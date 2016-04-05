budivelnik написав:
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[/quote]Я не збираюсь псувати своє реноме, або когось заморочувати бо на форумі є парочка якій всі винні....
Ви висловили сумнів
Я перевірив і побачив що ви лоханулись...
Я що повинен купити те що в мене є щоб довести якомусь віртуальному ніку що він не правий?
В мене немає такого завдання.
І наступне
Суперечка про чи можна зробити за 30000...без привязки до якогось конкретного обладнання.
Я знайшов перетворювач за 2600...Навіть якщо за 2600 вже закінчились..я точно знайду щось аналогічне за 3000-4000-5000...і цим доведу що зібрати систему за 30000 - можливо...
Тоді в чому ви не погоджуєтесь?
Станом на сьогодні в Китаї доступні навіть блейд батері за 80 доларів кіловат*година....Я розумію о доставка ще 10, я розумію що чекати від 15 днів...
Але війна йде 270...Кому це було потрібно/актуально - той вже зробив
А кому фаберже заважає - той знайде що сотню/другу причин щоб пояснювати чому він не хоче.
ППС
Для різних там кому звання прапорщик заважає
В мене в користуванні зараз 5 електромобілів, які щодня проїзжають по 200+ км...тому в питаннях батарей/електроніки - я просто змушений розбиратись щоб не збанкрутувати і не втратити вкладених 4 млн грн.[/quote]
За інших обставин я б сказав те саме, але зараз пропонувати відсилати гроші в китай-фактичному союзнику рашки, ну не знаю, я б таке принципово не робив. Дякувати Богу існують і інші країни та виробники цього краму. Крім того якість всіх тих Лоджикпауерів, Мерліонів, Мастеків і т.п. вельми не стабільна-може 5 років пропрацювати а може через тиждень "ласти склеїти". Також їх технічні характеристики частіше всього
завищені, ККД низький, синусоїда не справжня а модифікована(шо б вони не писали) зате гудуть такі інвертори як зграя сучасних європейських чи американських.
Та й 1000Вт чистої потужності, на мій погляд, замало навіть для квартири-один два компи, телевізор, освітлення і ось уже й на холодильник, з його пусковими струмами компресора(миттева потужність під ті ж 1000Вт) місця не залишається. А якщо у людини будинок, то додається котел з циркуляційним(ми) насосом та свердловина з водяним. Там вже мінімум чесних 3 кВт і геть інший бюджет. Але робити це однаково потрібно(хто має таку можливість), аби потім не кричати "караул".