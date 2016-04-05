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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2744274527462747>
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:А количество гос. вузов нужно действительно существенно сократить.

Назва державний у закладі вищої освіти (ЗВО) не означає, що там вчаться виключно бюджетники. В цілому їх менша частина, а в окремих держ.закладах на певних спеціальностях взагалі лічені одиниці. Таким чином середній ЗВО ще і приносить податки, а не отримує з бюджету, за винятком певних безпекових і малопрестижних спеціальностей в цивільних закладах.
Цього року якраз бум в ПТУ, де виключно бюджет, причому часто вступники вже мають вищу освіту. https://focus.ua/uk/economics/534328-po ... shenie-cen
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:41

еще 1000 ведер и золотой ключик наш

Щодня в Україну завозять понад 8 тисяч генераторів - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook, зазначивши при цьому, що відтепер кожен українець без сплати мита і ПДВ може завезти з-за кордону генератор або зарядну станцію.

Прем'єр додав, що Україна отримує фінансову підтримку від партнерів і зараз щодня імпортується близько 8,5 тисячі генераторних установок.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:41

  prodigy написав:
  yama написав:Людоньки ! все є ! https://www.itbox.ua/ua/category/Usi_DB ... order=asc/ як для місцевих воротил ціна нормальна близько $500


фуфло

беріть Форт (український виробник)
вот сайт
https://fort-shop.kiev.ua/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:44

  prodigy написав:
  yama написав:Людоньки ! все є ! https://www.itbox.ua/ua/category/Usi_DB ... order=asc/ як для місцевих воротил ціна нормальна близько $500


фуфло

беріть Форт (український виробник)

я не проти , беріть Форт .
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:45

  vitaliian написав:
  edvardd написав:я в школе собрал себе кассетный магнитофон
мне другое Интересно где вы лентопротяжный механизм взяли? С этим механизмом даже у заводской техники беда была, особенно у запорожского завода весна (кажется). Гауно редкое. Хуже только Макеевский скиф был.

лентотягу клепал сам с нуля, все детали брал на радиобазаре, и да весна 202, потом 309, 310...да нормальная там механика была...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

yama написав:Людоньки ! все є ! https://www.itbox.ua/ua/category/Usi_DB ... order=asc/ як для місцевих воротил ціна нормальна від $500 + акумулятори , платні консультації в приват
Нажаль то ні про що
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Що ж тепер робити з мільйонерами- двієчниками?)))
Нагадаю відомий вислів: " Зустріч випускників вирішили провести на яхті двієчника Феді".

Естественность этого явления легко доказывается научно :)
Известно, что
знание (з) = сила (f)
время (t) = деньги (д)

Согласно формуле работы (p) из школьной программы, р=f*t. Выполнив несложное преобразование, получим что сила t=p/f.
Выполнив постановку, получим, что д=p/з.
Перейдя к пределу убедимся, что при константной работе, количество денег стремится к бесконечности при знаниях, стремящихся к нулю.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Назва державний у закладі вищої освіти (ЗВО) не означає, що там вчаться виключно бюджетники.


бюджетників на більше 15-18%, решта на контракті за батьківські кошти

тут у ректора простір для корупції

в 90ті були пільги для дітей ліквідаторів на ЧАЄС

вважаю що держава має залишити пільги для дітей сиріт , або дітей воїнів ЗСУ
решта за власний кошт
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:55

  yama написав:
  prodigy написав:
  yama написав:Людоньки ! все є ! https://www.itbox.ua/ua/category/Usi_DB ... order=asc/ як для місцевих воротил ціна нормальна близько $500


фуфло

беріть Форт (український виробник)

я не проти , беріть Форт .


я вже користуюсь рік
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 20:56

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  edvardd написав:я в школе собрал себе кассетный магнитофон
мне другое Интересно где вы лентопротяжный механизм взяли? С этим механизмом даже у заводской техники беда была, особенно у запорожского завода весна (кажется). Гауно редкое. Хуже только Макеевский скиф был.

лентотягу клепал сам с нуля, все детали брал на радиобазаре, и да весна 202, потом 309, 310...да нормальная там механика была...

Та не перегибайте, лпм для касетника зробити без токарного фрезерного та свердлильного не можливо, для бабіного ще куди не шло, друге діло переробить хоть з чогось, як варіант з тієї ж самої весни... тон вал як робили?
AlexMotel
 
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