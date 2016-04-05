Додано: Нед 20 лис, 2022 21:22

Наши доморощенные «протестанты» против отключения электроэнергии явились таки поводом для массового их упоминания в различных российских пабликах, таки принесли «пользу».понятно, что «полезные идиоты» всегда проявляются в критических ситуациях, вот оно и вылезло. Но что интересно, как раз в Одессе, отключений было меньше, чем в иных городах, наши горожане привыкли жить весело и сыто. Даже во время войны. Хотя и набралось «протестатнтов» на весь миллионный город человек 50 в двух местах, но всё равно стыдно. Стыдно перед другими регионами. Стыдно перед нашими воинами на передовой. А вот как выходят на улицы жители освобожденного Херсона, которые тоже без света.По этому поводу был вынужден обратиться спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук: «В Одессе в связи с отключением электричества появились призывы к нарушению общественного правопорядка и участию в акциях протеста. Данная инициатива принадлежит далеко не украинцам. Оказалось, это дело рук вражеских информационных войск, которые пытаются надавить на эмоции украинцев, чтобы расшатать ситуацию внутри страны. По его словам, подобных вбросов будет еще больше, так как РФ существенно проигрывает на фронте».«Технология довольно простая. В домовых чатиках появляются неизвестные люди, которые начинают подталкивать жильцов к противоправным действиям. Я очень благодарен тем людям, которые направляют свои обращения в официальный чат-бот. И ремонтные бригады одесских электросетей к вам выезжают. И совершенно другое – следовать российским ботам, их призывам», – заявил Братчук. По его словам, ИПСО РФ вводят людей в заблуждение утверждениями, что власть не реагирует на них и является недееспособной. Они призывают горожан выходить на улицы и устраивать акции протеста, что во время действия военного положения строго запрещено. Также ИПСО распространяют фейки о том, что Украина якобы продает электроэнергию за границу, а Одесса передает ее на Запад страны.Разъясняем: ни городские власти, ни ДЭЗы, ни ОСМД или кооперативы не участвуют в процессе отключения и подключения электроэнергии к домам. Бесполезно звонить по таким случая депутатам или местным чиновникам. Энергетические компании (в нашем случае – ДТЕК) следуют строгим правилам Министерства энергетики и техническим протоколам. Их не в силе отменить ни военная администрация, ни сам министра, и даже Байден или Шольц. Так что потуги «полезных идиотов» никчемны, звоните Путлеру, - пусть прекратит обстрелы. Иного пути решения проблемы с вашим участием не существует.Удивляет правовой нигилизм. Откройте Закон України «Про правовий режим воєнного стану». Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану1. В умовах воєнного стану забороняються (в чиле синіх действий):- проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;- проведення страйків, масових зібрань та акцій.Таким образом, участники акций приравниваются к организаторам незаконных референдумов. Как вам такое сравнение?Этот же Закон устанавливает ответственность. «Стаття 25. Відповідальність за порушення правового режиму воєнного стану. Особи, винні у порушенні вимог або невиконанні заходів правового режиму воєнного стану, притягаються до відповідальності згідно із законом». Дело полиции – составить протокол и передаеть его в соотвествующие органы. Дело может быть ограничено админнаказанием, а если будет усматриваться сознательное подстрекание – то и уголовным расследованием, но уже по иным статьям УК. В нашем случае с «протестантами» просто поговорили. Якобы они не знали о таком запрете. Уже по ходу расследования СБУ задержалаЯ понимаю, что мой проступок, к сожалению, возможно будет использоваться российской пропагандой для дискредитации нашего государства, за что я опять таки прошу искреннего прощения. Также я понимаю, что мы с вами можем потерпеть двое-трое-пятеро, а то и более суток, парням в окопах тяжелее, которые защищают нас. Нам стоит потерпеть того. Простите меня еще раз, пожалуйста. "Это было ошибкой. Я не знал, что во время военного положения запрещено проведение каких-либо акций, собраний. Поэтому простите меня, пожалуйста. Слава Украине! Героям слава!" заключил организатор протестов. На этом его и отпустили. А могли бы использовать участников акции в каком-то полезном труде, например наши учащиеся возят воду и иное для обустройства пунктов укрытия и обогрева. Если у некоторых куча свободного времени, то можно и потрудится для пользы общества, за которое они так пекутся.(