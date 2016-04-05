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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2746274727482749>
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 21:37

  fler написав:
  juristkostya написав:... эти люди должны остро ощущать свою неполноценность в современном мире.
Не вижу смысла обсуждать миллионеров - их во все времена единицы, статистику на них не построишь.

Ок, яку неповноцінність має гостро відчувати умовний Долярчик, що заробив гроші на смарт і має зарплату 100тис.грн.? (Риторичне)



ви це так пишете, ніби серед всіх лише долярчик спромігся заробити на смарт. а всі решта десь по шалашах тиняються. на це ж можна і з іншого ракурсу подивитися - лише на смарт і спромігся, та й той поки не здали, і коли здадуть не зрозуміло.і що за смарт від того забудовника - це ще те питання. і все це десь під сорокет рочків. так що не все тут так просто... :)
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 21:37

  beee написав:
  budivelnik написав:
  beee написав:И нужно всего-то 200-300 лет, чтобы при константной работе стать миллионером. Придётся чуток, лет 180 не кушать и миллион в кармане
Максимум 20 років, при умові що відкладаєте 30% прибутку з відсотками на капіталізацію...навіть коли цей прибуток=мінімальній зарплаті...
Мій плиточник досяг апогею своєї майстерності при максимальному КПД.
І дійсно, за 20 років він заробив мільон.
Він декілька разів віддав мені кошти (інвестував), починаючи з 10 тысяч доларів і через 2 роки забрав 35.
Відчуття, що темпи інфляції будуть попереду вашої формули. А хвороби, а форс мажори. Хіба життя піддається плануванню не те, що на 20 років, а хоча б на два
Все дуже просто...
Або Ви збираєтесь обігнати 90% населення і мати мільйон :D
Або Ви не напружуючись живете як 90% населення...

Вибір у Вас.

Для довідки
В мене два сина
Старший вирішив йти своїм шляхом, при цьому досить непогано живе/працює...Але шансів в нього заробити мільйон доларів - немає...
Молодший зараз живе гірше від старшого ,працює більше від старшого - шансів заробити мільйон доларів - в нього також малувато...але в рази більше ніж у старшого.

От і виходить
Старший вибрав краще життя сьогодні
Молодший поки що погоджується на гірше сьогодні заради кращого завтра...

І хто з них правий?

ПС
Стартові позиції в синів однакові(освіта/квартира/машина)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 21:49

  beee написав:
  budivelnik написав:
  beee написав:И нужно всего-то 200-300 лет, чтобы при константной работе стать миллионером. Придётся чуток, лет 180 не кушать и миллион в кармане. Максимум 20 років, при умові що відкладаєте 30% прибутку з відсотками на капіталізацію...навіть коли цей прибуток=мінімальній зарплаті...
Мій плиточник досяг апогею своєї майстерності при максимальному КПД.
І дійсно, за 20 років він заробив мільон.
Він декілька разів віддав мені кошти (інвестував), починаючи з 10 тысяч доларів і через 2 роки забрав 35.
Відчуття, що темпи інфляції будуть попереду вашої формули. А хвороби, а форс мажори. Хіба життя піддається плануванню не те, що на 20 років, а хоча б на два
Все дуже просто...
Або Ви збираєтесь обігнати 90% населення і мати мільйон :D
Або Ви не напружуючись живете як 90% населення...

Вибір у Вас.

Для довідки
В мене два сина
Старший вирішив йти своїм шляхом, при цьому досить непогано живе/працює...Але шансів в нього заробити мільйон доларів - немає...
Молодший зараз живе гірше від старшого ,працює більше від старшого - шансів заробити мільйон доларів - в нього також малувато...але в рази більше ніж у старшого.

От і виходить
Старший вибрав краще життя сьогодні
Молодший поки що погоджується на гірше сьогодні заради кращого завтра...

І хто з них правий?

ПС
Стартові позиції в синів однакові(освіта/квартира/машина)

Ніхто.
У кожного - свій шлях самурая, який вартий поваги
beee
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 21:54

  budivelnik написав:[Все дуже просто...
Або Ви збираєтесь обігнати 90% населення і мати мільйон :D
Або Ви не напружуючись живете як 90% населення...

Вибір у Вас.

Для довідки
В мене два сина
Старший вирішив йти своїм шляхом, при цьому досить непогано живе/працює...Але шансів в нього заробити мільйон доларів - немає...
Молодший зараз живе гірше від старшого ,працює більше від старшого - шансів заробити мільйон доларів - в нього також малувато...але в рази більше ніж у старшого.

От і виходить
Старший вибрав краще життя сьогодні
Молодший поки що погоджується на гірше сьогодні заради кращого завтра...

І хто з них правий?

ПС
Стартові позиції в синів однакові(освіта/квартира/машина)


а що, в житті тільки одна мета - заробити умовний мільйон? в житті багато чого різного є, і хтось з 0,5, чи навіть 0,1 від умовного мільйона почуває себе значно краще ніж той хто має той самий умовний мільйон чи навіть 10 і проживає значно більш повноцінне життя. і тут ще та задача, кого з них вважати таким, що добився більшого - умовного мільйонера і умовного на третину мільйонера. взагалі, у вас якась патологічна зацикленість на мільйоні. це якісь комплекси з минулого, коли на джинси і жуйку не вистачало?
ви тут освіту обіс..ти намагалися. можна було б спробувати вам пояснити, що якби не освіта, то люди досі б обробляли землю волами і їздили б ви не на електромобілях, а на тих самих волах. і мазанку свою б освітлювали не інвертором з батареєю, а свічками. і в магазині у вас приймали б до оплати не банківські картки, а якісь умовні буси. але, чесно кажучи, думаю, що ви все одно не зрозумієте.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:09

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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:11

В Україні через війну щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу.

«Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття», — пояснила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
https://t.me/babel/24746
@babel
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:18

  wild.tomcat написав:
  budivelnik написав:[Все дуже просто...
Або Ви збираєтесь обігнати 90% населення і мати мільйон :D
Або Ви не напружуючись живете як 90% населення...
Вибір у Вас.
Для довідки
В мене два сина
Старший вирішив йти своїм шляхом, при цьому досить непогано живе/працює...Але шансів в нього заробити мільйон доларів - немає...
Молодший зараз живе гірше від старшого ,працює більше від старшого - шансів заробити мільйон доларів - в нього також малувато...але в рази більше ніж у старшого.
От і виходить
Старший вибрав краще життя сьогодні
Молодший поки що погоджується на гірше сьогодні заради кращого завтра...
І хто з них правий?
ПС
Стартові позиції в синів однакові(освіта/квартира/машина)
а що, в житті тільки одна мета - заробити умовний мільйон? в житті багато чого різного є, і хтось з 0,5, чи навіть 0,1 від умовного мільйона почуває себе значно краще ніж той хто має той самий умовний мільйон чи навіть 10 і проживає значно більш повноцінне життя. і тут ще та задача, кого з них вважати таким, що добився більшого - умовного мільйонера і умовного на третину мільйонера. взагалі, у вас якась патологічна зацикленість на мільйоні. це якісь комплекси з минулого, коли на джинси і жуйку не вистачало?
ви тут освіту обіс..ти намагалися. можна було б спробувати вам пояснити, що якби не освіта, то люди досі б обробляли землю волами і їздили б ви не на електромобілях, а на тих самих волах. і мазанку свою б освітлювали не інвертором з батареєю, а свічками. і в магазині у вас приймали б до оплати не банківські картки, а якісь умовні буси. але, чесно кажучи, думаю, що ви все одно не зрозумієте.
Ви настільки примітивно все спростили - напевно фобія?
Почнемо з кінця
1 Де ви знайшли що я проти освіти?
2 По вашому освіта це оцінки?
По моєму - освіта це те що можеш ефективно примінити...а знати що повітря на 21% складається з кисню..під водою - не дуже то й це знання вам допоможе
Мене в інституті вчили логіки і вмінню знайти те чого немає в книжках..на основі того що є в книжках.
При цьому - в школі я був лідером по освіті
В інституті фоном для інших
В реальному житті обігнав 9 з 10 по фінансам
7 з 10 по якості життя
3 Найкраще в цьому житті почуває себе алкоголік в якого є на пляшку...
Ті хто хоче чогось досягти ( у освіті, фінансах,коханні чи мистецтві.....) - почувають себе гірше..бо якраз бажання досягти це є тим чарівним пенделем який змушує нас напружуватись...

Ніколи абсолюно щасливий не спробує погіршити своє життя заради чогось - адже в нього вже все є..( приклад психів в психлікарнях)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:22

  vitaliian написав:
В Україні через війну щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу.

«Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття», — пояснила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
https://t.me/babel/24746
@babel

У нас официально работающих было что-то порядка 12 млн до войны. Где-то такая цифра проскакивала, дескать на одного работающего скоро будет один пенсионер.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

wild.tomcat написав:
  fler написав:
  juristkostya написав:... эти люди должны остро ощущать свою неполноценность в современном мире.
Не вижу смысла обсуждать миллионеров - их во все времена единицы, статистику на них не построишь.

Ок, яку неповноцінність має гостро відчувати умовний Долярчик, що заробив гроші на смарт і має зарплату 100тис.грн.? (Риторичне)



ви це так пишете, ніби серед всіх лише долярчик спромігся заробити на смарт. а всі решта десь по шалашах тиняються. на це ж можна і з іншого ракурсу подивитися - лише на смарт і спромігся, та й той поки не здали, і коли здадуть не зрозуміло.і що за смарт від того забудовника - це ще те питання. і все це десь під сорокет рочків. так що не все тут так просто... :)


Коли ви вже Долярчику вирішили в кишеню зазирнути, то варто було б врахувати, що спочатку він придбав 1к в новобудові, зробив ремонт і там живе його сім'я, а вже потім наскирдував на свій легендарний смарт. То ж, аби бути об'єктивним, варто визнати що Долярчик-Успіх таки успішніший за середньопересічного, і чого-чого, а комплексувати йому не варто.
Faceless
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  #<1 ... 2746274727482749>
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