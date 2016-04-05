Starikan написав:А количество гос. вузов нужно действительно существенно сократить.
Назва державний у закладі вищої освіти (ЗВО) не означає, що там вчаться виключно бюджетники. В цілому їх менша частина, а в окремих держ.закладах на певних спеціальностях взагалі лічені одиниці. Таким чином середній ЗВО ще і приносить податки, а не отримує з бюджету, за винятком певних безпекових і малопрестижних спеціальностей в цивільних закладах. Цього року якраз бум в ПТУ, де виключно бюджет, причому часто вступники вже мають вищу освіту. https://focus.ua/uk/economics/534328-po ... shenie-cen
edvardd написав:я в школе собрал себе кассетный магнитофон
мне другое Интересно где вы лентопротяжный механизм взяли? С этим механизмом даже у заводской техники беда была, особенно у запорожского завода весна (кажется). Гауно редкое. Хуже только Макеевский скиф был.
лентотягу клепал сам с нуля, все детали брал на радиобазаре, и да весна 202, потом 309, 310...да нормальная там механика была...
fler написав:Що ж тепер робити з мільйонерами- двієчниками?))) Нагадаю відомий вислів: " Зустріч випускників вирішили провести на яхті двієчника Феді".
Естественность этого явления легко доказывается научно Известно, что знание (з) = сила (f) время (t) = деньги (д)
Согласно формуле работы (p) из школьной программы, р=f*t. Выполнив несложное преобразование, получим что сила t=p/f. Выполнив постановку, получим, что д=p/з. Перейдя к пределу убедимся, что при константной работе, количество денег стремится к бесконечности при знаниях, стремящихся к нулю.
edvardd написав:я в школе собрал себе кассетный магнитофон
мне другое Интересно где вы лентопротяжный механизм взяли? С этим механизмом даже у заводской техники беда была, особенно у запорожского завода весна (кажется). Гауно редкое. Хуже только Макеевский скиф был.
лентотягу клепал сам с нуля, все детали брал на радиобазаре, и да весна 202, потом 309, 310...да нормальная там механика была...
Та не перегибайте, лпм для касетника зробити без токарного фрезерного та свердлильного не можливо, для бабіного ще куди не шло, друге діло переробить хоть з чогось, як варіант з тієї ж самої весни... тон вал як робили?