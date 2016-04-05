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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2748274927502751
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:52

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:щось Ви занадто вже прискіпливо до Успіха. ;)

ну буває, ну інколи заносить - але людина намагається дивитися позитивно. :D


Так ніхто ж не забув, як він пропонував "віддати Путіну те що він хоче", заглядуючи йому в очі разом із зеленським.

Не помню, что он предлагал, но он уже давно на фронте и воюет с врагом. В отличие от Вас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:54

  ЛАД написав:
  prodigy написав:в моєму районі (приватний сектор)-більше 40% дітей отримують освіту за кордоном-Словаччина, Польща, Німеччина, Канада)

Вы прекрасно знаете, сколько стоит образование и жизнь за границей. По итогу в таком варианте образование станет элитарным и позволить его своим детям смогут 80 тыс. моряков, ещё примерно столько же IT-шников и, допустим, ещё столько же бизнесменов.
Демократия на марше.


у знайомого дочка в польщі у вузі навчалася. вона там ледь не на бюджеті чи за незначні виплати, не більші ніж у нас, точних деталей, на жаль не знаю. але точно знаю, що знайомий багато не стянув би. та й самому якось попадалися оголошення, що польські вузи на подібних умовах набирали в україні студентів. не провідні напевно, але все ж. ну правда це було років 7-8 тому.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 00:04

wild.tomcat
О Польше знаю. Вы правы, там подешевле, и с языком проще для нас. Но я писал взагалі, без подробностей, для данной ветки это явный офтоп.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 00:17

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Демократия на марше.
причем тут простите демократия? Или это юмор... Экономика первична, все должны жить по средствам и диктатуры и свободные народы. Если работает 45% бизнесов, полагаю будут резать образование, культуру, чиновников. Медицина пока ещё нужна, раненых лечить, а потом и её порежут, по крайней мере сельскую. В селах вообще не будет ни медицины ни образования. Может и газ отрежут, если не хватит городам. Примут закон о дистанционном обучении (тем кто не захочет отдавать ребенка в интернат) и всё. Это не вчерашняя проблема кстати.

О сегодняшней ситуации речи нет, война это явный форс-мажор. Хотя надо признать, что ущерб образованию детей весьма значительный.
Я так понял, что речь шла о будущем. Послевоенном. Если в Украине 200-300 тыс. семей (грубо пусть 5% населения) будут иметь возможность дать детям в/о, то это явно не демократия, а, в лучшем случае, аристократическое устройство общества.
Даже если отвлечься от разговоров о "социальной справедливости", то это вредно для развития общества - понятно, что способные дети не рождаются исключительно в хорошо обеспеченных семьях, а при таком раскладе 95% способных детей будут оставаться за бортом, а их места займут менее толковые, зато лучше обеспеченные.

И стоит отметить, что этот процесс, по-моему, уже наблюдается и начался давно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 21 лис, 2022 00:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 00:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Я тому й на порядок багатший від тебе - що ціную як свій так і чужий час.
І того самого вимагаю від інших по відношенню до себе.
Мені стало цікаво чи є логікпауер - я перевірив і перших два кліка показали що є...
...

Так хто з нас лоханувся?

Конечно же вы, т.к. вы написали, что он есть в наличии в конкретном магазине и даже сделали заказ на него:
1 А можна не заморочуватись і проклацати до оформлення замовлення...
Замовлення проходить...

а теперь в типичной для вас манере, доказано годами вашего пребывания на форуме, увиливая от прямого ответа на вопрос, начали переводить на другое, искать по всему Инету, чтобы показать, что в продаже ИБП есть, но про Вольтмаркет от вас ни слова. А вопрос был именно об этом магазине.

Даже если вы на 1000 порядков будете богаче меня, это не спасет вас от лоховства.


P.S. На этом форуме достаточно много богатых и очень богатых людей, но только один, середнячок из них, а может и еще беднее, постоянно выпячивает, насколько он богат. Ник не называю, его и так все знают.

P.P.S. Я еще в декабре купил, на замену отработавшему 12 лет, новый ИБП за 2200 грн - 1200 VA, 720 W, чисто для ПК для работы на нем при отсутствии света. Практически с начала года им не пришлось пользоваться как резервным питанием.
Как ни странно, но за месяц (по сейчас) у меня в поселке (юг временно оккупированной Херсонщины) электричество отключалось дважды, первый раз на 2,5 часа из-за обрезки деревьев под линией э/п, второй раз позавчера ночью на 3 часа, после полусуточного дождя, вероятнее всего КЗ.
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