів, де завжди є електроенергія.

На ній позначені підприємства з альтернативними джерелами живлення, які не закриваються під час вимкнення світла.

Там можна подивитися, де працюють заправки, магазини, аптеки, поштові відділення, кафе, ресторани, коворкінги, салони краси та інше:
https://misto.lun.ua/help?ls=svitlo#9.5 ... .6497/0/29


гарна карта -актуальність на 0,01%
подивився в моєму районі майже нуль- 1 магазин (Фокстрот)
а працює більше 50% (аптеки, офіси, магазини) коли вимикають електрику
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:43

  vitaliian написав:
  prodigy написав:надо сократить сумму до 20мрд и предложить вузам финансирование из контрактов студентов
так и будет. Содержать столько вузов во время войны и после нее - непозволительная роскошь.. надо признать что совковый коммунизм рухнул. У какого гаранта хватит смелости на такое? Потом выступит профильный министр и предложит молодежи учиться заграницей.


в моєму районі (приватний сектор)-більше 40% дітей отримують освіту за кордоном-Словаччина, Польща, Німеччина, Канада)
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:43

Ух какой зеля оказывается крутой

.
Чё только русня не выдумывала для обоснования военного поражения
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лис, 2022 19:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:50

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:что касается нынешних подростков.
у нынешних подростков проблемы с социальным взаимодействием, которых у нас не было. Я до 30 лет вообще не знал что они существуют. В остальном да, одежда гаджеты любые. Мы в школе про свой комп даже не мечтали. Вообще ни о чем материальном не мечтали, максимум о магнитофоне и джинсах. Улавливаете обратную связь с социальным взаимодействием?

я в школе собрал себе кассетный магнитофон, потом цветной телевизор, потом комп типа спектрума...
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:54

  budivelnik написав:
  yanyura написав:budivelnik
Когда человек вместо того, чтобы коротко ответить "да" или "нет" на вопрос о перезвоне ему менеджера, начинает расписывать, почему он не будет это покупать, становится понятно, кто действительно "лоханулся" со своим утверждением о доступности ИБП.
Я тому й на порядок багатший від тебе - що ціную як свій так і чужий час.
І того самого вимагаю від інших по відношенню до себе.
Мені стало цікаво чи є логікпауер - я перевірив і перших два кліка показали що є...
Зараз я зробив ще чотири кліки
Це Епіцентр
https://epicentrk.ua/ua/shop/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/
Це ОЛХ
https://www.olx.ua/d/uk/elektronika/q-ups/
Це Розетка, тут зробив два
https://hard.rozetka.com.ua/tecnoware-fgcerapl1202sch/p360279621/

Так хто з нас лоханувся?


всі 3 кліки мимо каси
750-850V це повна фігня (комп пару годин, чи холодильник)
с ОЛХ взагалі не треба було ганьбитись (там один мотлох, secondhand)
rozetka? теж саме що і Епіцентр

раджу дивитись ДБЖ тут:
https://home-energy.com.ua/ibp/
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