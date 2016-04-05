Додано: Нед 20 лис, 2022 22:49

wild.tomcat написав: budivelnik написав: В реальному житті обігнав 9 з 10 по фінансам

7 з 10 по якості життя

3 Найкраще в цьому житті почуває себе алкоголік в якого є на пляшку... В реальному житті обігнав 9 з 10 по фінансам7 з 10 по якості життя3 Найкраще в цьому житті почуває себе алкоголік в якого є на пляшку...

знову ви кічитеся своїм мільйоном. багато видатних і не дуже вчених та винахідників ніколи не були фінансово багатими. але при цьому свою якість життя вони вважали цілком пристойною, може навіть що вони обігнали 9 з 10 . в них була інша мета, ніж заробити мільйон. і вони справилися з нею більше ніж краще. вони зробили відкриття і винаходи, якими користувалося і користується і буде користуватися людство. їх знало за життя чи памятає після все людство. і їм не потрібний був для цього ні мільйон ні мільярд. а хто знає вас, з вашим мільйоном, і тим більше хто памятатиме потім? дай боже щоб хоч свої вряди годи згадували. вибрали собі такий шлях - ну прапор в руки. але це ще зовсім не привид при першій ліпшій нагоді тикати своїм мільйоном всім іншим. на ваш мільйон всім іншим якось на...ти. знову ви кічитеся своїм мільйоном. багато видатних і не дуже вчених та винахідників ніколи не були фінансово багатими. але при цьому свою якість життя вони вважали цілком пристойною, може навіть що вони обігнали 9 з 10. в них була інша мета, ніж заробити мільйон. і вони справилися з нею більше ніж краще. вони зробили відкриття і винаходи, якими користувалося і користується і буде користуватися людство. їх знало за життя чи памятає після все людство. і їм не потрібний був для цього ні мільйон ні мільярд. а хто знає вас, з вашим мільйоном, і тим більше хто памятатиме потім? дай боже щоб хоч свої вряди годи згадували. вибрали собі такий шлях - ну прапор в руки. але це ще зовсім не привид при першій ліпшій нагоді тикати своїм мільйоном всім іншим. на ваш мільйон всім іншим якось на...ти.

Для того щоб не бути білою вороною в суспільстві - треба підтримувати загальні правила цього суспільстваКоли СРСР будував комунізм - загальне правило було - всі однаковіКапіталізм - має інше правило - всі мають право дбати про себе.. поважаючи при цьому право оточуючих дбати про себе...Ми зараз будуємо капіталізм...Маск - геній...але багатий генійМарадона віртуоз мяча- але багатий віртуозПавароті геніальний тенор -але багатий тенорПапа Римський - чудовий керівник католицької церкви..але багатої церкви...Таким чином є бідні монахи - але щасливі крім молитви і прожиткових калорій їм майже нічого не треба( в крайньому випадку вони так заявляють офіційно) - але чомусь інших віруючих , які хочуть бути багатими на три-чотири порядки більше ніж бідних монахів...От і виходитьОдним з мірил успішності при капіталізмі - є капітал ( тобто якщо ти щось робиш все одно в якій галузі бізнес/мистецтво/наука) і робиш це з користю для інших - ти багатий фізично (квартира/машина/освіта/посада/рахунок в банку/дороге медобслуговування/дорогий курорт).....Якщо Ви живете в іншій соціально/суспільній системі ( наприклад в педерації) - то вам за щастя унітаз....Але ж ми говоримо про нас, тих хто будує успішну капіталістичну Державу і пробуємо догнати Польщу і ПрибалтикуЧи всетаки педерації з її туалетом на вулиці і расейськім міром?І на рахунок насрати...Під час голодомору червоним вбивцям було насрати на те що селянин заробив своїми руками...При чому той хто працював добре - в того було що забрати...але тих в кого було що забирати - завжди була меншість..От червоні вбивці під гарною обгорткою що куркулі награбували а в місті гинуть від голоду - згноїли куркулів..там з добрий 1 млн осіб....Ви про це?Якщо не дай Бог ситуація повернеться так що для того щоб Держава вижила треба в когось забрати - то в мене є що забирати?А що можна отримати з щасливого але бідного нероби?