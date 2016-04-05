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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 21 лис, 2022 11:02
vitaliian написав: ЛАД написав:
Послевоенном. Если в Украине 200-300 тыс. семей (грубо пусть 5% населения) будут иметь возможность дать детям в/о, то это явно не демократия, а, в лучшем случае, аристократическое устройство общества
вы все правильно пишете только это не вопрос демократии или авторитарности. Должны работать законы, для бизнеса нужны гарантии. ......
Всё верно. Вопросов много.
Но я пишу немного о другом. Законы и гарантии бизнесу не обеспечат автоматически финансовую возможность для рядовых семей обеспечить образование ребёнку.
Безработные после вузов... Да. Но чем это отличается от безработных после школы? Когда-то обязательным было начальное образование, сейчас среднее. Возможно, недалеко время, когда обязательным стане высшее.Letusrock
Согласен. Тоже считаю ЗНО очень полезным решением.
Но вчера разговор был о падении качества в/о и о том, что хорошее качественное образование дети смогут получить за границей. В этом случае ЗНО не спасёт. Поступать дети будут, но образование, которое они получат, будет не конкурентным. Результат тот же, что и до ЗНО - те же яйца, только в профиль.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 11:12
Wisznia2021 написав:
...........
Якщо внук в Німеччині - як біженець, то він ходить в інтеграційний клас, де по замислу діти повинні спочатку за рік вивчити мову, а уж потім іх (може ) приєднають до німецьких дітей, скоріш за все, на рік або два молодших. Тобто, з українського 6- того класу вони підуть в 5-й німецький. Приблизно так. Далі: в Німеччині є три різновиди( мінімум) шкіл: хаупт, реальна і гімназія. В хаупт вчаться діти мігрантів, переважно, в університет можуть поступити діти тільки після гімназії і успішної здачі Абітура( типу зно). Реальна школа- посередині цих двох. Тобто, щоб говорити про рівень німецьких школярів в математиці, спочатку треба уточнити, в якій саме школі навчається школяр. І да,- тільки гімназісти вчаться 12-13 років( повна середня освіта), всі інші - 9-10 , а потім в училище або технікум( якщо,по- нашому)
Спасибо за подробную инфу, но я это знаю - в Германии достаточно знакомых.
Внук - беженец, но он в маленьком городке, там наших беженцев очень мало, их в школе всего несколько человек разного возраста, поэтому они все вместе занимаются немецким, а остальные уроки сидят в обычных немецких классах. Учитель проводит урок на немецком, а потом переводит нашим на английский.
А уровень математики в 6 классе
мало зависит от типа школы.
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