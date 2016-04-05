Додано: Нед 20 лис, 2022 21:54

budivelnik написав: [Все дуже просто...

Або Ви збираєтесь обігнати 90% населення і мати мільйон

Або Ви не напружуючись живете як 90% населення...



Вибір у Вас.



Для довідки

В мене два сина

Старший вирішив йти своїм шляхом, при цьому досить непогано живе/працює...Але шансів в нього заробити мільйон доларів - немає...

Молодший зараз живе гірше від старшого ,працює більше від старшого - шансів заробити мільйон доларів - в нього також малувато...але в рази більше ніж у старшого.



От і виходить

Старший вибрав краще життя сьогодні

Молодший поки що погоджується на гірше сьогодні заради кращого завтра...



І хто з них правий?



ПС

Стартові позиції в синів однакові(освіта/квартира/машина) [Все дуже просто...Або Ви збираєтесь обігнати 90% населення і мати мільйонАбо Ви не напружуючись живете як 90% населення...Вибір у Вас.Для довідкиВ мене два синаСтарший вирішив йти своїм шляхом, при цьому досить непогано живе/працює...Але шансів в нього заробити мільйон доларів - немає...Молодший зараз живе гірше від старшого ,працює більше від старшого - шансів заробити мільйон доларів - в нього також малувато...але в рази більше ніж у старшого.От і виходитьСтарший вибрав краще життя сьогодніМолодший поки що погоджується на гірше сьогодні заради кращого завтра...І хто з них правий?ПССтартові позиції в синів однакові(освіта/квартира/машина)

а що, в житті тільки одна мета - заробити умовний мільйон? в житті багато чого різного є, і хтось з 0,5, чи навіть 0,1 від умовного мільйона почуває себе значно краще ніж той хто має той самий умовний мільйон чи навіть 10 і проживає значно більш повноцінне життя. і тут ще та задача, кого з них вважати таким, що добився більшого - умовного мільйонера і умовного на третину мільйонера. взагалі, у вас якась патологічна зацикленість на мільйоні. це якісь комплекси з минулого, коли на джинси і жуйку не вистачало?ви тут освіту обіс..ти намагалися. можна було б спробувати вам пояснити, що якби не освіта, то люди досі б обробляли землю волами і їздили б ви не на електромобілях, а на тих самих волах. і мазанку свою б освітлювали не інвертором з батареєю, а свічками. і в магазині у вас приймали б до оплати не банківські картки, а якісь умовні буси. але, чесно кажучи, думаю, що ви все одно не зрозумієте.