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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27472748274927502751>
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:варто визнати що Долярчик-Успіх таки успішніший за середньопересічного, і чого-чого, а комплексувати йому не варто.
Але проблема Долярчика (на мій погляд) полягала в тому що він вже отримавши від життя в 10 разів більше ніж це зможе отримати по різним причинам 70% населення - вів себе так ніби саме йому потрібно допомагати...якраз за рахунок всього населення і постійно заманював в різні лохотрони
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:35

  vitaliian написав:
Насчет Брежнева, сорокалетие смерти которого сейчас многие вспоминают. Вряд ли кто-то тогда мог представить, что через 40 лет у власти будут люди, по сравнению с которыми маразматичное брежневское Политбюро покажется мудрым и аристократичным римским сенатом.

......
Канал вражеский

Не очень понял, почему Вы определили канал как "вражеский". Не украинский, да. Но вражеский? Тем более, насколько понял, он даже не российский, а белорусский.
Но если даже российский, то явно не вражеский:
Поддержка вооруженной борьбы против путинизма - политическая, медийная, правозащитная, материальная, инфраструктурная - это единственное, что сейчас требуется от российской оппозиции
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 лис, 2022 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:37

  budivelnik написав:В реальному житті обігнав 9 з 10 по фінансам
7 з 10 по якості життя
3 Найкраще в цьому житті почуває себе алкоголік в якого є на пляшку...


знову ви кічитеся своїм мільйоном. багато видатних і не дуже вчених та винахідників ніколи не були фінансово багатими. але при цьому свою якість життя вони вважали цілком пристойною, може навіть що вони обігнали 9 з 10 :wink: . в них була інша мета, ніж заробити мільйон. і вони справилися з нею більше ніж краще. вони зробили відкриття і винаходи, якими користувалося і користується і буде користуватися людство. їх знало за життя чи памятає після все людство. і їм не потрібний був для цього ні мільйон ні мільярд. а хто знає вас, з вашим мільйоном, і тим більше хто памятатиме потім? дай боже щоб хоч свої вряди годи згадували. вибрали собі такий шлях - ну прапор в руки. але це ще зовсім не привид при першій ліпшій нагоді тикати своїм мільйоном всім іншим. на ваш мільйон всім іншим якось на...ти.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:
  Faceless написав:варто визнати що Долярчик-Успіх таки успішніший за середньопересічного, і чого-чого, а комплексувати йому не варто.
Але проблема Долярчика (на мій погляд) полягала в тому що він вже отримавши від життя в 10 разів більше ніж це зможе отримати по різним причинам 70% населення - вів себе так ніби саме йому потрібно допомагати...якраз за рахунок всього населення і постійно заманював в різні лохотрони
На цьому пропоную залишити Долярчика в спокої, принаймні, поки його тут немає (сподіваюся, скоро повернеться)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:44

  Faceless написав:
wild.tomcat написав:
  fler написав:Ок, яку неповноцінність має гостро відчувати умовний Долярчик, що заробив гроші на смарт і має зарплату 100тис.грн.? (Риторичне)



ви це так пишете, ніби серед всіх лише долярчик спромігся заробити на смарт. а всі решта десь по шалашах тиняються. на це ж можна і з іншого ракурсу подивитися - лише на смарт і спромігся, та й той поки не здали, і коли здадуть не зрозуміло.і що за смарт від того забудовника - це ще те питання. і все це десь під сорокет рочків. так що не все тут так просто... :)


Коли ви вже Долярчику вирішили в кишеню зазирнути, то варто було б врахувати, що спочатку він придбав 1к в новобудові, зробив ремонт і там живе його сім'я, а вже потім наскирдував на свій легендарний смарт. То ж, аби бути об'єктивним, варто визнати що Долярчик-Успіх таки успішніший за середньопересічного, і чого-чого, а комплексувати йому не варто.


я не заглядаю, якось нахіба не треба. і комплексувати його ніхто особливо то і не закликає. та і мова ж зовсім не про це йшла.
про його 1к я памятаю, як і те, що більшість йому радила не смарт брати, а ту 1к
змінити на якусь більшу, щоб не мучити сімю з 4х осіб в тій 1к. і ця порада, на мою думку, цілком слушна була.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:49

  wild.tomcat написав:
  budivelnik написав:В реальному житті обігнав 9 з 10 по фінансам
7 з 10 по якості життя
3 Найкраще в цьому житті почуває себе алкоголік в якого є на пляшку...

знову ви кічитеся своїм мільйоном. багато видатних і не дуже вчених та винахідників ніколи не були фінансово багатими. але при цьому свою якість життя вони вважали цілком пристойною, може навіть що вони обігнали 9 з 10 :wink: . в них була інша мета, ніж заробити мільйон. і вони справилися з нею більше ніж краще. вони зробили відкриття і винаходи, якими користувалося і користується і буде користуватися людство. їх знало за життя чи памятає після все людство. і їм не потрібний був для цього ні мільйон ні мільярд. а хто знає вас, з вашим мільйоном, і тим більше хто памятатиме потім? дай боже щоб хоч свої вряди годи згадували. вибрали собі такий шлях - ну прапор в руки. але це ще зовсім не привид при першій ліпшій нагоді тикати своїм мільйоном всім іншим. на ваш мільйон всім іншим якось на...ти.
Для того щоб не бути білою вороною в суспільстві - треба підтримувати загальні правила цього суспільства
Коли СРСР будував комунізм - загальне правило було - всі однакові
Капіталізм - має інше правило - всі мають право дбати про себе.. поважаючи при цьому право оточуючих дбати про себе...

Ми зараз будуємо капіталізм...
Маск - геній...але багатий геній
Марадона віртуоз мяча- але багатий віртуоз
Павароті геніальний тенор -але багатий тенор
Папа Римський - чудовий керівник католицької церкви..але багатої церкви...

Таким чином є бідні монахи - але щасливі крім молитви і прожиткових калорій їм майже нічого не треба( в крайньому випадку вони так заявляють офіційно) - але чомусь інших віруючих , які хочуть бути багатими на три-чотири порядки більше ніж бідних монахів...

От і виходить
Одним з мірил успішності при капіталізмі - є капітал ( тобто якщо ти щось робиш все одно в якій галузі бізнес/мистецтво/наука) і робиш це з користю для інших - ти багатий фізично (квартира/машина/освіта/посада/рахунок в банку/дороге медобслуговування/дорогий курорт).....
Якщо Ви живете в іншій соціально/суспільній системі ( наприклад в педерації) - то вам за щастя унітаз....
Але ж ми говоримо про нас, тих хто будує успішну капіталістичну Державу і пробуємо догнати Польщу і Прибалтику
Чи всетаки педерації з її туалетом на вулиці і расейськім міром?

І на рахунок насрати...
Під час голодомору червоним вбивцям було насрати на те що селянин заробив своїми руками...При чому той хто працював добре - в того було що забрати...але тих в кого було що забирати - завжди була меншість..
От червоні вбивці під гарною обгорткою що куркулі награбували а в місті гинуть від голоду - згноїли куркулів..там з добрий 1 млн осіб....
Ви про це?

Якщо не дай Бог ситуація повернеться так що для того щоб Держава вижила треба в когось забрати - то в мене є що забирати?
А що можна отримати з щасливого але бідного нероби?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 20 лис, 2022 22:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
В Україні через війну щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу.

«Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття», — пояснила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
https://t.me/babel/24746
@babel
Інфографіка: наразі лише 45% українських бізнесів працюють у «довоєнному» режимі.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:58

  vitaliian написав:
Очередной бунт мобилизованных
Интересно, что буквально фоном для очередного бунта является т.н. «Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации» – монструозная конструкция, возведенная Сергеем Шойгу в Одинцовском районе Подмосковья. Если помните, всякие там фрески и мозаики со Сталиным и красными звездами, переплавка военной техники вермахта для ступеней – это как раз для этого «храма».
про этот "храм":


кстати, на этом канале вообще много забавных материалов про оркостан:
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 22:59

  Shaman написав:щось Ви занадто вже прискіпливо до Успіха. ;)

ну буває, ну інколи заносить - але людина намагається дивитися позитивно. :D


Так ніхто ж не забув, як він пропонував "віддати Путіну те що він хоче", заглядуючи йому в очі разом із зеленським.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:02

Підтримування і пропаганду в суспільстві всього двох думок
Перша - у негараздах винуваті всі крім мене
Друга - багаті=зло

Тормозить розвиток цього суспільства сильніше ніж московська агресія....
Не можна в бідному(матеріально) суспільстві просувати гасла
- головне щастя...
чи
- головне рівність
і іншу муру, по тій простій причині, що спочатку
повітря
потім вода
потім харчі
потім медицина
потім освіта
потім відпочинок
і тільки потім - щастя....

Правда якщо людина щаслива що ефективно виконує перших 5 пунктів - то може їй і не потрібно йти до шостого?
budivelnik
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