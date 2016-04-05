Додано: Пон 21 лис, 2022 00:22

budivelnik написав: Я тому й на порядок багатший від тебе - що ціную як свій так і чужий час.

І того самого вимагаю від інших по відношенню до себе.

Мені стало цікаво чи є логікпауер - я перевірив і перших два кліка показали що є...

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Так хто з нас лоханувся? Я тому й на порядок багатший від тебе - що ціную як свій так і чужий час.І того самого вимагаю від інших по відношенню до себе.Мені стало цікаво чи є логікпауер - я перевірив і перших два кліка показали що є......Так хто з нас лоханувся?

он есть в наличии в конкретном магазине

1 А можна не заморочуватись і проклацати до оформлення замовлення...

Замовлення проходить...

Вольтмаркет

Конечно же вы, т.к. вы написали, чтои даже сделали заказ на него:а теперь в типичной для вас манере, доказано годами вашего пребывания на форуме, увиливая от прямого ответа на вопрос, начали переводить на другое, искать по всему Инету, чтобы показать, что в продаже ИБП есть, но проот вас ни слова. А вопрос был именно об этом магазине.Даже если вы на 1000 порядков будете богаче меня, это не спасет вас от лоховства.На этом форуме достаточно много богатых и очень богатых людей, но только один, середнячок из них, а может и еще беднее, постоянно выпячивает, насколько он богат. Ник не называю, его и так все знают.Я еще в декабре купил, на замену отработавшему 12 лет, новый ИБП за 2200 грн - 1200 VA, 720 W, чисто для ПК для работы на нем при отсутствии света. Практически с начала года им не пришлось пользоваться как резервным питанием.Как ни странно, но за месяц (по сейчас) у меня в поселке (юг временно оккупированной Херсонщины) электричество отключалось дважды, первый раз на 2,5 часа из-за обрезки деревьев под линией э/п, второй раз позавчера ночью на 3 часа, после полусуточного дождя, вероятнее всего КЗ.