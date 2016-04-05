fler написав:Що ж тепер робити з мільйонерами- двієчниками?))) Нагадаю відомий вислів: " Зустріч випускників вирішили провести на яхті двієчника Феді".
Естественность этого явления легко доказывается научно Известно, что знание (з) = сила (f) время (t) = деньги (д)
Согласно формуле работы (p) из школьной программы, р=f*t. Выполнив несложное преобразование, получим что сила t=p/f. Выполнив постановку, получим, что д=p/з. Перейдя к пределу убедимся, что при константной работе, количество денег стремится к бесконечности при знаниях, стремящихся к нулю.
И нужно всего-то 200-300 лет, чтобы при константной работе стать миллионером. Придётся чуток, лет 180 не кушать и миллион в кармане
prodigy написав:вважаю що держава має залишити пільги для дітей сиріт , або дітей воїнів ЗСУ решта за власний кошт
І так є квота 1 і т.д. з певними лімітами для цих категорій. Відкидати всіх інших як на мене неправильно і так діти масово виїжджають на захід і там часто дістають і бюджетне навчання і пристойний побут. Відповідно ще більше розумні і талановиті матимуть мотивацію покидати неньку. Можливо передбачати якесь відпрацювання, щоб бюджетні кошти вернулись для тих, хто тут вивчився і настроєний на вихід. Хоча тоді також треба якось гарантувати роботу.
AlexMotel написав:Та не перегибайте, лпм для касетника зробити без токарного фрезерного та свердлильного не можливо
и со станками невозможно, там Почти прецизионная точность, чтобы все равномерно прижималось и с нужными оборотами крутилось. Валы, ролики, пасики. Мало советских магнитофонов где это соблюдалось, потому жевали ленту или "тянули" безбожно, пасики рвались, в какую то сторону перематывали а в другую нет. Электроника в магнитофонах примитивная. На двух - четырех лампах можно на коленке за час собрать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лис, 2022 21:16, всього редагувалось 1 раз.
я себе в 1992 привез с Польши тошибу, таскал её везде, на каждую пьянку (там было ФМ радио), на дачу, на море. Так и не сломалась ни разу. Расскажите мне про весну. 212 из ремонта в ремонт. Месяц работает и хватит. Тяжёлая как гроб. И т.д.
Наши доморощенные «протестанты» против отключения электроэнергии явились таки поводом для массового их упоминания в различных российских пабликах, таки принесли «пользу».понятно, что «полезные идиоты» всегда проявляются в критических ситуациях, вот оно и вылезло. Но что интересно, как раз в Одессе, отключений было меньше, чем в иных городах, наши горожане привыкли жить весело и сыто. Даже во время войны. Хотя и набралось «протестатнтов» на весь миллионный город человек 50 в двух местах, но всё равно стыдно. Стыдно перед другими регионами. Стыдно перед нашими воинами на передовой. А вот как выходят на улицы жители освобожденного Херсона, которые тоже без света. https://www.facebook.com/photo?fbid=548 ... 5228420885 По этому поводу был вынужден обратиться спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук: «В Одессе в связи с отключением электричества появились призывы к нарушению общественного правопорядка и участию в акциях протеста. Данная инициатива принадлежит далеко не украинцам. Оказалось, это дело рук вражеских информационных войск, которые пытаются надавить на эмоции украинцев, чтобы расшатать ситуацию внутри страны. По его словам, подобных вбросов будет еще больше, так как РФ существенно проигрывает на фронте». «Технология довольно простая. В домовых чатиках появляются неизвестные люди, которые начинают подталкивать жильцов к противоправным действиям. Я очень благодарен тем людям, которые направляют свои обращения в официальный чат-бот. И ремонтные бригады одесских электросетей к вам выезжают. И совершенно другое – следовать российским ботам, их призывам», – заявил Братчук. По его словам, ИПСО РФ вводят людей в заблуждение утверждениями, что власть не реагирует на них и является недееспособной. Они призывают горожан выходить на улицы и устраивать акции протеста, что во время действия военного положения строго запрещено. Также ИПСО распространяют фейки о том, что Украина якобы продает электроэнергию за границу, а Одесса передает ее на Запад страны. Разъясняем: ни городские власти, ни ДЭЗы, ни ОСМД или кооперативы не участвуют в процессе отключения и подключения электроэнергии к домам. Бесполезно звонить по таким случая депутатам или местным чиновникам. Энергетические компании (в нашем случае – ДТЕК) следуют строгим правилам Министерства энергетики и техническим протоколам. Их не в силе отменить ни военная администрация, ни сам министра, и даже Байден или Шольц. Так что потуги «полезных идиотов» никчемны, звоните Путлеру, - пусть прекратит обстрелы. Иного пути решения проблемы с вашим участием не существует. Удивляет правовой нигилизм. Откройте Закон України «Про правовий режим воєнного стану». Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану 1. В умовах воєнного стану забороняються (в чиле синіх действий): - проведення всеукраїнських та місцевих референдумів; - проведення страйків, масових зібрань та акцій. Таким образом, участники акций приравниваются к организаторам незаконных референдумов. Как вам такое сравнение? Этот же Закон устанавливает ответственность. «Стаття 25. Відповідальність за порушення правового режиму воєнного стану. Особи, винні у порушенні вимог або невиконанні заходів правового режиму воєнного стану, притягаються до відповідальності згідно із законом». Дело полиции – составить протокол и передаеть его в соотвествующие органы. Дело может быть ограничено админнаказанием, а если будет усматриваться сознательное подстрекание – то и уголовным расследованием, но уже по иным статьям УК. В нашем случае с «протестантами» просто поговорили. Якобы они не знали о таком запрете. Уже по ходу расследования СБУ задержала гражданина который призывал жителей Одессы к таким противоправным действиям. В частности, он агитировал людей перекрывать улицы из-за отключений света. Вот его объяснения: " В связи с отключением электричества по городу, проявил инициативу, через домовой чат стал созывать соседей для акции, для перекрытия дороги, чтобы обратить внимание общественности на проблему нашего дома. Я понимаю, что мой проступок, к сожалению, возможно будет использоваться российской пропагандой для дискредитации нашего государства, за что я опять таки прошу искреннего прощения. Также я понимаю, что мы с вами можем потерпеть двое-трое-пятеро, а то и более суток, парням в окопах тяжелее, которые защищают нас. Нам стоит потерпеть того. Простите меня еще раз, пожалуйста. "Это было ошибкой. Я не знал, что во время военного положения запрещено проведение каких-либо акций, собраний. Поэтому простите меня, пожалуйста. Слава Украине! Героям слава!" заключил организатор протестов. На этом его и отпустили. А могли бы использовать участников акции в каком-то полезном труде, например наши учащиеся возят воду и иное для обустройства пунктов укрытия и обогрева. Если у некоторых куча свободного времени, то можно и потрудится для пользы общества, за которое они так пекутся.(https://www.facebook.com/alexander.datsuk)
beee написав:И нужно всего-то 200-300 лет, чтобы при константной работе стать миллионером. Придётся чуток, лет 180 не кушать и миллион в кармане
Максимум 20 років, при умові що відкладаєте 30% прибутку з відсотками на капіталізацію...навіть коли цей прибуток=мінімальній зарплаті...
Мій плиточник досяг апогею своєї майстерності при максимальному КПД. І дійсно, за 20 років він заробив мільон. Він декілька разів віддав мені кошти (інвестував), починаючи з 10 тысяч доларів і через 2 роки забрав 35. Відчуття, що темпи інфляції будуть попереду вашої формули. А хвороби, а форс мажори. Хіба життя піддається плануванню не те, що на 20 років, а хоча б на два
AlexMotel написав:Та не перегибайте, лпм для касетника зробити без токарного фрезерного та свердлильного не можливо
и со станками невозможно, там Почти прецизионная точность, чтобы все равномерно прижималось и с нужными оборотами крутилось. Валы, ролики, пасики. Мало советских магнитофонов где это соблюдалось, потому жевали ленту или "тянули" безбожно, пасики рвались, в какую то сторону перематывали а в другую нет. Электроника в магнитофонах примитивная. На двух - четырех лампах можно на коленке за час собрать.
Перші касетники для ремонту можно навіть в лещатах зажимать,так шутили в майстерні
prodigy написав:Наши доморощенные «протестанты» против отключения электроэнергии явились таки поводом для массового их упоминания в различных российских пабликах, таки принесли «пользу».понятно, что «полезные идиоты» всегда проявляются в критических ситуациях, вот оно и вылезло.....
Повністю погоджуюсь ... При цьому пропоную розширити тих кого можна внести в категорію корисних ідіотів Наприклад ті, які скаржаться що зараз щось гірше/дешевше ніж було до ВІЙНИ.... Ті хто розхитують ситуацію постійними пошуками винуватих в їх житті...
Простий приклад в обговоренні автономних систем живлення... Чи можна навіть зараз зібрати таку систему - так можна Скільки буде коштувати - від 4000 грн( на 10 хвилин)...до 50 000 грн(на 10 годин) Чи є в доступі - так Чи можна дешевше - так
І ще багато ТАК... Але ж валом тутешніх мешканців шукають г..но в задниці.І вони його знайдуть , бо вірно визначили де шукати... Але при цьому навіть не припустили , що якщо замінити г..но на щось корисніше - то можна як знайти так і не потрапляти в задницю від слова взагалі.