Шкода що тут не можна ставити плюси, а цей факт абсолютна більшість забуває.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 06:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 21 лис, 2022 07:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сьогодні пишуть знов будуть ракетні обстріли
Додано: Пон 21 лис, 2022 07:44
Та не перегибайте, лпм для касетника зробити без токарного фрезерного та свердлильного не можливо, для бабіного ще куди не шло, друге діло переробить хоть з чогось, як варіант з тієї ж самої весни... тон вал як робили?[/quote]
народ, я жил в городе, где эти кассетники делали, соответсвенно на радиобазаре было всё, первую лентотягу клепал с нуля - стойки ...тонвалы тоже покупал готовые...всё работало отлично для 1980 года...
а зачем 212 ? последнюю я себе делал 310 - лёгенькая и надёжная,даже сейчас где то валяется, потом в неё встроил ФМ радио, с антенной внутри ручки...я ж для себя делал, а на заводе - для дяди...
Додано: Пон 21 лис, 2022 09:33
вы все правильно пишете только это не вопрос демократии или авторитарности. Должны работать законы, для бизнеса нужны гарантии. Без этого не будет достаточных поступлений в бюджет. Кроме того образование должно соответствовать запросам рынка труда. Ежегодно вузы выпускают тысячи безработных. Государство потратило на их обучение деньги, но рынку эти люди не нужны, соответственно налоговых поступлений от этих людей нет, многие из них вообще выезжают . Где логика? Про качество вообще не хочу вспоминать, после вузов на собеседование приходят дети, которые ничего не знают.
Ни демократия ни рабовладельческий строй не создают рабочие места. Их создают рынки сбыта и конкурентоспособность продукции. Построите вы завод по производству покрышек, потом окажется что рынок занят и ваши покрышки никому не нужны. Это в послевоенные 50е - 70е годы был товарный дефицит и москвич шел на экспорт.
Сейчас все по другому. Образование - заложник экономических реалий. Более успешные Компании занимают рынок. Менее успешные продают воздух или моют туалеты.
Додано: Пон 21 лис, 2022 09:43
адміни фас
останні сторінок двадцять гілка перетворилася на кружок юного радіотехніка? чи дискусію де купити упс чи що там...
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