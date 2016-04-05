Додано: Нед 20 лис, 2022 20:07

budivelnik написав: График работы CALL-центра



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[/quote]Я не збираюсь псувати своє реноме, або когось заморочувати бо на форумі є парочка якій всі винні....Ви висловили сумнівЯ перевірив і побачив що ви лоханулись...Я що повинен купити те що в мене є щоб довести якомусь віртуальному ніку що він не правий?В мене немає такого завдання.І наступнеСуперечка про чи можна зробити за 30000...без привязки до якогось конкретного обладнання.Я знайшов перетворювач за 2600...Навіть якщо за 2600 вже закінчились..я точно знайду щось аналогічне за 3000-4000-5000...і цим доведу що зібрати систему за 30000 - можливо...Тоді в чому ви не погоджуєтесь?Станом на сьогодні в Китаї доступні навіть блейд батері за 80 доларів кіловат*година....Я розумію о доставка ще 10, я розумію що чекати від 15 днів...Але війна йде 270...Кому це було потрібно/актуально - той вже зробивА кому фаберже заважає - той знайде що сотню/другу причин щоб пояснювати чому він не хоче.ППСДля різних там кому звання прапорщик заважаєВ мене в користуванні зараз 5 електромобілів, які щодня проїзжають по 200+ км...тому в питаннях батарей/електроніки - я просто змушений розбиратись щоб не збанкрутувати і не втратити вкладених 4 млн грн.[/quote]За інших обставин я б сказав те саме, але зараз пропонувати відсилати гроші в китай-фактичному союзнику рашки, ну не знаю, я б таке принципово не робив. Дякувати Богу існують і інші країни та виробники цього краму. Крім того якість всіх тих Лоджикпауерів, Мерліонів, Мастеків і т.п. вельми не стабільна-може 5 років пропрацювати а може через тиждень "ласти склеїти". Також їх технічні характеристикизавищені, ККД низький, синусоїда не справжня а модифікована(шо б вони не писали) зате гудуть такі інвертори як зграя сучасних європейських чи американських.Та й 1000Вт чистої потужності, на мій погляд, замало навіть для квартири-один два компи, телевізор, освітлення і ось уже й на холодильник, з його пусковими струмами компресора(миттева потужність під ті ж 1000Вт) місця не залишається. А якщо у людини будинок, то додається котел з циркуляційним(ми) насосом та свердловина з водяним. Там вже мінімум чесних 3 кВт і геть інший бюджет. Але робити це однаково потрібно(хто має таку можливість), аби потім не кричати "караул".