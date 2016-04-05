Додано: Нед 20 лис, 2022 23:21

budivelnik написав:

Ми зараз будуємо капіталізм...

Маск - геній...але багатий геній

Марадона віртуоз мяча- але багатий віртуоз

Павароті геніальний тенор -але багатий тенор

Папа Римський - чудовий керівник католицької церкви..але багатої церкви...



Таким чином є бідні монахи - але щасливі крім молитви і прожиткових калорій їм майже нічого не треба( в крайньому випадку вони так заявляють офіційно) - але чомусь інших віруючих , які хочуть бути багатими на три-чотири порядки більше ніж бідних монахів...



От і виходить

Одним з мірил успішності при капіталізмі - є капітал ( тобто якщо ти щось робиш все одно в якій галузі бізнес/мистецтво/наука) і робиш це з користю для інших - ти багатий фізично (квартира/машина/освіта/посада/рахунок в банку/дороге медобслуговування/дорогий курорт).....

Якщо Ви живете в іншій соціально/суспільній системі ( наприклад в педерації) - то вам за щастя унітаз....

Але ж ми говоримо про нас, тих хто будує успішну капіталістичну Державу і пробуємо догнати Польщу і Прибалтику

Чи всетаки педерації з її туалетом на вулиці і расейськім міром? Ми зараз будуємо капіталізм...Маск - геній...але багатий генійМарадона віртуоз мяча- але багатий віртуозПавароті геніальний тенор -але багатий тенорПапа Римський - чудовий керівник католицької церкви..але багатої церкви...Таким чином є бідні монахи - але щасливі крім молитви і прожиткових калорій їм майже нічого не треба( в крайньому випадку вони так заявляють офіційно) - але чомусь інших віруючих , які хочуть бути багатими на три-чотири порядки більше ніж бідних монахів...От і виходитьОдним з мірил успішності при капіталізмі - є капітал ( тобто якщо ти щось робиш все одно в якій галузі бізнес/мистецтво/наука) і робиш це з користю для інших - ти багатий фізично (квартира/машина/освіта/посада/рахунок в банку/дороге медобслуговування/дорогий курорт).....Якщо Ви живете в іншій соціально/суспільній системі ( наприклад в педерації) - то вам за щастя унітаз....Але ж ми говоримо про нас, тих хто будує успішну капіталістичну Державу і пробуємо догнати Польщу і ПрибалтикуЧи всетаки педерації з її туалетом на вулиці і расейськім міром?

маск можливо і геній, але боргів стільки, що його кредиторам відправити його збирати пляшки дуже просто. що власне вони час від часу і намагаються зробити. можливо що колись їх спроби і увінчаються успіхом.марадона - з "віртуоза" перетворився в типового алкана і нарка. і мало того, поки був "віртуозом", за "мільйон" (капітал, бабло чи ще щось, що вам більше до вподоби) готовий був і ближнього і дальнього трохи нає... ("руку божу" всі памятають). ви теж такий? і як він закінчив, сподіваюся, ви в курсі? так що такий собі приклад для наслідування. і да, який з ваших синів рівняється на марадону?за паваротті - не в курсі, маю інші музичні смаки.а папа римський взагалі тут ні до чого, сьогодні один, завтра інший. і збирати з пастви данину багато розуму не потрібно. тим більше що не цей папа це придумав. а може зовсім і не папа.розумієте, це у вас капітал - це бабло. і мірило успішності - бабло. а в когось все зовсім інакше (тільки не треба тут про алкашів). але ви вперто цього не хочете розуміти і сприймати. виходить, що це у вас в голові совок - "тільки так (так як ви), і ніяк інакше".