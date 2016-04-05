ЛАД написав:Послевоенном. Если в Украине 200-300 тыс. семей (грубо пусть 5% населения) будут иметь возможность дать детям в/о, то это явно не демократия, а, в лучшем случае, аристократическое устройство общества
вы все правильно пишете только это не вопрос демократии или авторитарности. Должны работать законы, для бизнеса нужны гарантии. ......
Всё верно. Вопросов много. Но я пишу немного о другом. Законы и гарантии бизнесу не обеспечат автоматически финансовую возможность для рядовых семей обеспечить образование ребёнку. Безработные после вузов... Да. Но чем это отличается от безработных после школы? Когда-то обязательным было начальное образование, сейчас среднее. Возможно, недалеко время, когда обязательным стане высшее. Letusrock Согласен. Тоже считаю ЗНО очень полезным решением. Но вчера разговор был о падении качества в/о и о том, что хорошее качественное образование дети смогут получить за границей. В этом случае ЗНО не спасёт. Поступать дети будут, но образование, которое они получат, будет не конкурентным. Результат тот же, что и до ЗНО - те же яйца, только в профиль.
Wisznia2021 написав:........... Якщо внук в Німеччині - як біженець, то він ходить в інтеграційний клас, де по замислу діти повинні спочатку за рік вивчити мову, а уж потім іх (може ) приєднають до німецьких дітей, скоріш за все, на рік або два молодших. Тобто, з українського 6- того класу вони підуть в 5-й німецький. Приблизно так. Далі: в Німеччині є три різновиди( мінімум) шкіл: хаупт, реальна і гімназія. В хаупт вчаться діти мігрантів, переважно, в університет можуть поступити діти тільки після гімназії і успішної здачі Абітура( типу зно). Реальна школа- посередині цих двох. Тобто, щоб говорити про рівень німецьких школярів в математиці, спочатку треба уточнити, в якій саме школі навчається школяр. І да,- тільки гімназісти вчаться 12-13 років( повна середня освіта), всі інші - 9-10 , а потім в училище або технікум( якщо,по- нашому)
Спасибо за подробную инфу, но я это знаю - в Германии достаточно знакомых. Внук - беженец, но он в маленьком городке, там наших беженцев очень мало, их в школе всего несколько человек разного возраста, поэтому они все вместе занимаются немецким, а остальные уроки сидят в обычных немецких классах. Учитель проводит урок на немецком, а потом переводит нашим на английский. А уровень математики в 6 классе мало зависит от типа школы.
Если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты: об этом председатель Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата заявил на форуме в Бахрейне, сообщает государственная медиакорпорация "Кан".
В сообщении "Кан" нет указания на то, что речь идет о ракетах израильского производства. Но большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось именно этого вида вооружения.
Если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты: об этом председатель Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата заявил на форуме в Бахрейне, сообщает государственная медиакорпорация "Кан".
В сообщении "Кан" нет указания на то, что речь идет о ракетах израильского производства. Но большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось именно этого вида вооружения.
ЛАД написав:И у советской семьи пользоваться бесплатными кружками ребёнок мог независимо от того, сколько денег в семье оставалось и вообще было. Сегодня так не выйдет.
формально, так не выйдет. А фактически, типичный современный ребёнок (перед войной) лучше одет, лучше накормлен, больше видел мир, лучше знает иностранный язык, лучше обеспечен разным там спортинвентарём/кружками/секциями.
1. Присутствующие здесь принадлежат, в основном, к среднему классу с соответствующим кругом общения. И мы с Вами тоже. 2. Я когда-то давно читал западную фантастику и удивлялся, когда там описывали бомжа, у которого был автомобиль (да, подержанный, б/у, но всё же), компьютер, что-то ещё. Тогда это воспринималось как - "ничего себе бомж!" и "с жиру бесятся". Сегодня это практически реальность. Да, сегодняшний бедняк это не бедняк 100-летней давности. Но "лучше знает иностранный язык" - опять же в основном в Вашем круге общения. Школа даёт такой же низкий уровень, как и раньше, а платить за курсы возможность есть далеко не у всех.
ЛАД написав:2. Я когда-то давно читал западную фантастику и удивлялся, когда там описывали бомжа, у которого был автомобиль (да, подержанный, б/у, но всё же), компьютер, что-то ещё. Тогда это воспринималось как - "ничего себе бомж!" и "с жиру бесятся". Сегодня это практически реальность.
в мире перепроизводство, когда то смотрел видос эмигранта, какие вещи выбрасывают в Германии, просто выносят на улицу в определенный день, в который проезжает служба собиральщик.
Нам пока до перепроизводства далеко, на олх за ржавый советский холодильник хотят 500+ грн.
Но все равно к тому идёт. Вещи служат дольше, чем предполагаемый маркетологами жизненный цикл.
Среднеарифметически живём вроде лучше, чем при совке. Даже студенты ездят на старых авто. Только стандарты жизни за 30 лет тоже изменились.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 лис, 2022 11:52, всього редагувалось 3 разів.
Сейчас на фронтах, рискуя жизнью, воюют с орками наши форумчане, кадровые военные, добровольцы, мобилизованные - bfmgroup, Bobua, Denik, freeze, Hotab, холява, Успіх, ... (прошу прощения у тех, кого не назвал, надеюсь форумчане дополнят).
Прошу рассмотреть вопрос о введении на форуме новой медали, примерное название "Захісник України" с расположением на медали эмблемы ЗСУ, и награждение наших воюющих форумчан этой медалью.
Репост на другие активно посещаемые ветки приветствуется.
Відповідь на це потерли за хвилину. Тому можете залишатись при своїх...
ЛАД написав:
sergey_sryvkin написав:
ЛАД написав:Не помню, что он предлагал, но он уже давно на фронте и воюет с врагом. В отличие от Вас.
А я, в отличие от вас, помню. Це дуже зручно - нічого не пам'ятати, та кидатися лайном в оточуючих, то вони пушкіна не поважають, то вони не на фронті, то за руSSкіх дєтєй мало думают, то вони зробили всіх разом... Особистість має бути цілісною, а не як мішок з лайном.
Я рад за Вашу прекрасную память, но смешать человека с лайном, надёргав цитаты вне связи с контекстом, очень легко. Тем более, что Вы приводите даже не цитату, а Ваши воспоминания о словах Успіха. И да, "особистість має бути цілісною". Поэтому я и писал о том, что в отличие от меня и от Вас и нескольких других "критиков" Успіхуже давно на фронте и воюет с врагом. А рассуждать о "священной ненависти" и такой же "священной борьбе", сидя в глубоком тылу, проще всего.