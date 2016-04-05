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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2748274927502751
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:52

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:щось Ви занадто вже прискіпливо до Успіха. ;)

ну буває, ну інколи заносить - але людина намагається дивитися позитивно. :D


Так ніхто ж не забув, як він пропонував "віддати Путіну те що він хоче", заглядуючи йому в очі разом із зеленським.

Не помню, что он предлагал, но он уже давно на фронте и воюет с врагом. В отличие от Вас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 23:54

  ЛАД написав:
  prodigy написав:в моєму районі (приватний сектор)-більше 40% дітей отримують освіту за кордоном-Словаччина, Польща, Німеччина, Канада)

Вы прекрасно знаете, сколько стоит образование и жизнь за границей. По итогу в таком варианте образование станет элитарным и позволить его своим детям смогут 80 тыс. моряков, ещё примерно столько же IT-шников и, допустим, ещё столько же бизнесменов.
Демократия на марше.


у знайомого дочка в польщі у вузі навчалася. вона там ледь не на бюджеті чи за незначні виплати, не більші ніж у нас, точних деталей, на жаль не знаю. але точно знаю, що знайомий багато не стянув би. та й самому якось попадалися оголошення, що польські вузи на подібних умовах набирали в україні студентів. не провідні напевно, але все ж. ну правда це було років 7-8 тому.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 00:04

wild.tomcat
О Польше знаю. Вы правы, там подешевле, и с языком проще для нас. Но я писал взагалі, без подробностей, для данной ветки это явный офтоп.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 00:17

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Демократия на марше.
причем тут простите демократия? Или это юмор... Экономика первична, все должны жить по средствам и диктатуры и свободные народы. Если работает 45% бизнесов, полагаю будут резать образование, культуру, чиновников. Медицина пока ещё нужна, раненых лечить, а потом и её порежут, по крайней мере сельскую. В селах вообще не будет ни медицины ни образования. Может и газ отрежут, если не хватит городам. Примут закон о дистанционном обучении (тем кто не захочет отдавать ребенка в интернат) и всё. Это не вчерашняя проблема кстати.

О сегодняшней ситуации речи нет, война это явный форс-мажор. Хотя надо признать, что ущерб образованию детей весьма значительный.
Я так понял, что речь шла о будущем. Послевоенном. Если в Украине 200-300 тыс. семей (грубо пусть 5% населения) будут иметь возможность дать детям в/о, то это явно не демократия, а, в лучшем случае, аристократическое устройство общества.
Даже если отвлечься от разговоров о "социальной справедливости", то это вредно для развития общества - понятно, что способные дети не рождаются исключительно в хорошо обеспеченных семьях, а при таком раскладе 95% способных детей будут оставаться за бортом, а их места займут менее толковые, зато лучше обеспеченные.

И стоит отметить, что этот процесс, по-моему, уже наблюдается и начался давно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 21 лис, 2022 00:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 00:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Я тому й на порядок багатший від тебе - що ціную як свій так і чужий час.
І того самого вимагаю від інших по відношенню до себе.
Мені стало цікаво чи є логікпауер - я перевірив і перших два кліка показали що є...
...

Так хто з нас лоханувся?

Конечно же вы, т.к. вы написали, что он есть в наличии в конкретном магазине и даже сделали заказ на него:
1 А можна не заморочуватись і проклацати до оформлення замовлення...
Замовлення проходить...

а теперь в типичной для вас манере, доказано годами вашего пребывания на форуме, увиливая от прямого ответа на вопрос, начали переводить на другое, искать по всему Инету, чтобы показать, что в продаже ИБП есть, но про Вольтмаркет от вас ни слова. А вопрос был именно об этом магазине.

Даже если вы на 1000 порядков будете богаче меня, это не спасет вас от лоховства.


P.S. На этом форуме достаточно много богатых и очень богатых людей, но только один, середнячок из них, а может и еще беднее, постоянно выпячивает, насколько он богат. Ник не называю, его и так все знают.

P.P.S. Я еще в декабре купил, на замену отработавшему 12 лет, новый ИБП за 2200 грн - 1200 VA, 720 W, чисто для ПК для работы на нем при отсутствии света. Практически с начала года им не пришлось пользоваться как резервным питанием.
Как ни странно, но за месяц (по сейчас) у меня в поселке (юг временно оккупированной Херсонщины) электричество отключалось дважды, первый раз на 2,5 часа из-за обрезки деревьев под линией э/п, второй раз позавчера ночью на 3 часа, после полусуточного дождя, вероятнее всего КЗ.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 00:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

кстати намного поскромнее девайс по емкости (всего 3,6 кВт*ч) но стоит далеко не 30К грн как тут писал кто то. и то даже по этим ценам нет на складе - обещают только в конце декабря.

Зарядная станция EcoFlow DELTA Pro (3600 Вт·ч)
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 00:39

  Ой+ написав:
  Starikan написав:А количество гос. вузов нужно действительно существенно сократить.

Назва державний у закладі вищої освіти (ЗВО) не означає, що там вчаться виключно бюджетники. В цілому їх менша частина, а в окремих держ.закладах на певних спеціальностях взагалі лічені одиниці. Таким чином середній ЗВО ще і приносить податки, а не отримує з бюджету, за винятком певних безпекових і малопрестижних спеціальностей в цивільних закладах.
Цього року якраз бум в ПТУ, де виключно бюджет, причому часто вступники вже мають вищу освіту. https://focus.ua/uk/economics/534328-po ... shenie-cen

:)
Эта ссылка совсем не об образовании.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 00:54

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:......
Сказать что украинцы тупее поляков нельзя, украинцы достаточно умная нация. А вот уровни образования отличаются существенно.
Поляки к нам учиться не едут. С таким дипломом на своей родине им светит только унитазы мыть. .....

К сожалению, Вы правы в том, что уровень образования у нас падает, и сильно. Но всё же не всё так грустно.
У меня сейчас один внук в Германии. Ходит в их школу, 6 класс. Знание математики у него, к сожалению, ... мягко говоря, так себе по моим меркам. При этом "их" математика для него представляется "легкотнёй" и он там из лучших.


Якщо внук в Німеччині - як біженець, то він ходить в інтеграційний клас, де по замислу діти повинні спочатку за рік вивчити мову, а уж потім іх (може ) приєднають до німецьких дітей, скоріш за все, на рік або два молодших. Тобто, з українського 6- того класу вони підуть в 5-й німецький. Приблизно так. Далі: в Німеччині є три різновиди( мінімум) шкіл: хаупт, реальна і гімназія. В хаупт вчаться діти мігрантів, переважно, в університет можуть поступити діти тільки після гімназії і успішної здачі Абітура( типу зно). Реальна школа- посередині цих двох. Тобто, щоб говорити про рівень німецьких школярів в математиці, спочатку треба уточнити, в якій саме школі навчається школяр. І да,- тільки гімназісти вчаться 12-13 років( повна середня освіта), всі інші - 9-10 , а потім в училище або технікум( якщо,по- нашому)
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 01:23

  mephala написав:кстати намного поскромнее девайс по емкости (всего 3,6 кВт*ч) но стоит далеко не 30К грн как тут писал кто то. и то даже по этим ценам нет на складе - обещают только в конце декабря.

Зарядная станция EcoFlow DELTA Pro (3600 Вт·ч)

В прошлую среду, 16-го, зятю в Киеве на работе предложили, как и остальным желающим, оплатить по чеку компенсацию за покупку зарядной станции (в пределах 750 евро или самим доплачивать, если дороже). Он взял Bluetti EB3A Portable Power Station.
600 W, 268 Wh

Хотлайн выдает диапазон цен в Украине этой ЗС 24 300 - 34 999 грн., на оффсайте производителя цена 399,00 € (299,00 € "черная пятница").
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