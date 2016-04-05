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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2749275027512752
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 06:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Так ніхто ж не забув, як він пропонував "віддати Путіну те що він хоче", заглядуючи йому в очі разом із зеленським.

Шкода що тут не можна ставити плюси, а цей факт абсолютна більшість забуває.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 07:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні пишуть знов будуть ракетні обстріли
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 07:44

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  edvardd написав:я в школе собрал себе кассетный магнитофон
мне другое Интересно где вы лентопротяжный механизм взяли? С этим механизмом даже у заводской техники беда была, особенно у запорожского завода весна (кажется). Гауно редкое. Хуже только Макеевский скиф был.

лентотягу клепал сам с нуля, все детали брал на радиобазаре, и да весна 202, потом 309, 310...да нормальная там механика была...

Та не перегибайте, лпм для касетника зробити без токарного фрезерного та свердлильного не можливо, для бабіного ще куди не шло, друге діло переробить хоть з чогось, як варіант з тієї ж самої весни... тон вал як робили?[/quote]

народ, я жил в городе, где эти кассетники делали, соответсвенно на радиобазаре было всё, первую лентотягу клепал с нуля - стойки ...тонвалы тоже покупал готовые...всё работало отлично для 1980 года...
  vitaliian написав:
  edvardd написав:.да нормальная там механика была
я себе в 1992 привез с Польши тошибу, таскал её везде, на каждую пьянку (там было ФМ радио), на дачу, на море. Так и не сломалась ни разу. Расскажите мне про весну. 212 из ремонта в ремонт. Месяц работает и хватит. Тяжёлая как гроб. И т.д.

а зачем 212 ? последнюю я себе делал 310 - лёгенькая и надёжная,даже сейчас где то валяется, потом в неё встроил ФМ радио, с антенной внутри ручки...я ж для себя делал, а на заводе - для дяди...
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:33

  ЛАД написав:Послевоенном. Если в Украине 200-300 тыс. семей (грубо пусть 5% населения) будут иметь возможность дать детям в/о, то это явно не демократия, а, в лучшем случае, аристократическое устройство общества
вы все правильно пишете только это не вопрос демократии или авторитарности. Должны работать законы, для бизнеса нужны гарантии. Без этого не будет достаточных поступлений в бюджет. Кроме того образование должно соответствовать запросам рынка труда. Ежегодно вузы выпускают тысячи безработных. Государство потратило на их обучение деньги, но рынку эти люди не нужны, соответственно налоговых поступлений от этих людей нет, многие из них вообще выезжают . Где логика? Про качество вообще не хочу вспоминать, после вузов на собеседование приходят дети, которые ничего не знают.

Ни демократия ни рабовладельческий строй не создают рабочие места. Их создают рынки сбыта и конкурентоспособность продукции. Построите вы завод по производству покрышек, потом окажется что рынок занят и ваши покрышки никому не нужны. Это в послевоенные 50е - 70е годы был товарный дефицит и москвич шел на экспорт.

Сейчас все по другому. Образование - заложник экономических реалий. Более успешные Компании занимают рынок. Менее успешные продают воздух или моют туалеты.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:43

адміни фас

останні сторінок двадцять гілка перетворилася на кружок юного радіотехніка? чи дискусію де купити упс чи що там...
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