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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2749275027512752
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 06:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Так ніхто ж не забув, як він пропонував "віддати Путіну те що він хоче", заглядуючи йому в очі разом із зеленським.

Шкода що тут не можна ставити плюси, а цей факт абсолютна більшість забуває.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 07:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні пишуть знов будуть ракетні обстріли
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 07:44

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  edvardd написав:я в школе собрал себе кассетный магнитофон
мне другое Интересно где вы лентопротяжный механизм взяли? С этим механизмом даже у заводской техники беда была, особенно у запорожского завода весна (кажется). Гауно редкое. Хуже только Макеевский скиф был.

лентотягу клепал сам с нуля, все детали брал на радиобазаре, и да весна 202, потом 309, 310...да нормальная там механика была...

Та не перегибайте, лпм для касетника зробити без токарного фрезерного та свердлильного не можливо, для бабіного ще куди не шло, друге діло переробить хоть з чогось, як варіант з тієї ж самої весни... тон вал як робили?[/quote]

народ, я жил в городе, где эти кассетники делали, соответсвенно на радиобазаре было всё, первую лентотягу клепал с нуля - стойки ...тонвалы тоже покупал готовые...всё работало отлично для 1980 года...
  vitaliian написав:
  edvardd написав:.да нормальная там механика была
я себе в 1992 привез с Польши тошибу, таскал её везде, на каждую пьянку (там было ФМ радио), на дачу, на море. Так и не сломалась ни разу. Расскажите мне про весну. 212 из ремонта в ремонт. Месяц работает и хватит. Тяжёлая как гроб. И т.д.

а зачем 212 ? последнюю я себе делал 310 - лёгенькая и надёжная,даже сейчас где то валяется, потом в неё встроил ФМ радио, с антенной внутри ручки...я ж для себя делал, а на заводе - для дяди...
edvardd
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  #<1 ... 2749275027512752
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