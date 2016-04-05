Додано: Пон 21 лис, 2022 09:33

ЛАД написав: Послевоенном. Если в Украине 200-300 тыс. семей (грубо пусть 5% населения) будут иметь возможность дать детям в/о, то это явно не демократия, а, в лучшем случае, аристократическое устройство общества Послевоенном. Если в Украине 200-300 тыс. семей (грубо пусть 5% населения) будут иметь возможность дать детям в/о, то это явно не демократия, а, в лучшем случае, аристократическое устройство общества

вы все правильно пишете только это не вопрос демократии или авторитарности. Должны работать законы, для бизнеса нужны гарантии. Без этого не будет достаточных поступлений в бюджет. Кроме того образование должно соответствовать запросам рынка труда. Ежегодно вузы выпускают тысячи безработных. Государство потратило на их обучение деньги, но рынку эти люди не нужны, соответственно налоговых поступлений от этих людей нет, многие из них вообще выезжают . Где логика? Про качество вообще не хочу вспоминать, после вузов на собеседование приходят дети, которые ничего не знают.Ни демократия ни рабовладельческий строй не создают рабочие места. Их создают рынки сбыта и конкурентоспособность продукции. Построите вы завод по производству покрышек, потом окажется что рынок занят и ваши покрышки никому не нужны. Это в послевоенные 50е - 70е годы был товарный дефицит и москвич шел на экспорт.Сейчас все по другому. Образование - заложник экономических реалий. Более успешные Компании занимают рынок. Менее успешные продают воздух или моют туалеты.