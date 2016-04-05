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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27432744274527462747>
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 19:58

  edvardd написав:
  vitaliian написав:у нынешних подростков проблемы с социальным взаимодействием, которых у нас не было. Я до 30 лет вообще не знал что они существуют. В остальном да, одежда гаджеты любые. Мы в школе про свой комп даже не мечтали. Вообще ни о чем материальном не мечтали, максимум о магнитофоне и джинсах. Улавливаете обратную связь с социальным взаимодействием?
я в школе собрал себе кассетный магнитофон, потом цветной телевизор, потом комп типа спектрума...

Где детали тырили? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:раджу дивитись ДБЖ тут:
Ви мені радите де дивитись?
Так я вже рік користуюсь...
Порадьте це теоретикам
З Вашої ж ссилки
https://home-energy.com.ua/ibp/logicpower-lpm-u1100va-p.html=4382 грн
є , термін поставки 1-3 дні...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:06

  edvardd написав:я в школе собрал себе кассетный магнитофон
мне другое Интересно где вы лентопротяжный механизм взяли? С этим механизмом даже у заводской техники беда была, особенно у запорожского завода весна (кажется). Гауно редкое. Хуже только Макеевский скиф был.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лис, 2022 20:08, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:07

  budivelnik написав:График работы CALL-центра

Пн - Пт 09:00 - 20:00,
Сб - Вс 10:00 - 18:00
[/quote]Я не збираюсь псувати своє реноме, або когось заморочувати бо на форумі є парочка якій всі винні....
Ви висловили сумнів
Я перевірив і побачив що ви лоханулись...
Я що повинен купити те що в мене є щоб довести якомусь віртуальному ніку що він не правий?
В мене немає такого завдання.
І наступне
Суперечка про чи можна зробити за 30000...без привязки до якогось конкретного обладнання.
Я знайшов перетворювач за 2600...Навіть якщо за 2600 вже закінчились..я точно знайду щось аналогічне за 3000-4000-5000...і цим доведу що зібрати систему за 30000 - можливо...
Тоді в чому ви не погоджуєтесь?
Станом на сьогодні в Китаї доступні навіть блейд батері за 80 доларів кіловат*година....Я розумію о доставка ще 10, я розумію що чекати від 15 днів...
Але війна йде 270...Кому це було потрібно/актуально - той вже зробив
А кому фаберже заважає - той знайде що сотню/другу причин щоб пояснювати чому він не хоче.

ППС
Для різних там кому звання прапорщик заважає
В мене в користуванні зараз 5 електромобілів, які щодня проїзжають по 200+ км...тому в питаннях батарей/електроніки - я просто змушений розбиратись щоб не збанкрутувати і не втратити вкладених 4 млн грн.[/quote]




За інших обставин я б сказав те саме, але зараз пропонувати відсилати гроші в китай-фактичному союзнику рашки, ну не знаю, я б таке принципово не робив. Дякувати Богу існують і інші країни та виробники цього краму. Крім того якість всіх тих Лоджикпауерів, Мерліонів, Мастеків і т.п. вельми не стабільна-може 5 років пропрацювати а може через тиждень "ласти склеїти". Також їх технічні характеристики частіше всього завищені, ККД низький, синусоїда не справжня а модифікована(шо б вони не писали) зате гудуть такі інвертори як зграя сучасних європейських чи американських.
Та й 1000Вт чистої потужності, на мій погляд, замало навіть для квартири-один два компи, телевізор, освітлення і ось уже й на холодильник, з його пусковими струмами компресора(миттева потужність під ті ж 1000Вт) місця не залишається. А якщо у людини будинок, то додається котел з циркуляційним(ми) насосом та свердловина з водяним. Там вже мінімум чесних 3 кВт і геть інший бюджет. Але робити це однаково потрібно(хто має таку можливість), аби потім не кричати "караул".
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:14

  vitaliian написав:.
Чё только русня не выдумывала для обоснования военного поражения

хи хи, то у них Зеленский получает приказы из Вашингтона, то Зеленский командует Вашингтоном.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:я в школе собрал себе кассетный магнитофон, потом цветной телевизор, потом комп типа спектрума...


в 1998г делал первый рейс старпомом- в каюте стоял комп Windows 3.11(процесор 80286),
матросы принесли "комп" с кардека (мы возили б/у тачки как груз из Гамбурга/Амстердама на 12 портов Западной Африки), негры подбирали разный хлам на барахолках и отправляли все в машинах своей родне в Африку(ТВ, холодильники, микроволновки, одежду ) то что немцы/голандцы выкинули на мусор

Работа на этом компе была просто пыткой (у него стоял флопи диск и каждые 5 минут я сохранял файл иначе постоянный блекаут и перезагрузка. Печатать надо было медленно (1-2 буквы в 1 секунду) иначе половина букв пропадала. Пытался заказать у британцев новый комп для себя-фирма спросила а что со старым? Старого не было (не скажешь , что этот хлам принесли с багажника авто)-отказали (экономия бюджета), жаловался капитану-тот отвечал в стиле фильма дмб2000-на компьютере и дурак сможет работать, а ты давай без компбютера
(сегодня у 99% офицером свой лэптоп, больше для фильмов, чем для работы)
у меня первый HP появился в 2000году (Windows ME/ )

на следующий год капитану прислали новый комп (с большим плоским монитором )свой старый тот отдал стармеху (у которого компа не было в каюте, только в цпу),
капитан разрешал мне часик попечатать на своем новом компе когда был в настроении, когда нет -я включал CD A-ha (Minor Earth | Major Sky) і тупил(to type) 3 часа, то что можно было сделать за 30 минут
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:32

  budivelnik написав:
  prodigy написав:раджу дивитись ДБЖ тут:
Ви мені радите де дивитись?
Так я вже рік користуюсь...
Порадьте це теоретикам
З Вашої ж ссилки
https://home-energy.com.ua/ibp/logicpower-lpm-u1100va-p.html=4382 грн
є , термін поставки 1-3 дні...


время 10 минут -не влаштовує

мені потрібно на 10 годин
я теж майже рік користуюсь ДБЖ 3Квт (придбав там+ 2 гелеві АКБ 200Аh), зараз міркую придбати ще 2АКБ (тобто 4 батареї по 200Ah)
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Людоньки ! все є ! https://www.itbox.ua/ua/category/Usi_DB ... order=asc/ як для місцевих воротил ціна нормальна від $500 + акумулятори , платні консультації в приват
Востаннє редагувалось yama в Нед 20 лис, 2022 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Там вже мінімум чесних 3 кВт і геть інший бюджет. Але робити це однаково потрібно(хто має таку можливість), аби потім не кричати "караул".



придбав в листопаді 2021 за 10к гривен (з доставкою)
https://home-energy.com.ua/ibp/fort-xt403-24v.html
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:38

  yama написав:Людоньки ! все є ! https://www.itbox.ua/ua/category/Usi_DB ... order=asc/ як для місцевих воротил ціна нормальна близько $500


фуфло

беріть Форт (український виробник)
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