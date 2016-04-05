Faceless написав:варто визнати що Долярчик-Успіх таки успішніший за середньопересічного, і чого-чого, а комплексувати йому не варто.
Але проблема Долярчика (на мій погляд) полягала в тому що він вже отримавши від життя в 10 разів більше ніж це зможе отримати по різним причинам 70% населення - вів себе так ніби саме йому потрібно допомагати...якраз за рахунок всього населення і постійно заманював в різні лохотрони
Насчет Брежнева, сорокалетие смерти которого сейчас многие вспоминают. Вряд ли кто-то тогда мог представить, что через 40 лет у власти будут люди, по сравнению с которыми маразматичное брежневское Политбюро покажется мудрым и аристократичным римским сенатом.
...... Канал вражеский
Не очень понял, почему Вы определили канал как "вражеский". Не украинский, да. Но вражеский? Тем более, насколько понял, он даже не российский, а белорусский. Но если даже российский, то явно не вражеский:
Поддержка вооруженной борьбы против путинизма - политическая, медийная, правозащитная, материальная, инфраструктурная - это единственное, что сейчас требуется от российской оппозиции
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 лис, 2022 22:43, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:В реальному житті обігнав 9 з 10 по фінансам 7 з 10 по якості життя 3 Найкраще в цьому житті почуває себе алкоголік в якого є на пляшку...
знову ви кічитеся своїм мільйоном. багато видатних і не дуже вчених та винахідників ніколи не були фінансово багатими. але при цьому свою якість життя вони вважали цілком пристойною, може навіть що вони обігнали 9 з 10 . в них була інша мета, ніж заробити мільйон. і вони справилися з нею більше ніж краще. вони зробили відкриття і винаходи, якими користувалося і користується і буде користуватися людство. їх знало за життя чи памятає після все людство. і їм не потрібний був для цього ні мільйон ні мільярд. а хто знає вас, з вашим мільйоном, і тим більше хто памятатиме потім? дай боже щоб хоч свої вряди годи згадували. вибрали собі такий шлях - ну прапор в руки. але це ще зовсім не привид при першій ліпшій нагоді тикати своїм мільйоном всім іншим. на ваш мільйон всім іншим якось на...ти.
Faceless написав:варто визнати що Долярчик-Успіх таки успішніший за середньопересічного, і чого-чого, а комплексувати йому не варто.
Але проблема Долярчика (на мій погляд) полягала в тому що він вже отримавши від життя в 10 разів більше ніж це зможе отримати по різним причинам 70% населення - вів себе так ніби саме йому потрібно допомагати...якраз за рахунок всього населення і постійно заманював в різні лохотрони
На цьому пропоную залишити Долярчика в спокої, принаймні, поки його тут немає (сподіваюся, скоро повернеться)
fler написав:Ок, яку неповноцінність має гостро відчувати умовний Долярчик, що заробив гроші на смарт і має зарплату 100тис.грн.? (Риторичне)
ви це так пишете, ніби серед всіх лише долярчик спромігся заробити на смарт. а всі решта десь по шалашах тиняються. на це ж можна і з іншого ракурсу подивитися - лише на смарт і спромігся, та й той поки не здали, і коли здадуть не зрозуміло.і що за смарт від того забудовника - це ще те питання. і все це десь під сорокет рочків. так що не все тут так просто...
Коли ви вже Долярчику вирішили в кишеню зазирнути, то варто було б врахувати, що спочатку він придбав 1к в новобудові, зробив ремонт і там живе його сім'я, а вже потім наскирдував на свій легендарний смарт. То ж, аби бути об'єктивним, варто визнати що Долярчик-Успіх таки успішніший за середньопересічного, і чого-чого, а комплексувати йому не варто.
я не заглядаю, якось нахіба не треба. і комплексувати його ніхто особливо то і не закликає. та і мова ж зовсім не про це йшла. про його 1к я памятаю, як і те, що більшість йому радила не смарт брати, а ту 1к змінити на якусь більшу, щоб не мучити сімю з 4х осіб в тій 1к. і ця порада, на мою думку, цілком слушна була.
budivelnik написав:В реальному житті обігнав 9 з 10 по фінансам 7 з 10 по якості життя 3 Найкраще в цьому житті почуває себе алкоголік в якого є на пляшку...
знову ви кічитеся своїм мільйоном. багато видатних і не дуже вчених та винахідників ніколи не були фінансово багатими. але при цьому свою якість життя вони вважали цілком пристойною, може навіть що вони обігнали 9 з 10 . в них була інша мета, ніж заробити мільйон. і вони справилися з нею більше ніж краще. вони зробили відкриття і винаходи, якими користувалося і користується і буде користуватися людство. їх знало за життя чи памятає після все людство. і їм не потрібний був для цього ні мільйон ні мільярд. а хто знає вас, з вашим мільйоном, і тим більше хто памятатиме потім? дай боже щоб хоч свої вряди годи згадували. вибрали собі такий шлях - ну прапор в руки. але це ще зовсім не привид при першій ліпшій нагоді тикати своїм мільйоном всім іншим. на ваш мільйон всім іншим якось на...ти.
Для того щоб не бути білою вороною в суспільстві - треба підтримувати загальні правила цього суспільства Коли СРСР будував комунізм - загальне правило було - всі однакові Капіталізм - має інше правило - всі мають право дбати про себе.. поважаючи при цьому право оточуючих дбати про себе...
Ми зараз будуємо капіталізм... Маск - геній...але багатий геній Марадона віртуоз мяча- але багатий віртуоз Павароті геніальний тенор -але багатий тенор Папа Римський - чудовий керівник католицької церкви..але багатої церкви...
Таким чином є бідні монахи - але щасливі крім молитви і прожиткових калорій їм майже нічого не треба( в крайньому випадку вони так заявляють офіційно) - але чомусь інших віруючих , які хочуть бути багатими на три-чотири порядки більше ніж бідних монахів...
От і виходить Одним з мірил успішності при капіталізмі - є капітал ( тобто якщо ти щось робиш все одно в якій галузі бізнес/мистецтво/наука) і робиш це з користю для інших - ти багатий фізично (квартира/машина/освіта/посада/рахунок в банку/дороге медобслуговування/дорогий курорт)..... Якщо Ви живете в іншій соціально/суспільній системі ( наприклад в педерації) - то вам за щастя унітаз.... Але ж ми говоримо про нас, тих хто будує успішну капіталістичну Державу і пробуємо догнати Польщу і Прибалтику Чи всетаки педерації з її туалетом на вулиці і расейськім міром?
І на рахунок насрати... Під час голодомору червоним вбивцям було насрати на те що селянин заробив своїми руками...При чому той хто працював добре - в того було що забрати...але тих в кого було що забирати - завжди була меншість.. От червоні вбивці під гарною обгорткою що куркулі награбували а в місті гинуть від голоду - згноїли куркулів..там з добрий 1 млн осіб.... Ви про це?
Якщо не дай Бог ситуація повернеться так що для того щоб Держава вижила треба в когось забрати - то в мене є що забирати? А що можна отримати з щасливого але бідного нероби?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 20 лис, 2022 22:56, всього редагувалось 2 разів.
В Україні через війну щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу.
«Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття», — пояснила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. https://t.me/babel/24746 @babel
Інфографіка: наразі лише 45% українських бізнесів працюють у «довоєнному» режимі.
Очередной бунт мобилизованных Интересно, что буквально фоном для очередного бунта является т.н. «Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации» – монструозная конструкция, возведенная Сергеем Шойгу в Одинцовском районе Подмосковья. Если помните, всякие там фрески и мозаики со Сталиным и красными звездами, переплавка военной техники вермахта для ступеней – это как раз для этого «храма».
про этот "храм":
кстати, на этом канале вообще много забавных материалов про оркостан:
Підтримування і пропаганду в суспільстві всього двох думок Перша - у негараздах винуваті всі крім мене Друга - багаті=зло
Тормозить розвиток цього суспільства сильніше ніж московська агресія.... Не можна в бідному(матеріально) суспільстві просувати гасла - головне щастя... чи - головне рівність і іншу муру, по тій простій причині, що спочатку повітря потім вода потім харчі потім медицина потім освіта потім відпочинок і тільки потім - щастя....
Правда якщо людина щаслива що ефективно виконує перших 5 пунктів - то може їй і не потрібно йти до шостого?