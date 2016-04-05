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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2748274927502751>
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:10

  juristkostya написав:........
После оплаты всяких платных курсов у средней семьи сейчас остаётся денег больше, чем у советской семьи после полностью бесплатной школы и кружков. Вот такой парадокс.

По-моему, Вы сильно преувеличиваете. Очень сильно.
И у советской семьи пользоваться бесплатными кружками ребёнок мог независимо от того, сколько денег в семье оставалось и вообще было. Сегодня так не выйдет.
А Дом пионеров перед войной был один на весь город.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:16

  yanyura написав:
  pesikot написав:
"Это подстава, Путин нас обманул!" Матери срочников записали обращение


В этом видео не услышал ни от одной говорящей не только об осуждении войны, но даже намека на это, единственная их просьба только чтобы не посылали лично их детей в Украину.
И вера в то, что "царь хороший, те бояре плохие", которые не прислушались к словам пуйла и "заслуженного спасателя недорашки" и отправили их детей воевать.

Психология раба неизлечима.

Тут может быть вопрос и в том, что иначе они выступить и не могут - "посодют".
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:21

  budivelnik написав:
Ми зараз будуємо капіталізм...
Маск - геній...але багатий геній
Марадона віртуоз мяча- але багатий віртуоз
Павароті геніальний тенор -але багатий тенор
Папа Римський - чудовий керівник католицької церкви..але багатої церкви...

Таким чином є бідні монахи - але щасливі крім молитви і прожиткових калорій їм майже нічого не треба( в крайньому випадку вони так заявляють офіційно) - але чомусь інших віруючих , які хочуть бути багатими на три-чотири порядки більше ніж бідних монахів...

От і виходить
Одним з мірил успішності при капіталізмі - є капітал ( тобто якщо ти щось робиш все одно в якій галузі бізнес/мистецтво/наука) і робиш це з користю для інших - ти багатий фізично (квартира/машина/освіта/посада/рахунок в банку/дороге медобслуговування/дорогий курорт).....
Якщо Ви живете в іншій соціально/суспільній системі ( наприклад в педерації) - то вам за щастя унітаз....
Але ж ми говоримо про нас, тих хто будує успішну капіталістичну Державу і пробуємо догнати Польщу і Прибалтику
Чи всетаки педерації з її туалетом на вулиці і расейськім міром?


маск можливо і геній, але боргів стільки, що його кредиторам відправити його збирати пляшки дуже просто. що власне вони час від часу і намагаються зробити. можливо що колись їх спроби і увінчаються успіхом.
марадона - з "віртуоза" перетворився в типового алкана і нарка. і мало того, поки був "віртуозом", за "мільйон" (капітал, бабло чи ще щось, що вам більше до вподоби) готовий був і ближнього і дальнього трохи нає... ("руку божу" всі памятають). ви теж такий? і як він закінчив, сподіваюся, ви в курсі? так що такий собі приклад для наслідування. і да, який з ваших синів рівняється на марадону?
за паваротті - не в курсі, маю інші музичні смаки.
а папа римський взагалі тут ні до чого, сьогодні один, завтра інший. і збирати з пастви данину багато розуму не потрібно. тим більше що не цей папа це придумав. а може зовсім і не папа.

розумієте, це у вас капітал - це бабло. і мірило успішності - бабло. а в когось все зовсім інакше (тільки не треба тут про алкашів). але ви вперто цього не хочете розуміти і сприймати. виходить, що це у вас в голові совок - "тільки так (так як ви), і ніяк інакше".
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Нед 20 лис, 2022 23:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:24

  Сибарит написав:
  fler написав:Що ж тепер робити з мільйонерами- двієчниками?)))
Нагадаю відомий вислів: " Зустріч випускників вирішили провести на яхті двієчника Феді".

Естественность этого явления легко доказывается научно :)
Известно, что
знание (з) = сила (f)
время (t) = деньги (д)

Согласно формуле работы (p) из школьной программы, р=f*t. Выполнив несложное преобразование, получим что сила t=p/f.
Выполнив постановку, получим, что д=p/з.
Перейдя к пределу убедимся, что при константной работе, количество денег стремится к бесконечности при знаниях, стремящихся к нулю.

:-D

Тільки затрачений час вважається кращим, коли він МЕНШИЙ, а грошей хочеться БІЛЬШЕ :)
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:24

  ЛАД написав:Не очень понял, почему Вы определили канал как "вражеский".
вы его тоже читаете)

как раз чтобы избежать флуда о степени принадлежности канала к арийским расам. А так вражеский все ок и нет вопросов (разве что вы возразите).
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лис, 2022 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:28

  wild.tomcat написав:розумієте, це у вас капітал - це бабло. і мірило успішності - бабло. а в когось все зовсім інакше
Ви відстали на 30 років
Це в совку було -БАБЛО
В мене - капітал
Який дозволив мені цього року зекономити для Держави вже якихось 5 тонн палива, перевівши таксі на електрику ( і дозволить економити ще по 2-3 тонни щомісячно на протязі принаймі трьох років)
Цей капітал дозволяє сотням покупців під час тривог і відсутності світла -бути спокійним і знати що в них є де купити від хліба до цигарок ...батарейок і так далі
Цей капітал створив за останні пару місяців - 12 робочих місць..при чому ці робочі місця можуть бути використаними людьми з обмеженними можливостями(травми/ампутації) однієї з кінцівок...

Тому
Збийтесь з ідей совка...
Переходьте до капіталізму
В капіталізмі жоден з винаходів в матеріальному світі не зміг відбутись без капіталу...
І наш Уряд криком кричить що йому потрібні інвестиції( тобто капітал у вигляді грошей технологій)

І тут виходите ви весь в білому..... і заявляєте що капітал - це фуфло.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:30

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  prodigy написав:надо сократить сумму до 20мрд и предложить вузам финансирование из контрактов студентов
так и будет. Содержать столько вузов во время войны и после нее - непозволительная роскошь.. надо признать что совковый коммунизм рухнул. У какого гаранта хватит смелости на такое? Потом выступит профильный министр и предложит молодежи учиться заграницей.


в моєму районі (приватний сектор)-більше 40% дітей отримують освіту за кордоном-Словаччина, Польща, Німеччина, Канада)

Вы прекрасно знаете, сколько стоит образование и жизнь за границей. По итогу в таком варианте образование станет элитарным и позволить его своим детям смогут 80 тыс. моряков, ещё примерно столько же IT-шников и, допустим, ещё столько же бизнесменов.
Демократия на марше.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:35

  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:розумієте, це у вас капітал - це бабло. і мірило успішності - бабло. а в когось все зовсім інакше
Ви відстали на 30 років
Це в совку було -БАБЛО
В мене - капітал
....

І тут виходите ви весь в білому..... і заявляєте що капітал - це фуфло.


от власне, що для вас капітал - це бабло. що тільки що ви успішно довели всім. а взагалі то, він може бути різним, в різних формах, так би мовити. але вам цього не осилити. вже мабуть. так що збийтеся. і заспокойтеся. і майте хоч трохи повагу до відвідувачів цього форуму - перестаньте тикати своїм "капіталом" всім і кожному, при нагоді і без.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:36

  ЛАД написав:Демократия на марше.
причем тут простите демократия? Или это юмор... Экономика первична, все должны жить по средствам и диктатуры и свободные народы. Если работает 45% бизнесов, полагаю будут резать образование, культуру, чиновников. Медицина пока ещё нужна, раненых лечить, а потом и её порежут, по крайней мере сельскую. В селах вообще не будет ни медицины ни образования. Может и газ отрежут, если не хватит городам. Примут закон о дистанционном обучении (тем кто не захочет отдавать ребенка в интернат) и всё. Это не вчерашняя проблема кстати.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лис, 2022 23:43, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:36

  budivelnik написав:
  prodigy написав:Наши доморощенные «протестанты» против отключения электроэнергии явились таки поводом для массового их упоминания в различных российских пабликах, таки принесли «пользу».понятно, что «полезные идиоты» всегда проявляются в критических ситуациях, вот оно и вылезло.....
Повністю погоджуюсь ...
При цьому пропоную розширити тих кого можна внести в категорію корисних ідіотів
Наприклад ті, які скаржаться що зараз щось гірше/дешевше ніж було до ВІЙНИ....
Ті хто розхитують ситуацію постійними пошуками винуватих в їх житті...

Простий приклад в обговоренні автономних систем живлення...
Чи можна навіть зараз зібрати таку систему - так можна
Скільки буде коштувати - від 4000 грн( на 10 хвилин)...до 50 000 грн(на 10 годин)
Чи є в доступі - так
Чи можна дешевше - так

І ще багато ТАК...
Але ж валом тутешніх мешканців шукають г..но в задниці.І вони його знайдуть , бо вірно визначили де шукати...
Але при цьому навіть не припустили , що якщо замінити г..но на щось корисніше - то можна як знайти так і не потрапляти в задницю від слова взагалі.


если кто забыл то все началось вот с этого
Вартість резервних 6Квт*год з інвертором на 1500Вт - 30 000 грн

то я все таки хотел бы купить такое за 30К которое держит хату 6 часов.
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