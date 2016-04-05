Шкода що тут не можна ставити плюси, а цей факт абсолютна більшість забуває.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 06:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 21 лис, 2022 07:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сьогодні пишуть знов будуть ракетні обстріли
Додано: Пон 21 лис, 2022 07:44
Та не перегибайте, лпм для касетника зробити без токарного фрезерного та свердлильного не можливо, для бабіного ще куди не шло, друге діло переробить хоть з чогось, як варіант з тієї ж самої весни... тон вал як робили?[/quote]
народ, я жил в городе, где эти кассетники делали, соответсвенно на радиобазаре было всё, первую лентотягу клепал с нуля - стойки ...тонвалы тоже покупал готовые...всё работало отлично для 1980 года...
а зачем 212 ? последнюю я себе делал 310 - лёгенькая и надёжная,даже сейчас где то валяется, потом в неё встроил ФМ радио, с антенной внутри ручки...я ж для себя делал, а на заводе - для дяди...
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