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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2750275127522753>
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 06:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Так ніхто ж не забув, як він пропонував "віддати Путіну те що він хоче", заглядуючи йому в очі разом із зеленським.

Шкода що тут не можна ставити плюси, а цей факт абсолютна більшість забуває.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 07:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні пишуть знов будуть ракетні обстріли
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 07:44

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  edvardd написав:я в школе собрал себе кассетный магнитофон
мне другое Интересно где вы лентопротяжный механизм взяли? С этим механизмом даже у заводской техники беда была, особенно у запорожского завода весна (кажется). Гауно редкое. Хуже только Макеевский скиф был.

лентотягу клепал сам с нуля, все детали брал на радиобазаре, и да весна 202, потом 309, 310...да нормальная там механика была...

Та не перегибайте, лпм для касетника зробити без токарного фрезерного та свердлильного не можливо, для бабіного ще куди не шло, друге діло переробить хоть з чогось, як варіант з тієї ж самої весни... тон вал як робили?[/quote]

народ, я жил в городе, где эти кассетники делали, соответсвенно на радиобазаре было всё, первую лентотягу клепал с нуля - стойки ...тонвалы тоже покупал готовые...всё работало отлично для 1980 года...
  vitaliian написав:
  edvardd написав:.да нормальная там механика была
я себе в 1992 привез с Польши тошибу, таскал её везде, на каждую пьянку (там было ФМ радио), на дачу, на море. Так и не сломалась ни разу. Расскажите мне про весну. 212 из ремонта в ремонт. Месяц работает и хватит. Тяжёлая как гроб. И т.д.

а зачем 212 ? последнюю я себе делал 310 - лёгенькая и надёжная,даже сейчас где то валяется, потом в неё встроил ФМ радио, с антенной внутри ручки...я ж для себя делал, а на заводе - для дяди...
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:33

  ЛАД написав:Послевоенном. Если в Украине 200-300 тыс. семей (грубо пусть 5% населения) будут иметь возможность дать детям в/о, то это явно не демократия, а, в лучшем случае, аристократическое устройство общества
вы все правильно пишете только это не вопрос демократии или авторитарности. Должны работать законы, для бизнеса нужны гарантии. Без этого не будет достаточных поступлений в бюджет. Кроме того образование должно соответствовать запросам рынка труда. Ежегодно вузы выпускают тысячи безработных. Государство потратило на их обучение деньги, но рынку эти люди не нужны, соответственно налоговых поступлений от этих людей нет, многие из них вообще выезжают . Где логика? Про качество вообще не хочу вспоминать, после вузов на собеседование приходят дети, которые ничего не знают.

Ни демократия ни рабовладельческий строй не создают рабочие места. Их создают рынки сбыта и конкурентоспособность продукции. Построите вы завод по производству покрышек, потом окажется что рынок занят и ваши покрышки никому не нужны. Это в послевоенные 50е - 70е годы был товарный дефицит и москвич шел на экспорт.

Сейчас все по другому. Образование - заложник экономических реалий. Более успешные Компании занимают рынок. Менее успешные продают воздух или моют туалеты.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:43

адміни фас

останні сторінок двадцять гілка перетворилася на кружок юного радіотехніка? чи дискусію де купити упс чи що там...
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:51

Динамика предоставления Соединенными Штатами помощи Украине говорит о ее росте. С февраля по август объем помощи по заявлению госсекретаря Блинкена составил 10 млрд долларов. К ноябрю эта сумма увеличилась до 20 млрд. То есть - налицо увеличение объемов.

Для США эта история вполне выгодна: расходы на помощь Украине на порядок ниже прямого участия США в конфликте при вполне устраивающей их эффективности. Кадровая российская армия сократилась до состояния, когда она уже не представляет из себя сколь-либо значимой силы, материальная база российской армии подорвана, складские запасы опустошены. Кремль вынужден обстреливать Украину уже учебными ракетами (недавнее заявление об имитаторе ядерного заряда - то есть, ракете, применяемой в учебных целях, только подчеркивает этот факт). И всего-то за 20 млрд долларов. Деньги просто смешные. На войну в Афганистане только по официальным данным США потратили 900 млрд долларов с 2001 по 2019 годы, а всего - порядка триллиона долларов. На менее официальном уровне называются суммы в 2,2-2,3 трлн долларов, то есть - свыше 200 млрд долларов ежегодно. При этом в Афганистане фактически решалась задача так называемого «проецирования силы» - то есть, демонстрационные мероприятия. Тут же решается совершенно конкретная прямая задача ослабления (а если получится - то и военного разгрома) одного из ключевых противников США. Вопрос - будут ли в такой ситуации США экономить и сквалыжничать?

Поэтому странно слышать, что США могут пересмотреть свое решение об оказании помощи, что она становится для них слишком обременительной и тому подобное.

То же самое относится и к европейской помощи. Европа вынуждена выделять полтриллиона евро на компенсационные программы в связи с резким обострением отношений с Россией и серьезными проблемами на энергетическом рынке. Неужели кто-то думает, что на фоне таких колоссальных сумм 10 или даже 20 млрд евро военной помощи Украине окажутся неподъемными? Особенно если понимать, что европейцев тоже вполне устраивает непрямое участие в этом конфликте - руками Киева решается проблема, с которой Европа понятия не имела, что делать - проблема российского шантажа и угроз.

В этом плане уверения пропагандистов насчет нужно потерпеть, и Запад сам прекратит свое участие и поддержку Украины ни на чем не основаны. Кроме желания самоуспокоиться.
https://t.me/anatoly_nesmiyan/6089
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Даже если отвлечься от разговоров о "социальной справедливости", то это вредно для развития общества - понятно, что способные дети не рождаются исключительно в хорошо обеспеченных семьях, а при таком раскладе 95% способных детей будут оставаться за бортом, а их места займут менее толковые, зато лучше обеспеченные.

И стоит отметить, что этот процесс, по-моему, уже наблюдается и начался давно.


Так, процес запущений дуже давно: діти лікарів/чиновників/прокурорів вчаться на лікарів, юристів... і простому випускнику школи з якогось гірського села важко прорватися в закритий клуб. Але після впровадження ЗНО ситуація кардинально змінилася. Знаю (через спільних знайомих) багато звичайних сімей де діти вчаться в хороших київських/львівських/харківських вузах після закінчення рядової школи (в т.ч. сільської)
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:48

  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:
  sergey_sryvkin написав:........
Так ніхто ж не забув, як він пропонував "віддати Путіну те що він хоче", заглядуючи йому в очі разом із зеленським.

Не помню, что он предлагал, но он уже давно на фронте и воюет с врагом. В отличие от Вас.

А я, в отличие от вас, помню.
Це дуже зручно - нічого не пам'ятати, та кидатися лайном в оточуючих, то вони пушкіна не поважають, то вони не на фронті, то за руSSкіх дєтєй мало думают, то вони зробили всіх разом... Особистість має бути цілісною, а не як мішок з лайном.

Я рад за Вашу прекрасную память, но смешать человека с лайном, надёргав цитаты вне связи с контекстом, очень легко. Тем более, что Вы приводите даже не цитату, а Ваши воспоминания о словах Успіха.
И да, "особистість має бути цілісною". Поэтому я и писал о том, что в отличие от меня и от Вас и нескольких других "критиков" Успіх уже давно на фронте и воюет с врагом.
А рассуждать о "священной ненависти" и такой же "священной борьбе", сидя в глубоком тылу, проще всего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И у советской семьи пользоваться бесплатными кружками ребёнок мог независимо от того, сколько денег в семье оставалось и вообще было. Сегодня так не выйдет.
формально, так не выйдет. А фактически, типичный современный ребёнок (перед войной) лучше одет, лучше накормлен, больше видел мир, лучше знает иностранный язык, лучше обеспечен разным там спортинвентарём/кружками/секциями.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 10:59

Если не знать когда и где снято это видео, обстановка похожа на 1941 год оборона можайска, хоть бери Никиту Михалкова и снимай новый фильм про то как деды воевали.

https://t.me/zloyodessit/17619

Регресс творит чудеса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 лис, 2022 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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